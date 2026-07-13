كتبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على منصة «إكس»، أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تعزيز علاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضافت أن المناقشات مع شركاء مجلس التعاون تناولت التطورات الأخيرة في المنطقة وسبل الحفاظ على حرية الملاحة في المياه الخليجية والبحر الأحمر.

وأشارت إلى أن الشرق الأوسط عالق في دائرة خطيرة من الهجمات والردود المتبادلة ووقف إطلاق النار الهش.

ووصفّت هجمات إيران على السفن التجارية بأنها «انتهاك للقانون الدولي».