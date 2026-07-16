قال عضو هيئة رئاسة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، بهنام سعيدي، إنه إذا تكررت الهجمات الأميركية ضد إيران، فإن الدول الخليجية ستغرق في "ظلام دامس".

وأضاف أنه إذا شنت أميركا هجومًا بريًا على إيران، فإن القوات الأميركية "إما سيتم أسرها أو تتعرض لإبادة جماعية"، وأن طهران ستعطي واشنطن "درسًا قاسيًا"؛ لكي لا تفكر مرة أخرى في مهاجمة الأراضي الإيرانية، على حد قوله.

كما أشار، في معرض حديثه عن العلاقات بين طهران وواشنطن، إلى أن "الغدر الأميركي غير مسبوق"، على حد قوله. مضيفًا أن "التفاوض مع طرف كهذا يواجه تحديات جدية".

