هدد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، أبو الفضل شكارجي، في مقابلة تلفزيونية، دول المنطقة باستهداف جميع بنيتها التحتية إذا تعرضت البنية التحتية الإيرانية لأضرار جراء الهجمات الأميركية.

ووصف نهج إيران في المرحلة الحالية بأنه "هجوم قوي على العدو"، وقال: "نؤكد ضرورة خروج الولايات المتحدة من المنطقة، ولن نتخلى أبدًا عن مضيق هرمز. مشكلتنا هي أن أميركا جاءت من الطرف الآخر من العالم، ولو لم تكن موجودة هنا لما أساء أحد في المنطقة إلى الآخرين".

كما اعتبر أن نتائج الحرب التي استمرت 40 يومًا كانت إيجابية بالنسبة لإيران مضيفًا: "يمكننا أن نحارب العدو لسنوات. لقد تضاعفت قوتنا في حرب رمضان عدة مرات مقارنة بحرب الـ 12 يومًا، وما زلنا نواصل تعزيز قدراتنا".