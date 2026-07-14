الجيش الكويتي: نتصدى لأهداف جوية معادية
أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي على منصة "إكس" أن القوات المسلحة في البلاد تتصدى لأهداف جوية معادية في الأجواء الكويتية.
وأضافت الهيئة أن أصوات الانفجارات المحتملة ناتجة عن تفعيل منظومات الدفاع الجوي.
أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي على منصة "إكس" أن القوات المسلحة في البلاد تتصدى لأهداف جوية معادية في الأجواء الكويتية.
وأضافت الهيئة أن أصوات الانفجارات المحتملة ناتجة عن تفعيل منظومات الدفاع الجوي.
أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عبر منصة "تروث سوشال"، فرض حصار كامل على السفن المرتبطة بإيران.
وقال إن الحصار سيشمل السفن التي تتردد على الموانئ الإيرانية أو تنقل شحنات تابعة لطهران. وأضاف أن مضيق هرمز سيظل مفتوحًا أمام جميع حركة الملاحة البحرية، باستثناء الحركة المرتبطة بإيران.
وكتب ترامب أن النفط يتدفق اليوم أكثر من أي وقت مضى بفضل "القوة الهائلة للجيش الأميركي"، معربًا عن شكره لوزير الحرب، بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، دان كين، وقائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) براد كوبر، وجميع أفراد القوات المسلحة الأميركية.
ووصف قادة النظام الإيراني بأنهم "كاذبون وعنيفون وأشرار"، وقال إنهم وضعوا البلاد على طريق "الدمار الكامل".
كما أعلن الرئيس الأميركي أنه، عقب "محادثات بناءة للغاية" مع قادة الشرق الأوسط، قرر استبدال "رسم الاسترداد الأميركي البالغ 20 في المائة" باتفاقيات تجارية واستثمارات من الدول الخليجية في الولايات المتحدة.
وأضاف أن هذه الاستثمارات ستكون "ضخمة"، وفي الوقت نفسه ستعود بفوائد كبيرة على الدول المستثمرة ومستقبلها.
وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة تشهد حاليًا أكبر استثمار بالدولار من حكومة أجنبية في تاريخها، مؤكدًا أن الاستثمارات الجديدة سترفع هذا الرقم إلى مستويات غير مسبوقة.
وقال إن المصانع والمنشآت الإنتاجية والمعدات تتدفق إلى الولايات المتحدة بمستويات تاريخية، الأمر الذي سيوفر ملايين الوظائف ذات الأجور المرتفعة للأميركيين، مضيفًا: "أميركا تعود إلى الانتصار كما لم يحدث من قبل".
وختم ترامب بالقول: "لقد انتهت أيام قتل مئات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم 52 ألف متظاهر، على يد النظام الإيراني والأهم من ذلك أنها لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا".
أعلنت شركة توزيع الكهرباء في العاصمة الإيرانية أنه اعتبارًا من يوم غدٍ الأربعاء 15 يوليو (تموز) سيبدأ انقطاع الكهرباء المبرمج في مدينة طهران.
وأعلنت شركة "توانير" أن السبب وراء هذا الإجراء هو ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع الاستهلاك.
وقالت شركة "توانير" إنه يمكن للمواطنين متابعة أوقات الانقطاعات المحتملة عبر منصات الإعلان والمعلومات الرسمية.
أظهرت الصور المنشورة في وسائل الإعلام الإيرانية أن مصطفى وميثم ومسعود، وهم ثلاثة من أبناء المرشد الراحل، علي خامنئي، قد شاركوا في مراسم أُقيمت له، يوم الثلاثاء 14 يوليو (تموز) في مصلى طهران.
ولم يشارك المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، في هذه المراسم أيضًا، على غرار المراسم السابقة التي أُقيمت لوالده.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد قال في مقابلة يوم أمس: "إن مجتبى خامنئي قد قُضي عليه بنسبة 90 في المائة".
أعلنت شركة "كيش" الإيرانية لهندسة المياه والكهرباء أن انفجار قذيفة على مقربة من موقع إنتاج المياه والكهرباء في هذه الجزيرة، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، قد ألحق أضرارًا بجزء من محطة توليد الكهرباء وغيّر بعض المعايير الفنية لوحدات إنتاج الكهرباء.
أضافت الشركة أن حجم الخسائر قيد الدراسة، وأنه قد يتم إخراج عدد من وحدات إنتاج الكهرباء من الخدمة لإجراء الإصلاحات؛ وفي هذه الحالة، سيتم تطبيق انقطاعات مؤقتة ومجدولة للكهرباء.
ورغم هذا الهجوم، لم ينقطع تدفق المياه والكهرباء في كيش، ودعت شركة المياه والكهرباء السكان إلى ترشيد استهلاك الطاقة.
قال ممثل الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن إن هجمات إيران على السفن التجارية ومحاولاتها "احتجاز" مضيق هرمز والاقتصاد العالمي رهينة، تؤكد أن حرية الملاحة ضرورية للسلم والازدهار الدوليين، وأن بعض الحكومات تنتهك هذه الحرية لتحقيق مكاسب سياسية أو لتجنب تبعات سياساتها العدوانية.
ووصف الحوثيين بأنهم حلفاء لطهران، وقال إن الجماعة تتبع نهج الحرس الثوري، من خطف المدنيين واستخدام الدروع البشرية إلى استهداف البنية التحتية المدنية وترديد شعارات "الموت لإسرائيل" و"الموت لأميركا".
وحذر من أنه إذا هددت طهران مضيق هرمز، فقد يعاود الحوثيون أيضًا محاولة إغلاق البحر الأحمر، مضيفًا أن الجماعة "تنشر الرعب في المنطقة بالوكالة عن طهران".
وأكد أن من يمتلك منصات إطلاق الصواريخ أو الألغام البحرية لا يحق له أن يقرر ما هي المياه الدولية أو كيف تدير الدول المستقلة شؤونها الدولية.