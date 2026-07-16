قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن إيران كانت قد تعهدت بموجب "مذكرة التفاهم" مع الولايات المتحدة بعدم مهاجمة السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز، لكنها نقضت هذا التعهد.
وأضافت أن الرئيس دونالد ترامب لن يصمت في وجه هذه الإجراءات، وأن على إيران تحمل عواقبها.
وأكدت ليفيت أن الحصار البحري للسفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها، أُعيد فرضه بأمر من ترامب، ويُنفذ الآن بشكل كامل. ووفقًا لها، جاء هذا الإجراء بعد عدم التزام إيران بالاتفاق مع أميركا.
وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحًا للسفن التي لا تتخذ وجهتها إلى الموانئ الإيرانية، وأن البحرية الأميركية تؤمن عبورها.
وبشأن هجمات إيران على إقليم كردستان العراق، أكدت متحدثة البيت الأبيض أن طهران تدفع ثمن الإجراءات التي اتخذتها في أعقاب الهجمات الأميركية الأخيرة عليها.
كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في إشارة إلى التهديد الأخير الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقصف جبل "كلنك كزلا"، أن مسؤولين أميركيين يخشون أن تستخدم إيران هذا المجمع تحت الأرض، الذي لا يزال قيد الإنشاء، للمضي قدمًا في برنامجها النووي.
وفي الوقت الذي صعّد فيه ترامب لهجته التهديدية تجاه إيران، وضع الآن هدفًا جديدًا في دائرة الاهتمام، وهو جبل "كلنك كزلا"؛ حيث يجري إنشاء مجمع تحت الأرض بالقرب من إحدى أهم المنشآت النووية الإيرانية.
وقال ترامب، في مقابلة مع المذيع الأميركي المحافظ هيو هيويت: "نحن نراقب هذا الموقع، وجبل كلنك كزلا قد يكون هدفًا لهجوم كبير وعنيف. قولوا للإيرانيين أن يكونوا مستعدين".
ولكن صحيفة " وول ستريت جورنال" أوضحت أن السؤال بشأن ما يوجد تحديدًا داخل هذا الموقع لا يزال بلا إجابة واضحة.
وكانت إيران قد أعلنت عام 2020 بدء إنشاء هذا المجمع، وذلك بعد تعرض منشأة تخصيب اليورانيوم في "نطنز" لأضرار جسيمة إثر ما وصفته طهران بعملية تخريبية. وبعد عام، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية آنذاك أن هذا المجمع سيُستخدم لإيواء معدات "حساسة".
ورغم ذلك، فإن أعمال البناء في جبل "كلنك كزلا" لم تكتمل بعد، ولا يُعرف على وجه الدقة ما إذا كانت تُجرى داخله حاليًا أنشطة نووية أو غير نووية. وخلال الغارات الجوية التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد أهداف داخل إيران خلال العام الماضي والعام الجاري، لم يُعتبر هذا الموقع من الأهداف ذات الأولوية التي تستدعي استهدافه.
ومع ذلك، يرى عدد من المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين السابقين أن هذا المجمع، الواقع تحت سلسلة جبلية يزيد ارتفاعها على 1585 مترًا فوق سطح البحر، قد يؤدي دورًا محوريًا في أي محاولة مستقبلية من جانب طهران لإحياء برنامجها النووي.
وذكرت "وول ستريت جورنال"، الأربعاء 15 يوليو (تموز)، أن مسؤولين أميركيين أكدوا أن ترامب، وبعد عدة أيام من تلقيه إحاطات أمنية من كبار مستشاريه، يدرس خيار مهاجمة هذا الجبل والمنشآت المقامة في باطنه، وذلك في إطار توسيع العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران.
ويخضع هذا المجمع منذ سنوات لمراقبة استخباراتية أميركية وإسرائيلية، إلا أن المعلومات المتوفرة عنه لا تزال محدودة. ولم تقدم الجمهورية الإسلامية حتى الآن أي معلومات تصميمية عن الموقع إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما كان مديرها العام، رافائيل غروسي، قد طالب في مارس (آذار) الماضي بالسماح للمفتشين بزيارة الموقع.
وخلال العامين الماضيين، تعرضت المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية في نطنز وفوردو، حيث تتمركز أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، وكذلك مجمع أصفهان الذي كان يُنتج معدن اليورانيوم ويحوّل اليورانيوم إلى غاز قابل للتخصيب، لهجمات أميركية وإسرائيلية مكثفة.
وبعد هجمات يونيو (حزيران) من العام الماضي، التي استخدمت فيها الولايات المتحدة قنابل خارقة للتحصينات شديدة القوة ضد منشآت "فوردو ونطنز" تحت الأرض، كرر ترامب مرارًا أن البرنامج النووي الإيراني "دُمّر بالكامل".
كما أعادت الولايات المتحدة خلال الحرب التي استمرت 40 يومًا قصف هذه المواقع مرة أخرى، وكان أحد أهداف العملية دفن المواد الانشطارية التي يُعتقد أنها ما زالت مخزنة في هذه المنشآت على أعماق أكبر.
والآن، مع استئناف واشنطن عملياتها العسكرية ضد إيران يبحث المسؤولون الأميركيون عن أهداف جديدة لإضعاف القدرات الهجومية للنظام الإيراني.
وقال دان شابيرو، المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأميركية خلال إدارة الرئيس جو بايدن، لصحيفة وول ستريت جورنال: "ترامب قلق من أن الأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا قد تُعوَّض في المستقبل".
وأضاف أنه قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تتمكن إيران من بدء تخصيب اليورانيوم أو تنفيذ أنشطة حساسة أخرى داخل هذا المجمع العميق تحت الأرض، "لكن هذا بالتحديد يجعل جبل كلنك كزلا هدفًا منطقيًا للهجوم"
وقد جرى تحديد مدخلين للنفق، أحدهما في الجهة الشرقية والآخر في الجهة الغربية للمجمع. وإذا كانت إيران قد أنشأت القاعة الرئيسية مباشرة أسفل خط قمة الجبل، فإن طول كل واحد من هذين النفقين سيتجاوز 300 متر.
وقدّر معهد العلوم والأمن الدولي، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن ومتخصص في منع انتشار الأسلحة النووية، عام 2022 أن هذا المجمع قد يوفر مساحة تتجاوز 5000 متر مربع.
وأوضح المعهد أن أحد النفقين يقع على عمق يقارب 100 متر، بينما يقع الآخر على عمق 145 مترًا أسفل قمة الجبل، ما يشير إلى أن المجمع يضم على الأرجح عدة طوابق تحت الأرض. كما أن مدخلي النفقين مدعمان بمنشآت حصينة.
ووفقًا لصور أقمار صناعية حديثة، قامت السلطات الإيرانية، بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا في يونيو 2025، بردم أجزاء من المداخل الشرقية بالتراب لمنع دخول المركبات البرية، في حين بقيت المداخل الغربية مفتوحة.
واستؤنفت أعمال البناء في هذا الموقع منذ الخريف الماضي، بعد هجمات يونيو، ولا تزال مستمرة حتى الأيام الأخيرة.
ويرى المعهد أن المساحة المتوافرة داخل الجبل كبيرة بما يكفي لاحتضان مركز لتخصيب اليورانيوم مزود بأجهزة طرد مركزي قادرة على إنتاج يورانيوم مخصب بدرجة صالحة لصنع الأسلحة النووية.
وجاء في تقرير المعهد: "من المرجح أن يكون هذا المجمع كبيرًا بما يكفي لاستضافة بعض الأنشطة المرتبطة بتصنيع السلاح النووي، بما في ذلك إنتاج معدن اليورانيوم عالي التخصيب وتحويله إلى مكونات سلاح نووي".
وبموجب الاتفاق المؤقت الأخير بين طهران وواشنطن، تعهدت إيران بتخفيف تخصيب ما لا يقل عن 441 كيلوغرامًا من المواد الانشطارية المخصبة إلى مستوى قريب من الدرجة العسكرية، والتي كانت قد أنتجتها قبل الحرب التي استمرت 12 يومًا، وهي كمية تُقدَّر بأنها تكفي لصنع نحو 11 سلاحًا نوويًا. ويُعتقد أن هذه المواد مدفونة داخل المنشآت تحت الأرض في أصفهان وفوردو ونطنز.
ولكن العمق الكبير لأنفاق جبل "كلنك كزلا" دفع كثيرًا من الخبراء إلى التشكيك في قدرة حتى القنابل الأميركية الخارقة للتحصينات، التي تزن 30 ألف رطل، على تدمير هذا المجمع بصورة مباشرة.
وكان مسؤولون إيرانيون قد أعلنوا سابقًا أن هذا الموقع صُمم أساسًا ليصمد أمام مثل هذه الهجمات.
ويقول الخبراء إنه خلال الهجمات على منشأة فوردو، استهدفت الولايات المتحدة مجاري التهوية التي كانت قد حددتها مسبقًا عبر الخرائط والعمليات الاستخباراتية، غير أن صور الأقمار الصناعية المتوفرة حتى الآن لم تكشف الموقع الدقيق لأنظمة التهوية المحتملة في مجمع "كلنك كزلا".
وقال الباحث النووي البارز في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) والدبلوماسي الأميركي السابق لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ماثيو شارب، لصحيفة وول ستريت جورنال: "لا يمكن توقع أن تحقق الضربات الجوية ضد كلنك كزلا المستوى نفسه من النجاح الذي تحقق في فوردو".
وأضاف: "كلنك كزلا يقع على عمق أكبر، وعلى خلاف فوردو، لا توجد معرفة دقيقة ببنيته الداخلية أو نقاط ضعفه".
ومع ذلك، أشار شارب إلى أن هذا المجمع ليس بمنأى عن الاستهداف بالكامل، إذ تعتمد عملية إنشائه على إمدادات الكهرباء، ونقل المعدات، وأنظمة التبريد، ووجود الطواقم التنفيذية، وجميع هذه العناصر يمكن أن تصبح أهدافًا للهجمات. كما أن استهداف مداخل الأنفاق قد يعرقل تطوير المجمع ويكشف أي محاولة مستقبلية لاستئناف الأنشطة النووية داخله.
قال جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن واشنطن "تسير، في الأساس، على الطريق الصحيح" في تعاملها مع إيران، رغم أن هذا المسار سيكون "فوضويًا للغاية". ووصف هذا النهج بأنه مزيج من الدبلوماسية والضغط الاقتصادي والاستخدام المحدود والموجَّه للقوة العسكرية.
وفي مقابلة مع بودكاست "تجربة جو روغان"، التي نُشرت فجر الخميس، 16 يوليو (تموز)، قال إنه لا يعرف على وجه الدقة إلى أين ستؤول المفاوضات والمواجهات مع إيران في نهاية المطاف، لكنه يعتقد أن سياسة إدارة دونالد ترامب الحالية، رغم ما تشهده من "توقفات كثيرة وبدايات جديدة"، تسير في الاتجاه الصحيح.
ووصف فانس السياسة الأميركية الحالية تجاه إيران بأنها "رقصة دقيقة في ساحة الدبلوماسية"، تستخدم فيها واشنطن في الوقت نفسه أدوات الضغط الاقتصادي والحوافز والعقوبات، إلى جانب التفاوض مع التيارات البراغماتية داخل النظام الإيراني، مع الرد على طهران إذا لجأت إلى العنف.
وقال: "هل أعرف إلى أين ستقود هذه العملية في النهاية؟ بالطبع لا". وأضاف أن مجمل هذه الإجراءات يهدف إلى وضع العلاقات بين البلدين على "مسار أفضل".
نهج ترامب في استخدام القوة العسكرية
وتابع دي فانس أن الرئيس ترامب يميز في استخدام القوة العسكرية بين الضربات المحددة الهدف وبين خوض حرب مفتوحة وغير محدودة.
وأوضح أن نهج الرئيس الأميركي يقوم على استخدام القوة العسكرية فقط عندما تكون مرتبطة بهدف واضح، قائلاً: "إذا أطلقتم النار على السفن، فسوف نهاجم المنشآت التي استخدمتموها لإطلاق النار على تلك السفن، لكننا لن نستمر إلى ما لا نهاية ودون هدف. ولسنا بصدد مجرد القصف من أجل القصف".
وأضاف أن الإدارة الأميركية تريد استخدام القوة العسكرية كإحدى الأدوات المتاحة لحل الأزمة، وليس الاستمرار في حملة قصف مفتوحة دون تحديد الهدف النهائي.
رفض أي تدخل عسكري لإسقاط النظام الإيراني
في جزء آخر من المقابلة مع الإعلامي الأميركي المحافظ جو روغان، رفض نائب ترامب بشكل قاطع إرسال قوات برية أميركية بأعداد كبيرة لإسقاط النظام الإيراني.. مؤكداً أن تغيير النظام يجب أن يتم على أيدي الشعب الإيراني نفسه.
وقال: "إذا أراد الشعب الإيراني أن ينهض ويغيّر نظامه فهذا قراره، لكننا لن نرسل 150 ألف جندي بري لإحداث تغيير في النظام".
وأكد أن الولايات المتحدة لن ترسل قوات برية إلى إيران بأي حال من الأحوال، مضيفاً أن الدعوة إلى مثل هذا التدخل تعني عملياً أن الجيش الأميركي سيتولى المهمة التي ينبغي أن يقوم بها الشعب الإيراني لتغيير نظامه، وأضاف: "لم نعد نقوم بهذا النوع من الأمور".
الأهداف القصيرة والطويلة الأمد للولايات المتحدة
أوضح دي فانس أن الهدف الأساسي لواشنطن هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيراً إلى أن السياسة الأميركية في هذا الملف تقوم على شقين: قصير الأمد وطويل الأمد.
وقال إن الهدف القصير الأمد يتمثل في تدمير المواقع النووية الإيرانية وقدرة طهران على إعادة بنائها، معتبراً أن هذا الهدف تحقق حتى الآن بصورة جيدة.
وأضاف أن معظم النقاشات تتركز الآن على إيجاد حل طويل الأمد يمنع إيران من إعادة بناء قدراتها النووية.
وأكد أنه، رغم أن إعادة بناء البرنامج النووي ستكون صعبة ومكلفة، فإنها ليست مستحيلة، ولذلك تسعى واشنطن إلى التوصل إلى اتفاق يضمن ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً في الوقت الراهن، وألا تعمل مستقبلاً على إعادة بناء هذه القدرة.
انتقاد المنتقدين
خُصِّص جزء كبير من هذه المقابلة المطولة لانتقاد فانس لأولئك الذين يعارضون التفاوض مع إيران ويعتبرون "مذكرة التفاهم" الموقعة لا تصب في مصلحة الولايات المتحدة. ووصف التوصل إلى التزام طويل الأمد مع طهران بأنه "أمر جيد وجدير بالاهتمام".
وفي إحدى فقرات الحوار، سأل جو روغان فانس عما إذا كان، لو كان صاحب القرار، سيتبع السياسة نفسها تجاه إيران، ولا سيما أن ترامب كان قد قال في وقت سابق إن نائبه كان أقل حماسًا لبعض الإجراءات.
ورد فانس بأن مهمته كنائب للرئيس هي تقديم أفضل المشورة الممكنة إلى ترامب، لكن بعد أن يتخذ الرئيس قراره، فإنه يعمل على إنجاحه ما دام يراه صحيحًا من الناحيتين القانونية والأخلاقية.
وأضاف أنه لهذا السبب شارك بكل طاقته في المفاوضات المتعلقة بإيران، بهدف تحويل سياسة منع إيران من امتلاك سلاح نووي إلى سياسة دائمة وطويلة الأمد.
وقال إن معارضي التفاوض مع إيران لا يقدمون أي حل عملي لمنع الهجمات على السفن في مضيق هرمز، وإن مقترحاتهم لا تتجاوز عمليًا "القصف، ثم القصف، ثم المزيد من القصف".
وأضاف فانس أنه حتى الضربات الجوية الواسعة لا تضمن بالضرورة حل المشكلة، لأن بإمكان الأفراد شراء طائرات مسيّرة منخفضة التكلفة وإطلاقها من الجزر الواقعة داخل مضيق هرمز أو المحيطة به لاستهداف السفن. وأوضح أنه طالما بقي داخل بنية النظام الإيراني أشخاص مستعدون للقيام بمثل هذه الهجمات، فإن بعض ربابنة السفن وشركات الشحن لن يكونوا مستعدين للمخاطرة بالمرور عبر المضيق.
وأكد نائب الرئيس الأميركي أن على واشنطن استخدام جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك القوة العسكرية والدبلوماسية، واعتبر الرفض المطلق للتفاوض نهجًا غير واقعي.
وقال إن الولايات المتحدة تستطيع قصف الرادارات والطائرات المسيّرة والصواريخ ومراكز إطلاقها التابعة للنظام الإيراني، لكن بما أن استهداف السفن في ممر مائي ضيق يمكن أن يتم بإمكانات محدودة أيضًا، فلا بد في نهاية المطاف من الدخول في حوار لحل الأزمة.
وأضاف أن منتقدي المفاوضات يطالبون في الواقع باستمرار العمليات العسكرية إلى أجل غير مسمى، من دون أن يتمكنوا من تحديد الهدف النهائي لهذه الحملة.
ما وضع المفاوضات؟ ومع من تستمر؟
وفي شرحه لوضع المفاوضات، قال دي فانس إنه يمكن، مع شيء من التبسيط، التمييز بين تيارين داخل بنية النظام: تيار وصفه بـ "المتشدد"، وآخر قال إنه أكثر براغماتية.
وأضاف أنه، خلافًا لما يدعيه بعض دعاة الحرب في الولايات المتحدة الذين يصورون جميع مسؤولي النظام الإيراني على أنهم غير عقلانيين ويسعون إلى إشعال نهاية العالم، فإن هيكل السلطة في إيران يضم متشددين وبراغماتيين على حد سواء.
وقال فانس إنه، وفقًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، يتعين على إيران إعادة فتح مضيق هرمز، ووقف أعمال العنف، ثم بدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع بشأن مستقبل البرنامج النووي. وأضاف أن إيران تطالب، في المقابل، برفع طويل الأمد للعقوبات والقيود الاقتصادية.
وأوضح نائب الرئيس الأميركي أنه خلال الأسبوع الأول بعد توقيع "مذكرة التفاهم"، عبر نحو 20 مليون برميل من النفط يوميًا مضيق هرمز، وعادت حركة نقل النفط إلى مستويات ما قبل اندلاع الحرب، وهو ما أدى، بحسب قوله، إلى انخفاض حاد في أسعار النفط.
وأضاف أن هذا التطور أثار غضب المتشددين داخل النظام الإيراني؛ لأنهم اعتبروا إعادة فتح المضيق بمثابة فقدان أهم ورقة ضغط تمتلكها طهران.
وقال إنه بعد ذلك أطلقت القوات قوات الإيرانية النار على عدد من السفن، وردّت الولايات المتحدة باستهداف منفذي تلك الهجمات والمنشآت التي استُخدمت في إطلاق النار على السفن.
وأضاف أن المتشددين داخل النظام الإيراني يحاولون حاليًا الحفاظ على ورقة الضغط الخاصة بهم من خلال الحد من مرور النفط عبر مضيق هرمز، في حين يدفع التيار البراغماتي باتجاه مواصلة المفاوضات.
وأكد أنه، رغم الهجمات الأخيرة على عدد من السفن، فإن البرنامج النووي الإيراني قد دُمِّر، وأن حركة الملاحة في مضيق هرمز، وإن لم تعد بالكامل إلى مستويات ما قبل الحرب، فإن كميات كافية من النفط والغاز ما زالت تعبر المضيق بما يمنع حدوث أزمة عالمية في مجال الطاقة.
تحذير من تكرار تجربة ليبيا في إيران
من أبرز ما تناولته هذه المقابلة عرض فانس للرؤية القريبة من تيار الانعزاليين في الولايات المتحدة تجاه إيران. ولتوضيح هذه الرؤية، استشهد بالحالة الليبية، واصفًا قرار إدارة الرئيس باراك أوباما بشأن التطورات التي أعقبت مقتل معمر القذافي بأنه "غبي للغاية".
واعتبر أن ليبيا تحولت بعد ذلك عمليًا إلى دولة فاشلة، وأن انهيار نظامها أدى إلى أزمة لاجئين، وتصاعد أعمال العنف والإرهاب، وموجات هجرة واسعة لليبيين نحو أوروبا وآسيا ومناطق أخرى من أفريقيا. وأضاف أن حربًا شاملة مع إيران ومحاولة إسقاط النظام بواسطة الولايات المتحدة ستقود إلى النتائج نفسها.
وقال إن بعض الأشخاص يرغبون في رؤية سيناريو مماثل في إيران، لكن مثل هذا التطور لن يحقق أي فائدة للولايات المتحدة.
وأضاف فانس: "في كل مرة اتخذت فيها الولايات المتحدة مثل هذا القرار، نتجت عنه أزمة لاجئين، وازداد الإرهاب، ومن الناحية الأخلاقية أدى إلى مقتل عدد كبير من المدنيين الأبرياء".
استثمارات الدول العربية في إيران
سأل جو روغان أيضًا عن أحد بنود "مذكرة التفاهم" ، والمتعلق بصندوق تنمية وإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
وأوضح فانس أن عددًا من هذه الدول، التي تُعد حلفاء رئيسيين للولايات المتحدة، أبلغت واشنطن بأنها مستعدة للاستثمار في إعادة إعمار إيران إذا غيّرت طهران سلوكها بصورة حقيقية.
وأكد مجددًا أن الولايات المتحدة لن تمول أيًا من هذه الاستثمارات، وأن إيران لن تستفيد منها إلا إذا أوفت بالتزاماتها وأوقفت تمويل التنظيمات الإرهابية.
وأضاف أنه إذا توصل أكبر الخصوم الإقليميين لإيران إلى قناعة بأن سلوك طهران قد تغير بما يكفي للسماح بالاستثمار في اقتصادها، فإن ذلك سيشكل نتيجة "رابح ـ رابح" لجميع الأطراف.
وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تنص فقط على أنه، إذا نفذت إيران جميع التزاماتها، فسيُسمح للدول الأخرى بالاستثمار فيها.
محاولات لإفشال المفاوضات
في جزء آخر من المقابلة، ادعى فانس أنه بالتزامن مع سير المفاوضات، أُطلقت حملة ممولة بموارد مالية ضخمة تهدف إلى إفشال المحادثات والتأثير في الرأي العام الأميركي.
وردًا على سؤال روغان بشأن احتمال ضلوع شركات الصناعات الدفاعية، قال فانس إن بعض الأشخاص قد يكونون بالفعل متأثرين بهذه الشركات، لكنه أضاف أن دوافع معارضي الاتفاق ليست واحدة، بل تتنوع بين المصالح المالية والخلافات الأيديولوجية حول السياسة الخارجية.
كما قال إن بعض المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية يعارضون الاتفاق بشدة، وإن واشنطن تمتلك أدلة محددة على ذلك، لكنه لم يقدم خلال المقابلة أي تفاصيل بشأن هذه الأدلة.
وفي ختام حديثه، شدد فانس على اعتقاده بأن حملة منظمة تمتلك "موارد مالية هائلة" تعمل حاليًا على إخراج المفاوضات مع إيران عن مسارها ومنع التوصل إلى اتفاق.
أعلن مركز عمليات التجارة البحرية البريطانية، التابع للجيش البريطاني، أن مستوى التهديد الأمني في المياه الخليجية ومضيق هرمز وبحر عمان لا يزال "مرتفعًا جدًا".
وأضافت هذه الهيئة أن ناقلة نفط فارغة تعرضت لإطلاق نار يوم الأربعاء 15 يوليو (تموز) أثناء محاولتها كسر الحصار البحري المفروض من قِبل الولايات المتحدة، وأن حركة السفن التجارية في مضيق هرمز لا تزال أقل من المعتاد.
كما أورد هذا التقرير استمرار أنشطة الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك الاتصالات اللاسلكية، وتحليق الطائرات بدون طيار فوق السفن، ومراقبة السفن التجارية، وحذّر من أن الاضطراب في أنظمة الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية وخطر وجود أو طفو الألغام لا يزالان يهددان أمن الملاحة البحرية في المنطقة.
كشفت وثائق جديدة أن المتحدث السابق ونائب وزير الداخلية الإيراني، سلمان ساماني، تقدم بطلب إلى المحكمة الفيدرالية الكندية لتعليق قرار ترحيله من كندا، وفي الوقت نفسه سعى إلى إخفاء اسمه وهويته بالكامل في وثائق المحكمة.
وتأتي هذه التفاصيل الجديدة بشأن أحد المسؤولين السابقين في إيران في وقت اعترض فيه أفراد الجالية الإيرانية في كندا مرارًا على وجود شخصيات مرتبطة بالنظام الإيراني في البلاد.
وأقام سلمان ساماني (45 عامًا)، الذي شغل منصب المتحدث باسم وزارة الداخلية ونائب الوزير قبل سفره إلى كندا، دعوى حديثة أمام المحكمة الفيدرالية في تورونتو، وصف فيها قرار دائرة الهجرة الكندية برفض تأجيل ترحيله بأنه «غير قانوني» و«غير منطقي تمامًا».
وكان قرار ترحيل ساماني قد صدر قبل أكثر من عامين، في عام 2024، وهو يدّعي الآن أن إعادته إلى إيران ستنتهك حقوقه، وأنه قد يتعرض «لأعمال انتقامية من السلطات في طهران».
طلب إخفاء الاسم في الملف.. محاولة أخرى لتجنب الرأي العام
إلى جانب محاولته وقف إجراءات الترحيل، قدّم المسؤول السابق في وزارة الداخلية الإيرانية طلبًا رسميًا للمحكمة للحفاظ على سرية هويته.
وطلب من القاضي الفيدرالي، بسبب «حساسية القضية والاهتمام الإعلامي الواسع بها»، حذف اسمه من جميع الملفات العامة واستبداله بأحرف مختصرة عشوائية مثل «أ.ب» أو «X.Y».
وكان ساماني قد حاول أيضًا في عام 2024 منع وسائل الإعلام من حضور جلسات النظر في قضية ترحيله، إلا أن المحاولة قوبلت باعتراض من وسائل إعلام كندية ورفض من المحكمة.
وكالة خدمات الحدود الكندية: شخصية موالية للنظام ومبررة للقمع
على خلاف محاولات ساماني التقليل من أهمية دوره داخل هيكل السلطة الإيرانية، وصفت وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) في تقريرها الرسمي ساماني بأنه «سياسي محترف» أثبت ولاءه للنظام الإيراني من خلال المناصب التي شغلها.
وأكد التقرير أنه، بصفته المتحدث باسم وزارة الداخلية، لعب دورًا مباشرًا في تبرير الدعاية الحكومية، وإضفاء الشرعية على قمع الاحتجاجات الشعبية، والانتهاكات الواسعة لحرية التعبير والتجمع في إيران، مشيرًا إلى أن منصبه الوظيفي كان يبعد درجتين فقط عن رئيس الجمهورية.
تعثر عمليات الترحيل.. شخص واحد فقط من أصل 34 ملفًا
كانت الحكومة الكندية قد حظرت في عام 2022 دخول جميع كبار مسؤولي النظام الإيراني إلى البلاد، إلا أن إجراءات ترحيل من كانوا موجودين بالفعل داخل كندا تسير ببطء شديد.
وبحسب أحدث الإحصاءات الرسمية، فإنه من بين 34 شخصًا يُشتبه ارتباطهم بالنظام الإيراني، وحددتهم وكالة خدمات الحدود الكندية للنظر في إمكانية ترحيلهم، لم يُرحَّل فعليًا إلى إيران سوى شخص واحد فقط حتى الآن، وهو ما أثار موجة من الانتقادات والقلق بين نشطاء حقوق الإنسان وأبناء الجالية الإيرانية-الكندية.
أفادت وكالة "مهر" الإيرانية بأنه عند الساعة 18:10 (بالتوقيت المحلي) من يوم الخميس 16 يوليو (تموز)، تعرضت نقاط في منطقة جزيرة "قشم" ، جنوبي إيران، لهجوم أميركي.
وكتبت وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني ، نقلاً عن محافظة هرمزغان، أنه عند الساعة 18:20 و18:40 تقريبًا (بالتوقيت المحلي)، تعرضت نقاط في محيط بندرعباس لقصف صاروخي أميركي.
كما أفادت وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية بوقوع هجمات جديدة استهدفت نقاطًا في محيط بندرعباس عند الساعة 19:00 و19:20 (بالتوقيت المحلي).
وأعلنت محافظة هرمزغان أنه لم يتم الإبلاغ عن أي خسائر بشرية أو أضرار في البنى التحتية السكنية والتجارية نتيجة هذه الهجمات.