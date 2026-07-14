وجاء استبعاد محمود نبويان من هيئة رئاسة اللجنة بعد ظهوره في برنامج تلفزيوني، كشف فيه، بحسب وكالة "مؤسسة الإذاعة والتلفزيون" الإيرانية، معلومات من وثائق ومراسلات "مصنفة" تخص كبار مسؤولي النظام، تتعلق بالشروط التي وضعها مجتبى خامنئي للمفاوضات.

وقال نبويان خلال البرنامج إن مجتبى خامنئي حدد 11 شرطًا للمفاوضات، من بينها الحصول على تعويضات من الولايات المتحدة، والحفاظ على حق تخصيب اليورانيوم، ورفع العقوبات، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وفرض السيادة على مضيق هرمز.

وأضاف أن مجتبى خامنئي طالب أيضًا بالبدء، اعتبارًا من الآن، في فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز.