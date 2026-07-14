أكد الحرس الثوري الإيراني، في بيان له، الهجمات التي شُنّت مساء الثلاثاء على ما سماه "مواقع العدو" في أراضي البحرين والكويت، وقال إن عملية "نصر 2" جاءت ردًا على الهجمات الأميركية،عصر الثلاثاء 14 يوليو (تموز) على عدد من المحطات الساحلية التابعة للقوات المسلحة الإيرانية.
وجاء في هذا البيان أنه في حال تكرار الهجمات، فإن الرد بالمثل من قبل طهران سيستمر، وأن هذه "الاعتداءات" لن تؤدي إلى أي نتيجة سوى التأخير في إعادة فتح مضيق هرمز.
أفاد موقع "أكسيوس"، يو الثلاثاء 14 يوليو (تموز)، بأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي، البدء بعملية انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من سوريا، واتخاذ خطوة مماثلة في لبنان.
وبحسب التقرير، يرى ترامب أن الوجود العسكري الإسرائيلي في سوريا يسهم في تصاعد التوتر، بينما شدد نتنياهو على ضرورة الإبقاء على المناطق العازلة الأمنية على حدود إسرائيل.
قال مندوب الصين بمجلس الأمن الدولي: "إن البحر الأحمر يعد أحد الممرات الحيوية للتجارة الدولية، وإن الحفاظ على أمن خطوط الملاحة في هذه المنطقة يمثل مسؤولية مشتركة".
وأضاف أن التوترات الجارية في الشرق الأوسط قد أثرت سلبًا على الأوضاع في البحر الأحمر، واصفًا هذا الأمر بأنه "مقلق حقًا".
من جانبه، قال مندوب فرنسا في مجلس الأمن الدولي إن حرية الملاحة والأمن البحري في البحر الأحمر، تمامًا كما هو الحال في مضيق هرمز، هما أمران حيويان ويجب احترامهما.
قال ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي إن هجوم إيران على السفن التجارية ومحاولة النظام الإيراني "احتجاز مضيق هرمز والاقتصاد العالمي كرهينة" يظهران أن حرية الملاحة حيوية للسلام والازدهار الدوليين.
وأضاف أن "بعض الأنظمة تنتهك هذه الحرية لكسب امتيازات سياسية أو للإفلات من عواقب أعمالها العدوانية".
ووصف الحوثيين بأنهم حلفاء طهران، قائلاً إن هذه الجماعة تتبع نمط سلوك الحرس الثوري؛ بدءًا من اختطاف المدنيين واستخدام الدروع البشرية، وصولاً إلى مهاجمة البنية التحتية المدنية وترديد شعارات "الموت لأميركا وإسرائيل".
وحذر الممثل الأميركي من أنه إذا هددت طهران مضيق هرمز، فقد يتحرك الحوثيون أيضًا مرة أخرى لإغلاق البحر الأحمر، مضيفًا أن هذه الجماعة "تنشر الرعب في المنطقة نيابة عن طهران".
وأكد أن الذين يمتلكون منصات إطلاق صواريخ أو ألغامًا بحرية ليس لهم الحق في تحديد أي المناطق تُعد مياهًا دولية، أو كيف تدير الدول المستقلة شؤونها الدولية.
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، رضا طلائي نيك، إن الانتقام من المتسببين في قتل علي خامنئي لن يُنسى، وإن معاقبتهم ستسهم في تحقيق الردع وتعزيز الأمن الوطني والإقليمي والعالمي.
وأضاف أن المواقف الدفاعية الرئيسية لإيران يتم الإعلان عنها من قِبل قبل مقر "خاتم الأنبياء" المركزي وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، فيما يتولى الجيش والحرس الثوري مسؤولية الإعلان عن الأحداث العملياتية للحرب.
وبحسب طلائي نيك، فإن وزارة الدفاع تؤدي أيضًا دورًا فعالاً في تقديم الدعم الخدمي والفني والصناعي لهذه المؤسسات.
أدانت وزارة الخارجية السعودية بشدة، في بيان على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، الهجمات التي استهدفت عددًا من المخافر الحدودية الكويتية ومنصة حفر بحرية تابعة لشركة نفط الكويت.
كما أدانت الوزارة الاعتداء على القنصلية العامة لدولة الكويت في البصرة، واستهداف ناقلتي نفط إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز.
ووصفت وزارة الخارجية السعودية هجمات إيران على الأردن والبحرين وقطر بأنها تشكل تهديدً مستمرًا لأمن واستقرار المنطقة.