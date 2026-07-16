في ردّه على مقتل الجنود الإيرانيين خلال الهجمات الأميركية على ثكنة بمبور في بلوشستان، حمّل ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، النظام مسؤولية أرواح ضحايا الحرب، وقال إن هذا النظام إذا مات تخييره "بين أرواح أبناء إيران وبقائه، فإنه يختار دائمًا بقاءه".
وكتب في بيان له على منصة "إكس"، موجهًا حديثه إلى الجنود والقوات العسكرية: "لا تخاطروا بأرواحكم من أجل بقاء هذا النظام. قسمكم هو لإيران، وليس لنظامٍ يفرّ قادته في لحظة الخطر ويتركونكم بلا حماية".
كما طالب بهلوي عائلات الجنود بمنع إرسال أبنائهم للخدمة العسكرية في الظروف الحالية قدر الإمكان، وأضاف: "هؤلاء الشبان هم أبناء هذا الوطن، وليسوا دروعًا بشرية للنظام".
وفي الختام، أعرب عن شكره لأهالي مدينتي إيرانشهر وزاهدان الذين تقدموا للتبرع بالدم ومساعدة الجرحى في ثكنة بمبور.
تمكنت دنا كراري، وهي مواطنة إيرانية-أميركية تبلغ من العمر 53 عامًا وناشطة في مجال التكنولوجيا والعمل الخيري، من مغادرة إيران بعد نحو 19 شهرًا منعًا من السفر، وخضوعها لتحقيقات متعددة ومتابعات قانونية، وهي في طريقها للعودة إلى الولايات المتحدة.
وأفادت شبكة "سي إن إن"، يوم الخميس 16 يوليو (تموز)، بأن مغادرة كراري جاءت بعد تعرضها الأسبوع الماضي لأزمة قلبية حادة، وسط مخاوف جدية بشأن حالتها الصحية خلال الأيام المقبلة.
ووصف جاريد غينسر، محامي كراري، خروج موكلته من إيران في ظل الحرب وبالنظر إلى حالتها الصحية بأنه "أشبه بالمعجزة".
وكتب غينسر على منصة "إكس": "أود أن أعرب عن أعمق امتناني لمؤسسة جيمس فولي، وديان فولي، وبشكل خاص ليز ريتشاردز، لمساعدتهم لنا في إعادة موكلتنا دنا كراري إلى وطنها، بعدما كانت عالقة في إيران منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024 بسبب اتهامات لا أساس لها".
وأضاف: "في لحظات الاحتفال، من المهم جدًا أن نتذكر أن كل انتصار هو ثمرة جهد جماعي، وأن عددًا لا يحصى من الأشخاص، المعروفين منهم والمجهولين، يعملون بلا كلل لتحقيقه".
وتابع غينسر أن ليز ريتشاردز في مؤسسة جيمس فولي، إضافة إلى ملفات أخرى، تقود جهود الإفراج عن المواطنين الأميركيين المحتجزين والرهائن، وكانت طوال هذه الفترة، دون انتظار الشكر أو الظهور الإعلامي، صديقة ثابتة وداعمة قوية لكراري وفريقها القانوني.
وأضاف: "أنا على يقين أنه لولاها، لما تحقق هذا اليوم".
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد كتب مساء الأربعاء 15 يوليو على منصة " تروث سوشال": "سمحت إيران لمواطنة أميركية كان قد احتُجز ظلمًا في ديسمبر 2024، خلال رئاسة جو بايدن النعسان، بمغادرة البلاد. وهو الآن خارج إيران بأمان ويتمتع بحالة صحية جيدة. وتشكر الولايات المتحدة إيران على هذه الخطوة التي تُعد بادرة حسن نية".
ولم يكشف ترامب في منشوره عن اسم المواطن الأميركي، قبل أن يؤكد غينسر هويته بعد ساعات.
زيارة إلى إيران وبداية القضية
لم تكن قضية كراري قد أُعلنت للرأي العام قبل تصريح ترامب.
وكراري مواطنة مزدوجة الجنسية (إيرانية- أميركية)، وكانت تدير منظمة غير ربحية تُدعى "مؤسسة أطفال مهر". ولم يُكشف عن اسم الشركة التي كانت تعمل فيها.
وبحسب صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية سافرت كراري إلى شيراز في ديسمبر (كانون الأول) لزيارة عائلتها.
وقال غينسر لـ "سي إن إن" إنه عندما كانت تستعد لمغادرة إيران، صادرت السلطات الإيرانية جوازي سفرها الإيراني والأميركي ومنعتها من مغادرة البلاد.
وأضاف أنه بعد نحو شهر، أوقفت الأجهزة الأمنية الإيرانية السيارة التي كانت تقل كراري وأفرادًا من عائلتها، واحتُجزت لفترة قصيرة وخضعت لساعات من الاستجواب.
وأوضح أنها خضعت بعد ذلك لعشرات جلسات التحقيق، وظلت تحت ما وصفه محاميها بـ**"منع قسري من السفر".
وذكرت "إيكونوميك تايمز" أن السلطات الإيرانية اتهمت كراري بـ "التعاون مع دولة معادية" و"التجسس".
ووصف غينسر هذه الاتهامات بأنها لا أساس لها، مؤكدًا أن موكلته وُجهت إليها اتهامات، لكنها لم تُبلَّغ بها رسميًا قط.
لكن مصدرًا مطلعًا قال لـ "سي إن إن" إن كراري اعتُقلت وجرى تفهيمها التهم، ثم أُفرج عنها بكفالة، إلا أن منعها من مغادرة إيران استمر.
وأوضح غينسر أن استهداف كراري جاء بسبب إدارتها "مؤسسة أطفال مهر"، وهي منظمة غير ربحية كانت تقدم المساعدة للأطفال المحتاجين في إيران بتمويل من متبرعين أفراد، وبموجب ترخيص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية.
وطالب غينسر السلطات الإيرانية بإسقاط التهم المتبقية بحق الأشخاص الذين كانوا يتعاونون مع مؤسسة أطفال مهر في إيران، مؤكدًا أنهم أبرياء ولم يرتكبوا أي جريمة.
وقال غينسر إن حظر السفر المفروض على كراري انتهى في ربيع هذا العام، لأسباب لا تزال غير واضحة تمامًا، وأُعيد إليها جوازا سفرها. ومع ذلك، باءت محاولتها الأولى لمغادرة إيران بالفشل بعدما أعادتها السلطات.
وأضاف أنه مع بدء المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن مذكرة التفاهم، تواصل الفريق القانوني لكراري فورًا مع البيت الأبيض والمفاوضين الأميركيين، طالبًا منهم متابعة قضيتها.
وأوضح أنه، وفقًا للمعلومات التي لديه، طُرحت القضية خلال المفاوضات، وتمكنت كراري أخيرًا من عبور الحدود ومغادرة إيران في 15 يوليو الجاري.
كما كشف غينسر أن كراري تعرضت الأسبوع الماضي لأزمة قلبية حادة، وكانت هناك مخاوف جدية بشأن حالتها الصحية خلال الأيام الماضية.
وأضاف أنه يتوقع أن تدلي موكلته خلال الأيام المقبلة بتفاصيل ما تعرضت له، لكنها تحتاج حاليًا إلى الراحة واستعادة عافيتها.
دعوات للإفراج عن بقية السجناء
وجدد غينسر دعوته للسلطات الإيرانية إلى إسقاط التهم الموجهة إلى الأشخاص الذين تعاونوا مع مؤسسة "أطفال مهر" في إيران، مؤكدًا أنهم أبرياء ولم يرتكبوا أي مخالفة.
كما طالب بالإفراج عن جميع الأميركيين المحتجزين ظلمًا في إيران، وكل من يخضعون لحظر مغادرة البلاد قسرًا، إضافة إلى جميع السجناء السياسيين في إيران.
ونقلت "سي إن إن" عن مسؤول أميركي أن الحكومة الأميركية كانت، حتى الشهر الماضي، تتابع قضايا ما لا يقل عن ستة مواطنين أميركيين محتجزين في إيران.
ويُعد رضا ولي زاده وكامران حكمتي من بين الأشخاص الذين صنفتهم الولايات المتحدة رسميًا ضمن فئة "المحتجزين ظلمًا".
ومن جانبها، رحبت منظمة "غلوبال ريتش"، التي تنشط من أجل الإفراج عن كامران حكمتي، بخروج كراري من إيران، معربة عن أملها في أن يكون هذا التطور مؤشرًا على قرب الإفراج عن حكمتي من سجن "إيفين".
أصبح "عزرائيل"، ملك الموت، في الآونة الأخيرة رمزًا متكررًا في الخطاب الرسمي لمسؤولي النظام الإيراني؛ إذ لم يعد يُقدَّم بوصفه الموكّل بقبض الأرواح فحسب، بل باعتباره أداة لـ "الانتقام" من أعداء النظام.
وأثارت وفاة السيناتور الجمهوري الأميركي، ليندسي غراهام، أحد أبرز الداعمين للحملة العسكرية ضد إيران موجة من ردود الفعل بين المسؤولين الإيرانيين.
ونسب عدد منهم وفاة غراهام إلى "عزرائيل"، مستخدمين أوصافًا تمجّد ملك الموت.
فقد كتب ممثل المرشد في صحيفة "كيهان"، ومدير تحريرها، حسين شريعتمداري، في مقال بعنوان "أخويًا مع حضرة عزرائيل"، أن غراهام "غادر إلى جهنم بتذكرة بلا عودة".
وأضاف أنه يلوم "عزرائيل"؛ لأنه "استبق الأحداث" ولم يمنح إيران فرصة لاغتيال غراهام بنفسها، معتبرًا أن "عزرائيل" كان أول من استجاب لـ"نداء انتقام الشعوب الإسلامية".
ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، تعليقًا على وفاة غراهام: "حضرة عزرائيل عادل".
وأضاف أن الشعب الإيراني لن يصلي صلاة الوحشة على روح السيناتور الأميركي ولن ينعاه.
وتوفي غراهام في 12 يوليو (تموز) الجاري عن عمر ناهز 71 عامًا. ووفق النتائج الأولية لمكتب الطب الشرعي في واشنطن، فقد توفي بسبب تمزق في الشريان الأورطي ناجم عن تصلب الشرايين.
وخلال السنوات الأخيرة، أعلن غراهام مرارًا دعمه لتغيير النظام في إيران، ولا سيما خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، كما عبّر مرارًا عن تأييده للحراك المناهض للنظام الإيراني.
وفي المقابل، أشاد عدد من الإيرانيين، في رسائل بعثوا بها إلى "إيران إنترناشيونال"، بـ "غراهام"؛ باعتباره أحد الداعمين للشعب الإيراني وحركة الحرية.
مكانة "عزرائيل" في المصادر الإسلامية
لا يرد اسم عزرائيل في القرآن الكريم، إذ يقتصر النص القرآني على ذكر "ملك الموت" دون تسميته.
ولكن في عدد من الروايات والمصادر الإسلامية، يُقدَّم "عزرائيل" بوصفه أحد الملائكة المقربين إلى الله والمكلّف بقبض أرواح البشر، مع الإشارة إلى علاقته الخاصة بالأنبياء والأولياء.
وتنسب النصوص الإسلامية قبض أرواح جميع البشر، بغض النظر عن دياناتهم، إلى ملك الموت والملائكة العاملين بأمره.
كما تذكر بعض الروايات أن عزرائيل استأذن قبل دخول بيت النبي محمد لقبض روحه.
الأصل العبري لاسم عزرائيل
يرى بعض الباحثين أن اسم عزرائيل ذو أصل عبري، ويعني "الذي أعانه الله".
ويعتقد عدد من المسلمين أن الاسم لم يرد في القرآن أو الأحاديث النبوية، ولذلك يُرجَّح أنه دخل التراث الإسلامي عبر الإسرائيليات، وهي الروايات ذات الأصول اليهودية، وأحيانًا المسيحية.
كما تشير دراسات تاريخية إلى العثور على اسم مشابه لعزرائيل منقوشًا على أوعية تعاويذ مكتوبة بالآرامية تعود إلى مجتمعات يهودية في القرن السابع الميلادي، وتُحفظ إحدى هذه القطع في متحف بنسلفانيا.
ومن أشهر المصادر التي رسمت صورة عزرائيل في التراث الإسلامي كتاب "عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات" لزكريا القزويني، وتوجد نسخ منه في المتحف البريطاني ومتحف برلين.
وتخلص الدراسات إلى أن اسم عزرائيل انتقل إلى الثقافة الإسلامية من الأدبيات اليهودية والمسيحية في العصور الوسطى.
ثقافة تمجيد الموت في خطاب النظام الإيراني
يرى التقرير أن الاستخدام المكثف لاسم عزرائيل في تعليقات المسؤولين الإيرانيين على وفاة غراهام يعكس استمرار خطاب يمنح الموت مكانة محورية في الفكر السياسي للنظام الإيراني.
فمنذ تأسيس النظام، حضر تمجيد الموت بقوة في الخطاب الرسمي.
فعقب اغتيال مرتضى مطهري، اعتبر مؤسس النظام الإيراني، روح الله الخميني، أن مقتل مؤيدي النظام لا يضعفه، بل يضمن استمراره.
كما دعا المرشد الرحل، علي خامنئي، مرارًا إلى ترسيخ ما يسميه "ثقافة الشهادة" في المجتمع.
وفي هذا الإطار، لا يُنظر إلى الموت باعتباره نهاية للحياة، بل كوسيلة لإعادة إنتاج السلطة؛ إذ تُقدَّم وفاة مؤيدي النظام باعتبارها شهادة وخلودًا، بينما يُتناول موت الخصوم بلغة تمتزج فيها السخرية والانتقام، بل وحتى الإشادة بملك الموت، عزرائيل.
دعت نقابة المعلمين بمحافظة مازندران، شمال إيران، في بيان، إلى تعليق الامتحانات النهائية فورًا في المدن والمحافظات التي تتعرض لهجمات جوية وصاروخية، مؤكدة أن استمرار الامتحانات في ظل ظروف الحرب يهدد حياة الطلاب وصحتهم النفسية.
وأشار البيان إلى الهجمات التي استهدفت مناطق في جنوب إيران، من بينها بوشهر وبندر عباس، مؤكدًا أن سلامة الطلاب أثناء توجههم إلى مراكز الامتحانات لم تعد مضمونة، وأن القصف والانفجارات المتكررة تؤثر بشدة في تركيزهم واستقرارهم النفسي.
وأضافت النقابة أن عددًا من الأسر نزح أو تضرر من تداعيات الحرب، ولم يعد قادرًا على توفير الدعم اللازم لأبنائه، معتبرة أن إجراء الامتحانات في هذه الظروف «غير منطقي وغير إنساني وخطير».
وطالبت السلطات بتأجيل الامتحانات النهائية في جميع المناطق المتضررة حتى استعادة الهدوء وضمان أمن الطلاب، كما دعت إلى إلغاء التأثير الإلزامي لدرجات الصف الثاني عشر في امتحان القبول الجامعي لهذا العام، والاكتفاء بـ "التأثير الإيجابي" حفاظًا على حقوق طلاب المناطق المتضررة من الحرب.
وحذرت النقابة من أن الإصرار على إجراء الامتحانات لن يهدد سلامة آلاف الطلاب الجسدية والنفسية فحسب، بل قد يؤدي أيضًا إلى تصاعد حالة الاستياء الشعبي، داعية الأسر إلى إعطاء الأولوية لسلامة أبنائها.
أعلنت وزارة الداخلية السورية أن وحداتها ضبطت شحنة تضم صواريخ بعيدة المدى، وصواريخ موجهة مضادة للدروع، وطائرات مسيّرة، قالت إنها كانت مخصصة لـحزب الله اللبناني، وذلك قبل دخولها الأراضي السورية عبر الحدود مع العراق.
وأوضحت الوزارة أن العملية نُفذت بعد رصد مركبة مشبوهة في المنطقة الحدودية، وأسفرت عملية تفتيشها عن اكتشاف هذه الشحنة.
وأضافت أن التحقيقات الأولية، استنادًا إلى الأدلة التي جُمعت، تشير إلى أن الشحنة كانت في طريقها إلى لبنان عبر الأراضي السورية لتسليمها إلى حزب الله، مؤكدة استمرار التحقيقات لكشف جميع ملابسات القضية وتحديد المتورطين والشبكات المرتبطة بها.
وشددت الوزارة على أن حماية الحدود والسيادة الوطنية تمثل أولوية، مؤكدة أنها لن تسمح باستخدام الأراضي السورية لتهريب الأسلحة أو تنفيذ أنشطة تهدد أمن سوريا أو الدول المجاورة.
قال المدير التنفيذي للشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المشتقات النفطية الإيرانية، كرامت ويس كرمي، في مقابلة تلفزيونية، إن مصفاة لاوان تعرضت لهجوم في اليوم الأول من وقف إطلاق النار، ما أدى إلى فقدان نحو نصف طاقتها الإنتاجية.
وأوضح أن المصفاة كانت تنتج قبل الهجوم نحو ثلاثة ملايين لتر من البنزين يوميًا، لكنها تعمل حاليًا بنحو 50 في المائة من قدرتها الإنتاجية.
وأضاف أن الشركة سعت إلى تعويض انخفاض إنتاج مصفاة لاوان من خلال زيادة كميات الخام الموردة إلى المصافي الأخرى.