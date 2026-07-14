قال مندوب الصين بمجلس الأمن الدولي: "إن البحر الأحمر يعد أحد الممرات الحيوية للتجارة الدولية، وإن الحفاظ على أمن خطوط الملاحة في هذه المنطقة يمثل مسؤولية مشتركة".

وأضاف أن التوترات الجارية في الشرق الأوسط قد أثرت سلبًا على الأوضاع في البحر الأحمر، واصفًا هذا الأمر بأنه "مقلق حقًا".

من جانبه، قال مندوب فرنسا في مجلس الأمن الدولي إن حرية الملاحة والأمن البحري في البحر الأحمر، تمامًا كما هو الحال في مضيق هرمز، هما أمران حيويان ويجب احترامهما.