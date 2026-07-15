أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أنها بدأت، عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الأربعاء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (22:30 مساءً بتوقيت إيران)، موجة جديدة من الهجمات ضد إيران.

وذكرت "سنتكوم"، في منشور على منصة «إكس»، إن هذه الضربات تستهدف القدرات العسكرية الإيرانية التي تُستخدم لتهديد السفن المارة بحرية عبر مضيق هرمز.

وأضافت في ختام بيانها: 'بأوامر من القائد الأعلى للقوات المسلحة، يحاسب الجيش الأميركي إيران على أفعالها".