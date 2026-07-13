أربعة انفجارات شرق "بندر عباس" جنوب إيران
أفادت وكالة إرنا الرسمية بسماع دوي أربعة انفجارات في شرق مدينة بندر عباس، جنوبي إيران.
أفادت وكالة إرنا الرسمية بسماع دوي أربعة انفجارات في شرق مدينة بندر عباس، جنوبي إيران.
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أبلغ "الكونغرس" رسميًا باستئناف الحرب مع إيران.
وبحسب رسالة أُرسلت إلى قادة "الكونغرس"، يوم الجمعة الماضي، وحصلت عليها "نيويورك تايمز"، كتب ترامب أن القوات الأميركية نفذت قبل عدة أيام "ضربات دفاعية ضد أهداف داخل إيران".
ووفقاً لما كتبته "نيويورك تايمز"، فقد أدت هذه الرسالة مجددًا إلى تشديد الخلاف بين البيت الأبيض و"الكونغرس" حول صلاحية الرئيس في مواصلة الحرب مع إيران دون تفويض من الكونغرس.
وكان "الكونغرس" بمجلسيه قد صوّت في وقت سابق على مشروع قرار يلزم ترامب بإنهاء الحرب أو الحصول على تفويض منه لمواصلتها، إلا أن البيت الأبيض لا يزال يصر على أن ترامب يتصرف في إطار صلاحياته الدستورية كقائد أعلى للقوات المسلحة.
كتب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على منصة "إكس"، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "على حق تمامًا" بشأن تحصيل رسوم مقابل تأمين مرور السفن عبر مضيق هرمز.
وأضاف: "كل من يؤمّن العبور للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، يجب أن يتقاضى رسوماً مقابل هذه الخدمة".
وأردف عراقجي إن إيران كانت دائمًا حامية لمضيق هرمز وستظل كذلك "إلى الأبد".
وحول مقترح تحصيل رسوم بنسبة 20 في المائة من الشحنات المارة، قال: "هذه نسبة مرتفعة جدًا؛ أما نحن فسنكون منصفين".
أعلن المركز المشترك للمعلومات البحرية بقيادة البحرية الأميركية، يوم الاثنين 13 يوليو (تموز)، أن الجيش الأميركي سيبدأ تنفيذ حصار بحري على إيران، اعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء. وأوضح المركز أن الشحنات الإنسانية سيُسمح لها بالمرور بعد خضوعها للتفتيش.
كما جرى التأكيد على أن هذا الحصار لن يمنع مرور السفن المحايدة عبر مضيق هرمز المتجهة من أو إلى دول أخرى غير إيران.
وبحسب البيان، يشمل الحصار الأميركي الخط الساحلي الإيراني بأكمله، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- جميع الموانئ والمحطات النفطية الإيرانية.
كما أعلن المركز المشترك للمعلومات البحرية أن الجيش الأميركي سيبدأ تنفيذ الحصار البحري على كافة الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية اعتباراً من الساعة 23:30 بتوقيت طهران من يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو.
وأضاف المركز أن الحصار البحري سيُطبّق على جميع السفن والمراكب بغض النظر عن العلم الذي ترفعه.
أعلن المركز المشترك للمعلومات البحرية بقيادة البحرية الأميركية، يوم الاثنين 13 يوليو (تموز)، أن الجيش الأميركي سيبدأ تنفيذ حصار بحري على إيران، اعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء.
وأوضح المركز أن الشحنات الإنسانية سيُسمح لها بالمرور بعد خضوعها للتفتيش.
كما جرى التأكيد على أن هذا الحصار لن يمنع مرور السفن المحايدة عبر مضيق هرمز المتجهة من أو إلى دول أخرى غير إيران.
وبحسب البيان، يشمل الحصار الأميركي الخط الساحلي الإيراني بأكمله، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- جميع الموانئ والمحطات النفطية الإيرانية.
كما أعلن المركز المشترك للمعلومات البحرية أن الجيش الأميركي سيبدأ تنفيذ الحصار البحري على كافة الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية اعتباراً من الساعة 23:30 بتوقيت طهران من يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو.
وأضاف المركز أن الحصار البحري سيُطبّق على جميع السفن والمراكب بغض النظر عن العلم الذي ترفعه.
أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في بيان، الهجوم على مطار صنعاء الدولي واعتبره "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكاً للسيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لليمن".
وأعلن بقائي استعداد طهران لتقديم أي نوع من المساعدة للمضي قدماً في العملية السياسية وتنفيذ خارطة الطريق، بهدف تحقيق سلام واستقرار مستدامين في اليمن.
وكانت وزارة الدفاع اليمنية قد أعلنت في وقت سابق أن قواتها المسلحة استهدفت مدرج مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة إيرانية.