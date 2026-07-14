أفادت شبكة "إيه بي سي نيوز"، مساء الثلاثاء بأن مسؤولين أميركيين، أكدوا أن قوات الولايات المتحدة تشن حاليًا غارات جوية جديدة ضد أهداف في إيران.
وبحسب مسؤول أميركي، فإن هذه الهجمات بدأت منذ عدة ساعات وما زالت مستمرة.
قال مندوب الصين بمجلس الأمن الدولي: "إن البحر الأحمر يعد أحد الممرات الحيوية للتجارة الدولية، وإن الحفاظ على أمن خطوط الملاحة في هذه المنطقة يمثل مسؤولية مشتركة".
وأضاف أن التوترات الجارية في الشرق الأوسط قد أثرت سلبًا على الأوضاع في البحر الأحمر، واصفًا هذا الأمر بأنه "مقلق حقًا".
من جانبه، قال مندوب فرنسا في مجلس الأمن الدولي إن حرية الملاحة والأمن البحري في البحر الأحمر، تمامًا كما هو الحال في مضيق هرمز، هما أمران حيويان ويجب احترامهما.
قال ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي إن هجوم إيران على السفن التجارية ومحاولة النظام الإيراني "احتجاز مضيق هرمز والاقتصاد العالمي كرهينة" يظهران أن حرية الملاحة حيوية للسلام والازدهار الدوليين.
وأضاف أن "بعض الأنظمة تنتهك هذه الحرية لكسب امتيازات سياسية أو للإفلات من عواقب أعمالها العدوانية".
ووصف الحوثيين بأنهم حلفاء طهران، قائلاً إن هذه الجماعة تتبع نمط سلوك الحرس الثوري؛ بدءًا من اختطاف المدنيين واستخدام الدروع البشرية، وصولاً إلى مهاجمة البنية التحتية المدنية وترديد شعارات "الموت لأميركا وإسرائيل".
وحذر الممثل الأميركي من أنه إذا هددت طهران مضيق هرمز، فقد يتحرك الحوثيون أيضًا مرة أخرى لإغلاق البحر الأحمر، مضيفًا أن هذه الجماعة "تنشر الرعب في المنطقة نيابة عن طهران".
وأكد أن الذين يمتلكون منصات إطلاق صواريخ أو ألغامًا بحرية ليس لهم الحق في تحديد أي المناطق تُعد مياهًا دولية، أو كيف تدير الدول المستقلة شؤونها الدولية.
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، رضا طلائي نيك، إن الانتقام من المتسببين في قتل علي خامنئي لن يُنسى، وإن معاقبتهم ستسهم في تحقيق الردع وتعزيز الأمن الوطني والإقليمي والعالمي.
وأضاف أن المواقف الدفاعية الرئيسية لإيران يتم الإعلان عنها من قِبل قبل مقر "خاتم الأنبياء" المركزي وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، فيما يتولى الجيش والحرس الثوري مسؤولية الإعلان عن الأحداث العملياتية للحرب.
وبحسب طلائي نيك، فإن وزارة الدفاع تؤدي أيضًا دورًا فعالاً في تقديم الدعم الخدمي والفني والصناعي لهذه المؤسسات.
أدانت وزارة الخارجية السعودية بشدة، في بيان على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، الهجمات التي استهدفت عددًا من المخافر الحدودية الكويتية ومنصة حفر بحرية تابعة لشركة نفط الكويت.
كما أدانت الوزارة الاعتداء على القنصلية العامة لدولة الكويت في البصرة، واستهداف ناقلتي نفط إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز.
ووصفت وزارة الخارجية السعودية هجمات إيران على الأردن والبحرين وقطر بأنها تشكل تهديدً مستمرًا لأمن واستقرار المنطقة.
أثار نشر صور ومعلومات شخصية لنساء في عدد من قنوات «تلغرام» بمحافظة لرستان، غربي إيران، موجة من القلق وانعدام الأمان النفسي بين المواطنين. وتشير التقارير إلى أن القائمين على هذه القنوات لا يكتفون بنشر محتوى مسيء، بل يبتزون بعض الضحايا مقابل مبالغ تُدفع بالعملات الرقمية.
وأعلن المدعي العام والثوري في مركز محافظة لرستان، علي حسنوند، يوم الثلاثاء 14 يوليو (تموز)، اعتقال ثلاثة من «المديرين الرئيسيين» لهذه القنوات، مشيرًا إلى أن القضية واسعة النطاق، وأن أكثر من 200 شكوى سُجلت حتى الآن لدى النيابة العامة في مركز المحافظة.
وكان الموقع الإخباري لشرطة لرستان قد أكد، في 13 يوليو، أن هذه القنوات، التي وصفها بأنها «غير أخلاقية وتهدف إلى جذب المتابعين»، نشرت صورًا خاصة للمواطنين وشهّرت بهم، كما مارست في بعض الحالات الابتزاز المالي بحق العائلات باستخدام العملات الرقمية.
ودعت الشرطة المواطنين إلى عدم الانضمام إلى هذه القنوات، والإبلاغ عنها وحظرها.
ما القصة؟
ذكرت صحيفة «شرق» الإيرانية، في تقرير بعنوان «السوق السوداء للصور الشخصية للنساء» أن هذه القنوات، التي تضم عشرات الآلاف من الأعضاء، تمارس الإهانة والتشهير والابتزاز بحق الضحايا.
ونقل التقرير عن أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن خمس فتيات أقدمن على الانتحار بسبب هذه الوقائع، فيما قُتلت فتاة على يد والدها، إلا أن هذه المعلومات لم تؤكدها أي جهة رسمية حتى الآن.
وأعربت ناشطة في مجال حقوق المرأة بمحافظة لرستان، في حديث للصحيفة، عن قلقها من تردد أنباء عن انتحار نساء بعد نشر صورهن.
وقالت: «لا بد أن تعيش هنا وتعرف طبيعة العائلات حتى تدرك حجم الكارثة. أعرف نساء لديهن حسابات على إنستغرام دون علم أزواجهن أو آبائهن لأن رجال الأسرة يمنعونهن من ذلك».
وأضافت أن بعض النساء أصبحن يحذفن صورهن حتى من ملفاتهن الشخصية في تطبيقات المراسلة خوفًا من استخدامها لابتزازهن، مؤكدة أن «نشر صورة امرأة في مدينتنا قد يكلفها حياتها».
ولم تذكر الصحيفة اسم الناشطة.
تحذيرات من تصاعد العنف ضد النساء
خلال السنوات الأخيرة، حذر خبراء وناشطون في مجال حقوق المرأة مرارًا من تصاعد مظاهر كراهية النساء في إيران، ومنها ما يُعرف بـ«جرائم الشرف».
ويرى هؤلاء أن غياب القوانين الفاعلة لحماية النساء وضعف التوعية المجتمعية يسهمان في استمرار هذه الظواهر وتفاقمها.
ابتزاز وانتقام
قال المحاضر في شبكات المعلومات والأمن السيبراني، إسعيد سوزنغر، إن الهدف من نشر صور النساء في هذه القنوات هو الابتزاز والانتقام، محذرًا من أن حياة بعض الضحايا باتت في خطر.
وأضاف أن نشاط هذه الشبكات لا يقتصر على مدينتي "بروجرد" و"خرم آباد" في محافظة لرستان، بل رُصدت حالات مشابهة في مدن "ملاير" و"بوكان" و"كرمانشاه" .
وأشارت صحيفة «شرق» إلى أن إحدى هذه القنوات أُغلقت مرتين في يوم واحد، لكنها استأنفت نشاطها عبر منصة أخرى.
ووفقًا للصحيفة، بدأت هذه الظاهرة داخل الأوساط الجامعية، ثم اتسعت بعد وصولها إلى جامعة لرستان.
كما أوضحت أن شرطة الفضاء الإلكتروني (فتا) لم ترد على استفساراتها بشأن هذه القضية الحساسة.
رسالة من أحد المواطنين إلى «إيران إنترناشيونال»
كشف أحد المواطنين، في رسالة إلى قناة «إيران إنترناشيونال»، تفاصيل عن أسلوب عمل هذه القنوات.
وقال إن القائمين عليها يجمعون صورًا عادية لنساء، لا يرتدين فيها " الحجاب الإجباري"، من حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم ينشرونها مرفقة بعبارات «مهينة للغاية».
وأضاف أن هذه القنوات تنشئ أيضًا روابط تتيح للمستخدمين إرسال صور أشخاص آخرين بشكل مجهول.
وبحسب الرسالة، امتد نشاط هذه الشبكات من لرستان إلى محافظات خوزستان وكرمانشاه وهمدان وطهران.
وانتقد المواطن ما وصفه بتقاعس شرطة «فتا»، داعيًا وسائل الإعلام إلى التحقيق في احتمال وجود دور للنظام الإيراني في هذه القضية، ولا سيما في ما يتعلق باستهداف النساء المعارضات لفرض "الحجاب الإجباري".