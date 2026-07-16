أفاد عدد من المواطنين الإيرانيين، الخميس 16 يوليو (تموز)، بسماع أصوات طائرات مقاتلة في أجواء شهر قدس وأراك وفريدون كنار وبروجرد.

وبحسب الرسائل الواردة إلى "إيران إنترناشيونال"، سُمعت أصوات المقاتلات نحو الساعة 9:10 مساءً (بالتوقيت المحلي) في مدينة قدس. كما قال أحد المواطنين في أراك إنه سمع أصواتًا خافتة لطائرات مقاتلة يُرجح أنها كانت متجهة نحو طهران أو كرج.

وأفاد مواطنون في "الأهواز" بأنهم سمعوا نحو الساعة 10:30 (بالتوقيت المحلي) مساءً دوي عدة انفجارات عنيفة، من بينها انفجارات في منطقة سه راهي تبه.

وأكدت " إيران إنترناشيونال" أنها لا تستطيع التحقق بشكل مستقل من هذه التقارير الواردة من المواطنين.