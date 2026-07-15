ترامب يحذّر إيران: لن أحدد مهلة نهائية.. لكن من الأفضل أن تتصرفوا بالشكل الصحيح
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن إيران: "لا أحب أن أحدد مهلة نهائية، لكن من الأفضل لهم أن يتصرفوا بالشكل الصحيح".
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن إيران: "لا أحب أن أحدد مهلة نهائية، لكن من الأفضل لهم أن يتصرفوا بالشكل الصحيح".
أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في تصريحات لقناة "العربية" مساء الأربعاء 15 يوليو (تموز)، أنها تساعد السفن في عبور مضيق هرمز، مؤكدة أن إيران لا تسيطر على هذا الممر المائي.
وأضافت سنتكوم أن إيران خضعت لتعليمات القيادة المركزية الأميركية خلال الحصار البحري، مشيرة إلى أن القوات الأميركية على أهبة الاستعداد للتصدي لأي تهديد من جانب طهران وأنها ستستهدف أي هدف داخل إيران يعرقل حركة الملاحة في مضيق هرمز.
أفادت وكالة "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، يوم الأربعاء 15 يوليو (تموز)، بأن السلطات الإيرانية نفذت فجر اليوم حكم الإعدام بحق عارف خوشكار، أحد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها إيران عام 2022، وذلك في سجن قزل حصار بمدينة كرج.
ونقلت "هرانا" عن مصدر مطلع مقرب من عائلة السجين السياسي، أن أسرة عارف خوشكار أُبلغت صباح الأربعاء بتنفيذ حكم الإعدام بحقه. وأضاف المصدر أن سلطات السجن رفضت تسليم جثمانه إلى عائلته، ونقلته نحو الساعة الحادية عشرة صباحًا إلى ثلاجة الموتى في مقبرة بهشت زهرا بطهران.
وأوضح التقرير أن السلطات أبلغت عائلة عارف خوشكار بضرورة مراجعة بهشت زهرا صباح الخميس، عند الساعة التاسعة، لمعاينة الجثمان واستلامه.
قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في بيان صدر الأربعاء 15 يوليو (تموز)، إن "مذكرة التفاهم" لا تكون ذات معنى إلا إذا كانت بنودها سارية وقيد التنفيذ، وإذا لم تستفد منها إيران، فلا يوجد أي مبرر للالتزام بها.
وأضاف: "استنادًا إلى سياسة (العين بالعين) التي سبق أن تحدثت عنها، لا يوجد سبب يدعونا للالتزام بمثل هذه التفاهمات".
وأشار قاليباف إلى أن القوات المسلحة الإيرانية تتمتع بـ «حرية عمل كاملة» للتصدي لهجمات ما وصفه بـ«العدو».
كما قال إن إيران أغلقت مضيق هرمز خلال «حرب الأربعين يومًا»، وإن الحفاظ على ما وصفه بـ «الترتيبات الإيرانية» في هذا الممر المائي بات جزءًا من الأمن القومي الإيراني.
وأضاف: "لقد ثُبّتت سيطرة إيران على مضيق هرمز في البند الخامس من مذكرة التفاهم، واستُخدمت كورقة ضغط لتنفيذ البنود الأربعة الأخرى منها".
واتهم رئيس البرلمان الإيراني الولايات المتحدة بمحاولة "إضعاف هذه الترتيبات باستخدام القوة»، مؤكدًا أن "إيران يجب أن تتمسك بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم وانتزاع حقوقها".
أفادت شبكة "إن بي سي نيوز" بأن التكلفة النهائية للحرب مع إيران قد تتجاوز ثلاثة أضعاف التقديرات السابقة، التي بلغت نحو 30 مليار دولار.
ونقلت الشبكة عن ثلاثة مسؤولين أميركيين وثلاثة مصادر مطلعة على التقديرات الداخلية لتكاليف الحرب، أن إجمالي التكلفة يُقدَّر بما يتراوح بين 80 و100 مليار دولار.
قال المتحدث باسم لجنة التعليم في البرلمان الإيراني، سان عظيمي راد، إن إجراء الامتحانات النهائية في مدن جنوب البلاد بالتزامن مع استمرار الهجمات يُعدّ «مظهرًا من مظاهر الظلم التعليمي».
وأضاف أنه إذا تعذّر تأجيل الامتحانات، فينبغي إلغاء أو خفض الوزن البالغ 60 في المائة للسجل الدراسي في امتحان القبول الجامعي (الكنكور) هذا العام، لتخفيف الضغط على الطلاب في المناطق المتضررة من الحرب.