قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في خطاب ألقاه، اليوم الثلاثاء، بمدينة ديمونا مخاطباً قادة إيران: "لا تراهنوا على أن الأوضاع ستكون هادئة إذا هاجمتمونا. هذه المرة لن يتكرر ما حدث في السابق؛ فردنا سيكون أشد قسوة بكثير".
وأضاف أن 7 إلى 8 في المائة فقط من الصواريخ التي كان يمتلكها حزب الله في بداية الحرب هي المتبقية لديه.
قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، في مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية التشيك، إن إسرائيل تتعرض لهجمات عسكرية وسياسية أكثر من أي دولة أخرى في العالم.
وأضاف أن بعض الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك إيران، يطالبون علناً بالقضاء على إسرائيل ويعملون أيضاً على تحقيق هذا الهدف.
كما ذكر ساعر أن بعض الشخصيات في الاتحاد الأوروبي قد أصيبوا بـ "نوع من الهوس" تجاه إسرائيل، متجاهلين حقيقة أن إسرائيل أصبحت، على حد قوله، دولة مهمة في الدفاع عن أوروبا.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الولايات المتحدة أوقفت عملية سحب طائرات التزود بالوقود التابعة لسلاحها الجوي من مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب.
وذكرت شبكة "كان نيوز" أن سلطة المطارات الإسرائيلية حذرت من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى إلغاء نحو 50 ألف تذكرة سفر خلال شهر يوليو.
وكانت واشنطن قد بدأت، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع استئناف المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، إعادة نشر طائرات التزود بالوقود التي كانت قد نقلتها سابقًا إلى أوروبا، وذلك باتجاه الشرق الأوسط وإسرائيل.
أعلن رئيس نيابة قضايا الإرهاب في البحرين أن المحكمة الجنائية الكبرى أصدرت، في قضيتين منفصلتين، أحكامًا بالسجن المؤبد بحق ثلاثة متهمين، بعد إدانتهم بالتعاون مع الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ أعمال عدائية وإرهابية ضد البحرين.
كما قضت المحكمة بمصادرة المضبوطات التي تم ضبطها في القضيتين.
ووفقًا للنيابة، فإن القضية الأولى تتعلق بأحد المتهمين، وهو فار من البحرين، إذ قام بتجنيد متهم آخر لجمع معلومات عن منشآت حيوية في المملكة بهدف استهدافها خلال هجمات إيران.
وفي القضية الثانية، أوضحت النيابة أن أحد المتهمين أرسل، عبر حساب منسوب إلى الحرس الثوري الإيراني، مقاطع فيديو توثق هجمات إيران على منشآت حيوية في البحرين، إلى جانب إحداثيات عدد من المواقع المهمة، تمهيدًا لاستهدافها.
وأكدت النيابة العامة البحرينية أن التحقيقات أظهرت أن المعلومات التي قدمها المتهمون أسهمت في الهجمات التي شنتها إيران على عدد من المنشآت والمرافق الحيوية في البحرين، بما عرض أمن المملكة واستقرارها للخطر.
بعد تقارير لمواطنين عن سماع عدة انفجارات عنيفة في بوشهر وجغادك، ظهر الثلاثاء 14 يوليو، أعلن مساعد الشؤون السياسية والأمنية لمحافظ بوشهر، إحسان جهانيان، أن أربعة مواقع في مدينة بوشهر تعرضت لمقذوفات أميركية.
وقال جهانيان: "في استمرار لانتهاك العدو الأميركي لوقف إطلاق النار والتفاهم، تعرضت ظهر اليوم أربعة مواقع في مدينة بوشهر لمقذوفات أطلقها العدو".
وكان مواطنون قد أفادوا في وقت سابق بسماع عدة دويّات انفجارات في بوشهر وجغادك.
أظهرت نتائج انتخابات هيئة رئاسة لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني استبعاد إبراهيم رضائي من منصب المتحدث باسم اللجنة، ومحمود نبويان من منصب نائب رئيسها. ويُعد الاثنان من أبرز منتقدي التفاهم بين إيران والولايات المتحدة.
وجاء استبعاد محمود نبويان من هيئة رئاسة اللجنة بعد ظهوره في برنامج تلفزيوني، كشف فيه، بحسب وكالة "مؤسسة الإذاعة والتلفزيون" الإيرانية، معلومات من وثائق ومراسلات "مصنفة" تخص كبار مسؤولي النظام، تتعلق بالشروط التي وضعها مجتبى خامنئي للمفاوضات.
وقال نبويان خلال البرنامج إن مجتبى خامنئي حدد 11 شرطًا للمفاوضات، من بينها الحصول على تعويضات من الولايات المتحدة، والحفاظ على حق تخصيب اليورانيوم، ورفع العقوبات، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وفرض السيادة على مضيق هرمز.
وأضاف أن مجتبى خامنئي طالب أيضًا بالبدء، اعتبارًا من الآن، في فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز.