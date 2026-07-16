أكد نائب محافظ خوزستان للشؤون الأمنية والشرطية تعرض نقاط في محيط مدينة الأهواز، جنوب غربي إيران، لهجوم أميركي.
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت، في وقت سابق، بسماع دوي انفجارات مجددًا في بندرعباس وقشم، مساء الخميس 16 يوليو (تموز).
وفي الوقت نفسه، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) إن هجمات واشنطن استهدفت مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار الإيرانية التي كانت تستهدف السفن التجارية.
وأضاف أنه تم استه٦ معدات الاستطلاع والرادارات في جزيرة طنب الكبرى ومحيط بندر عباس، جنوبي إيران.
أفادت القناة 12 العبرية بأن إسرائيل تستعد لاحتمال تصعيد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران في الأسبوع المقبل، وذلك في أعقاب تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأخيرة والتطورات الدبلوماسية الجارية.
وبناءً على هذا التقرير، الذي أُذيع مساء الخميس 16 يوليو (تموز)، تعتقد إسرائيل أن الولايات المتحدة قد توسع هجماتها لتشمل البنى التحتية المدنية في إيران.
وفي الأيام الماضية، أشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في عدة مناسبات إلى احتمال توسيع الهجمات لتشمل البنى التحتية والجسور في إيران، وقال إن ذلك سيحدث في حال لم تعد طهران إلى طاولة المفاوضات.
ذكرت القناة 12 العبرية أن إسرائيل تستعد لاحتمال تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران خلال الأسبوع المقبل، وذلك في أعقاب التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والتطورات الدبلوماسية الجارية.
وبحسب التقرير، الذي نُشر مساء الخميس 16 يوليو (تموز)، تعتقد إسرائيل أن الولايات المتحدة قد توسع هجماتها لتشمل البنية التحتية المدنية في إيران.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أشار خلال الأيام الماضية، في أكثر من مناسبة، إلى احتمال توسيع الضربات لتشمل البنية التحتية والجسور في إيران، إذا لم تعد طهران إلى طاولة المفاوضات.
أصدرت وزارة الخارجية السعودية، الخميس 16 يوليو (تموز)، بيانًا أدانت فيه بشدة "الهجمات الإيرانية المتواصلة وغير المبررة" على الكويت والبحرين والأردن.
وأكدت الرياض دعمها الكامل للدول الثلاث، مشددة على أنها تؤيد أي إجراءات تتخذها ردًا على الهجمات الإيرانية.
واعتبرت وزارة الخارجية السعودية أن تصرفات النظام الإيراني تمثل تهديدًا لأمن واستقرار المنطقة، وتنتهك مبادئ القانون الدولي وقواعد حسن الجوار، داعية إلى الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد العسكري والعودة إلى الحوار وتسوية الخلافات بالوسائل الدبلوماسية.
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن إيران لا تزال على تواصل مع الولايات المتحدة وتُبدي رغبتها في التوصل إلى اتفاق، إلا أن الرئيس دونالد ترامب سيحاسبها إذا أخلّت بتعهداتها.
وأضافت ليفيت، خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، يوم الخميس 16 يوليو (تموز)، أن الرئيس الأميركي ونائبه متفقان تمامًا بشأن الوضع الحالي للصراع مع إيران، مشيرة إلى أن بعض أجنحة النظام الإيراني أصبحت أكثر استعدادًا للتوصل إلى اتفاق، بينما تبدي أطراف أخرى رغبة أقل.
واعتبرت أن هذا الانقسام دليل على نجاح عملية "الغضب الملحمي"، موضحة أن العملية عطّلت قدرة مؤسسات النظام الإيراني على التواصل فيما بينها وأدت إلى تفكك بنيته.
وأضافت أن الحصار البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها يُنفذ بالكامل بأمر من ترامب.
وأوضحت أن أكثر من 10 آلاف بحار وعنصر من مشاة البحرية والقوات الجوية الأميركية، إضافة إلى حاملتي طائرات، وأكثر من 20 سفينة حربية، وعشرات الطائرات، يشاركون في تنفيذ هذه المهمة.
وأضافت أن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) قامت خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى من الحصار بتحويل مسار سفينتين تجاريتين امتثلتا للتعليمات، فيما عطّلت سفينة ثالثة بعد رفضها الانصياع للأوامر.
وأكدت ليفيت أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحًا أمام السفن التي لا تتجه إلى الموانئ الإيرانية، وأن البحرية الأميركية موجودة لضمان استمرار حركة الملاحة.
وأوضحت أن الضربات الأميركية الأخيرة جاءت بعد انتهاك طهران مذكرة التفاهم المبرمة مع واشنطن، والتي كانت تنص على امتناع إيران عن مهاجمة السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز.
وأضافت أن ترامب لن يسمح بأن تمرّ ما وصفته بـ"الأعمال الإرهابية الواضحة" في المضيق دون عواقب، لكنه لا يزال منفتحًا على المسار الدبلوماسي.
أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أن القوات الأميركية شنت مساء الخميس 16 يوليو (تموز)، موجة جديدة من الهجمات ضد إيران، لليلة الخامسة على التوالي.
ووفقًا لـ "سنتكوم"، فإن الهدف من هذه الهجمات هو مزيد من إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية.
وفي الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع هجوم جديد استهدف نقاطًا بمدينة "بندرعباس" عند الساعة 21:35 (بالتوقيت المحلي).