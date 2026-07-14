أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عبر منصة "تروث سوشال"، فرض حصار كامل على السفن المرتبطة بإيران.

وقال إن الحصار سيشمل السفن التي تتردد على الموانئ الإيرانية أو تنقل شحنات تابعة لطهران. وأضاف أن مضيق هرمز سيظل مفتوحًا أمام جميع حركة الملاحة البحرية، باستثناء الحركة المرتبطة بإيران.

وكتب ترامب أن النفط يتدفق اليوم أكثر من أي وقت مضى بفضل "القوة الهائلة للجيش الأميركي"، معربًا عن شكره لوزير الحرب، بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، دان كين، وقائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) براد كوبر، وجميع أفراد القوات المسلحة الأميركية.

ووصف قادة النظام الإيراني بأنهم "كاذبون وعنيفون وأشرار"، وقال إنهم وضعوا البلاد على طريق "الدمار الكامل".

كما أعلن الرئيس الأميركي أنه، عقب "محادثات بناءة للغاية" مع قادة الشرق الأوسط، قرر استبدال "رسم الاسترداد الأميركي البالغ 20 في المائة" باتفاقيات تجارية واستثمارات من الدول الخليجية في الولايات المتحدة.

وأضاف أن هذه الاستثمارات ستكون "ضخمة"، وفي الوقت نفسه ستعود بفوائد كبيرة على الدول المستثمرة ومستقبلها.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة تشهد حاليًا أكبر استثمار بالدولار من حكومة أجنبية في تاريخها، مؤكدًا أن الاستثمارات الجديدة سترفع هذا الرقم إلى مستويات غير مسبوقة.

وقال إن المصانع والمنشآت الإنتاجية والمعدات تتدفق إلى الولايات المتحدة بمستويات تاريخية، الأمر الذي سيوفر ملايين الوظائف ذات الأجور المرتفعة للأميركيين، مضيفًا: "أميركا تعود إلى الانتصار كما لم يحدث من قبل".

وختم ترامب بالقول: "لقد انتهت أيام قتل مئات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم 52 ألف متظاهر، على يد النظام الإيراني والأهم من ذلك أنها لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا".