قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن إيران لا تزال على تواصل مع الولايات المتحدة وتُبدي رغبتها في التوصل إلى اتفاق، إلا أن الرئيس دونالد ترامب سيحاسبها إذا أخلّت بتعهداتها.

وأضافت ليفيت، خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، يوم الخميس 16 يوليو (تموز)، أن الرئيس الأميركي ونائبه متفقان تمامًا بشأن الوضع الحالي للصراع مع إيران، مشيرة إلى أن بعض أجنحة النظام الإيراني أصبحت أكثر استعدادًا للتوصل إلى اتفاق، بينما تبدي أطراف أخرى رغبة أقل.

واعتبرت أن هذا الانقسام دليل على نجاح عملية "الغضب الملحمي"، موضحة أن العملية عطّلت قدرة مؤسسات النظام الإيراني على التواصل فيما بينها وأدت إلى تفكك بنيته.

وأضافت أن الحصار البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها يُنفذ بالكامل بأمر من ترامب.

وأوضحت أن أكثر من 10 آلاف بحار وعنصر من مشاة البحرية والقوات الجوية الأميركية، إضافة إلى حاملتي طائرات، وأكثر من 20 سفينة حربية، وعشرات الطائرات، يشاركون في تنفيذ هذه المهمة.

وأضافت أن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) قامت خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى من الحصار بتحويل مسار سفينتين تجاريتين امتثلتا للتعليمات، فيما عطّلت سفينة ثالثة بعد رفضها الانصياع للأوامر.

وأكدت ليفيت أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحًا أمام السفن التي لا تتجه إلى الموانئ الإيرانية، وأن البحرية الأميركية موجودة لضمان استمرار حركة الملاحة.

وأوضحت أن الضربات الأميركية الأخيرة جاءت بعد انتهاك طهران مذكرة التفاهم المبرمة مع واشنطن، والتي كانت تنص على امتناع إيران عن مهاجمة السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز.

وأضافت أن ترامب لن يسمح بأن تمرّ ما وصفته بـ"الأعمال الإرهابية الواضحة" في المضيق دون عواقب، لكنه لا يزال منفتحًا على المسار الدبلوماسي.