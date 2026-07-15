بلدية طهران تعرض صورة ترامب داخل نعش على لوحة جدارية جديدة
نصبت بلدية طهران لوحة جدارية جديدة في ميدان الثورة، تظهر فيها صورة للرئيس الأميركي دونالد ترامب داخل نعش.
وكُتبت على اللوحة باللغتين الفارسية والإنجليزية عبارة: "سنقتل ترامب".
نصبت بلدية طهران لوحة جدارية جديدة في ميدان الثورة، تظهر فيها صورة للرئيس الأميركي دونالد ترامب داخل نعش.
وكُتبت على اللوحة باللغتين الفارسية والإنجليزية عبارة: "سنقتل ترامب".
توفي مايكل كاتس، وهو مواطن إسرائيلي يبلغ من العمر 82 عامًا، متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها إثر الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على منزله في مدينة حيفا خلال الحرب التي استمرت 40 يومًا.
وأعلنت بلدية حيفا أن كاتس عمل لعقود في شركة الصناعات الدفاعية رافائيل، وكان له دور في دعم أمن إسرائيل.
وأظهر تحقيق أجراه سلاح الجو الإسرائيلي أن الصاروخ الباليستي الذي أُطلق باتجاه حيفا في 5 أبريل لم يُعترض، بعدما تفكك أثناء تحليقه، ما أدى إلى تغير مساره المتوقع.
وبحسب الجيش الإسرائيلي، أسفرت الهجمات الصاروخية الباليستية التي شنتها إيران خلال عملية "زئير الأسود" عن مقتل 22 مواطنًا إسرائيليًا وأجانب، إضافة إلى أربعة فلسطينيين في الضفة الغربية.
توفي مايكل كاتس، وهو مواطن إسرائيلي يبلغ من العمر 82 عامًا، متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها إثر الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على منزله في مدينة حيفا خلال الحرب التي استمرت 40 يومًا.
وأعلنت بلدية حيفا أن كاتس عمل لعقود في شركة الصناعات الدفاعية رافائيل، وكان له دور في دعم أمن إسرائيل.
وأظهر تحقيق أجراه سلاح الجو الإسرائيلي أن الصاروخ الباليستي الذي أُطلق باتجاه حيفا في 5 أبريل لم يُعترض، بعدما تفكك أثناء تحليقه، ما أدى إلى تغير مساره المتوقع.
وبحسب الجيش الإسرائيلي، أسفرت الهجمات الصاروخية الباليستية التي شنتها إيران خلال عملية "زئير الأسود" عن مقتل 22 مواطنًا إسرائيليًا وأجانب، إضافة إلى أربعة فلسطينيين في الضفة الغربية.
أعلن الجيش الإسرائيلي أن أحد جنوده الإلزاميين حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بتنفيذ مهام تجسسية لصالح إيران خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا.
وأوضح الجيش أن الجندي أُدين، عقب تحقيق مشترك أجرته الشرطة العسكرية والشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، بتهمة التواصل مع عميل أجنبي ونقل معلومات كان من شأنها أن تفيد العدو.
ووفقًا للجيش، تلقى الجندي خلال عام 2025 رسائل عبر تطبيق تليغرام من عدة أشخاص، بينهم أفراد مرتبطون بإيران، وعرض عليه أحدهم مبالغ مالية مقابل تنفيذ مهام تصوير فوتوغرافي وتسجيل مقاطع فيديو.
وأظهرت نتائج التحقيق أنه أرسل إلى جهة الاتصال الإيرانية مقطعي فيديو لاعتراض صواريخ صُوِّرا من مناطق مدنية، وليس من قواعد عسكرية، خلال الحرب، وتلقى مقابلًا ماليًا عن أحدهما. كما أرسل مقاطع أخرى، بينها فيديو لموقع سقوط صاروخ حصل عليه من مصادر على الإنترنت.
وأضاف الجيش أن الجندي أبلغ أحد أفراد وحدته بعلاقته مع عميل أجنبي بعد أن شعر بالضغط، قبل أن يقوم الشاباك باعتقاله في اليوم التالي.
وكان الادعاء العسكري قد طالب بالحكم عليه بالسجن سبع سنوات مع عقوبات إضافية، إلا أن المحكمة العسكرية خففت العقوبة إلى خمس سنوات، مع السجن مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها ألف شيكل، وخفض رتبته إلى رتبة جندي، وهي أدنى رتبة في الجيش الإسرائيلي، بعدما أخذت في الاعتبار أنه لم ينقل أي معلومات عسكرية حصل عليها بحكم منصبه، وأنه قطع اتصاله بالجهة الإيرانية وأبلغ قادته بالأمر.
دعا النائب عن طهران في البرلمان الإيراني، منوشهر متكي، خلال برنامج تلفزيوني، إلى تنفيذ هجوم بري على القواعد الأميركية في المنطقة، معتبرًا أن القواعد التي تُستخدم لشن هجمات على الأراضي الإيرانية تمثل "أهدافًا مشروعة"، وأنه ينبغي لإيران السيطرة على إحداها.
وقال متكي: "يجب أن نهاجم القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة برًا، ونسيطر عليها، ونأسر آلاف الجنود الأميركيين وننقلهم إلى إيران".
وأضاف: "علينا أن نبدأ الهجوم البري، وهو الأمر الذي ظل الأميركيون يهددون به لفترة طويلة، لكنهم لم يجرؤوا على تنفيذه".
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز: "سنؤجل استهداف الأهداف المرتبطة بقطاع الطاقة الإيراني إلى المرحلة الأخيرة."
وأضاف: "الأسبوع المقبل سيكون الدور على الجسور. سنعطل جميع محطات توليد الكهرباء لديهم، وسندمر جميع جسورهم، ما لم يأتوا إلى طاولة المفاوضات."
وتابع ترامب: "ستستمر الهجمات على إيران حتى أقول إنها كافية. لا يزال لدى النظام الإيراني بعض القدرة على القتال، لكنها لم تعد كبيرة."
ورداً على سؤال حول كيفية وصفه للوضع الحالي، وما إذا كانت الحرب قد استؤنفت، قال: "يمكنكم أن تسموه ما تشاؤون، لكننا وجهنا لهم ضربة قاسية للغاية."
وفي رده على سؤال عما إذا كان لا يزال يعتزم السيطرة على جزيرة خرج، قال: "لا أستطيع أن أخبركم بذلك، لأن الإفصاح عنه سيكون تصرفًا أحمق."
كما لم يستبعد الرئيس الأمريكي إمكانية استخدام القوات البرية وتنفيذ عمليات برية داخل إيران.
وجدد ترامب تأكيده على أهمية بقاء مضيق هرمز مفتوحًا، قائلاً: "إذا أراد الناس العبور عبره، فهو مفتوح. إنه مفتوح الآن."