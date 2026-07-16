أفادت القناة 12 العبرية بأن إسرائيل تستعد لاحتمال تصعيد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران في الأسبوع المقبل، وذلك في أعقاب تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأخيرة والتطورات الدبلوماسية الجارية.

وبناءً على هذا التقرير، الذي أُذيع مساء الخميس 16 يوليو (تموز)، تعتقد إسرائيل أن الولايات المتحدة قد توسع هجماتها لتشمل البنى التحتية المدنية في إيران.

وفي الأيام الماضية، أشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في عدة مناسبات إلى احتمال توسيع الهجمات لتشمل البنى التحتية والجسور في إيران، وقال إن ذلك سيحدث في حال لم تعد طهران إلى طاولة المفاوضات.

