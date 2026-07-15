قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في بيان صدر الأربعاء 15 يوليو (تموز)، إن "مذكرة التفاهم" لا تكون ذات معنى إلا إذا كانت بنودها سارية وقيد التنفيذ، وإذا لم تستفد منها إيران، فلا يوجد أي مبرر للالتزام بها.

وأضاف: "استنادًا إلى سياسة (العين بالعين) التي سبق أن تحدثت عنها، لا يوجد سبب يدعونا للالتزام بمثل هذه التفاهمات".

وأشار قاليباف إلى أن القوات المسلحة الإيرانية تتمتع بـ «حرية عمل كاملة» للتصدي لهجمات ما وصفه بـ«العدو».

كما قال إن إيران أغلقت مضيق هرمز خلال «حرب الأربعين يومًا»، وإن الحفاظ على ما وصفه بـ «الترتيبات الإيرانية» في هذا الممر المائي بات جزءًا من الأمن القومي الإيراني.

وأضاف: "لقد ثُبّتت سيطرة إيران على مضيق هرمز في البند الخامس من مذكرة التفاهم، واستُخدمت كورقة ضغط لتنفيذ البنود الأربعة الأخرى منها".

واتهم رئيس البرلمان الإيراني الولايات المتحدة بمحاولة "إضعاف هذه الترتيبات باستخدام القوة»، مؤكدًا أن "إيران يجب أن تتمسك بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم وانتزاع حقوقها".