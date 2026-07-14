أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أن قواتها بدأت في تمام الساعة 22:30 بتوقيت طهران، مساء الثلاثاء 14 يوليو (تموز)، جولة جديدة من الضربات ضد إيران بهدف تقويض قدراتها على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.

وأضافت "سنتكوم" أن هذه الضربات تأتي بالتزامن مع استعدادات القوات الأميركية لاستئناف الحصار البحري للموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية.

وبحسب البيان، فإن تنفيذ هذا الحصار سيبدأ اعتبارًا من الساعة 23:30 بتوقيت طهران.

