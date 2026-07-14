قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، في مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية التشيك، إن إسرائيل تتعرض لهجمات عسكرية وسياسية أكثر من أي دولة أخرى في العالم.

وأضاف أن بعض الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك إيران، يطالبون علناً بالقضاء على إسرائيل ويعملون أيضاً على تحقيق هذا الهدف.

كما ذكر ساعر أن بعض الشخصيات في الاتحاد الأوروبي قد أصيبوا بـ "نوع من الهوس" تجاه إسرائيل، متجاهلين حقيقة أن إسرائيل أصبحت، على حد قوله، دولة مهمة في الدفاع عن أوروبا.