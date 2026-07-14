قال ممثل الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن إن هجمات إيران على السفن التجارية ومحاولاتها "احتجاز" مضيق هرمز والاقتصاد العالمي رهينة، تؤكد أن حرية الملاحة ضرورية للسلم والازدهار الدوليين، وأن بعض الحكومات تنتهك هذه الحرية لتحقيق مكاسب سياسية أو لتجنب تبعات سياساتها العدوانية.

ووصف الحوثيين بأنهم حلفاء لطهران، وقال إن الجماعة تتبع نهج الحرس الثوري، من خطف المدنيين واستخدام الدروع البشرية إلى استهداف البنية التحتية المدنية وترديد شعارات "الموت لإسرائيل" و"الموت لأميركا".

وحذر من أنه إذا هددت طهران مضيق هرمز، فقد يعاود الحوثيون أيضًا محاولة إغلاق البحر الأحمر، مضيفًا أن الجماعة "تنشر الرعب في المنطقة بالوكالة عن طهران".

وأكد أن من يمتلك منصات إطلاق الصواريخ أو الألغام البحرية لا يحق له أن يقرر ما هي المياه الدولية أو كيف تدير الدول المستقلة شؤونها الدولية.