وفقاً لتقرير وكالة "خانه ملت" (التابعة للبرلمان الإيراني)، عُقدت الجلسة العلنية للبرلمان الإيراني مساء الاثنين الموافق 13 يوليو (تموز)، بحضور 259 نائباً في "بهارستان" (مقر البرلمان). وقد أُقيمت هذه الجلسة برئاسة حميد رضا حاجي بابائي، نائب رئيس البرلمان.
وأفادت الوكالة بأنه تم خلال هذه الجلسة إقرار آلية عقد الجلسات في حالات الطوارئ؛ وبناءً عليها فإنه "في حالات الطوارئ والظروف الخاصة التي تمر بها البلاد، والتي يتعذر فيها حضور النواب وعقد جلسات البرلمان في المقر المذكور في هذه المادة بناءً على تقدير هيئة رئاسة المجلس، تُعقد الجلسة العامة في مكان آخر غير المقر الدائم أو عبر الفضاء الافتراضي (الإنترنت)، وذلك بعد إبلاغ النواب بذلك".
في أعقاب الضربات الأميركية التي استهدفت مواقع في جنوب إيران، ظهر الاثنين 13 يوليو (تموز)، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الجنوبية الإيرانية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستكون "حارس مضيق هرمز".
وفي المقابل، أعلن مقر "خاتم الأنبياء" المركزي الإيراني أنه لن يسمح لواشنطن بالتدخل في إدارة المضيق.
وكتب ترامب، الاثنين 13 يوليو، على منصة "تروث سوشال": "مضيق هرمز مفتوح، وسيظل مفتوحًا سواء بوجود إيران أو دونها. نحن بصدد إعادة فرض الحصار على إيران"
وأضاف أن الولايات المتحدة ستتقاضى رسومًا تعادل 20 في المائة مقابل ضمان المرور الآمن للسفن التجارية، دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن الخطة أو مدى جديتها.
وأوضح: "نحن بصدد إعادة فرض (حصار إيران). وقد اخترنا هذا الاسم لأنه يقتصر على منع دخول أو خروج السفن الإيرانية أو السفن التابعة لعملاء إيران. أما جميع الدول الأخرى، فستواصل التمتع بحق الاستخدام الحر والعادل للمضيق. ونظرًا لأن حراسة مضيق هرمز تتطلب توفير الأمن والسلامة في هذه المنطقة شديدة الاضطراب، فسيتم تحصيل 20 في المائة من رسوم جميع الشحنات البحرية لتغطية تكاليف العمليات".
وبالتزامن مع ذلك، نشرت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) مقطع فيديو للضربة التي نفذتها، الأحد 12 يوليو، ضد مواقع تابعة للقوات البحرية الإيرانية في بندر عباس، موضحة أنها استخدمت عدة زوارق مسيّرة انتحارية لاستهداف منشأة لصيانة الغواصات والسفن، إضافة إلى ثلاثة زوارق سطحية مسيّرة.
وأكدت " سنتكوم" أن العملية قلّصت قدرة ايران على مهاجمة السفن التجارية.
وفي المقابل، قال المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء"، إبراهيم ذو الفقاري، في رسالة مصورة، إن القوات المسلحة الإيرانية "لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز"، وستتعامل "بحزم" مع أي محاولة من الجيش الأميركي، خارج المسارات المحددة ودون موافقة القوات المسلحة الإيرانية، لتعطيل أو تهديد حركة السفن التجارية وناقلات النفط.
وأضاف أن الولايات المتحدة والدول المتعاونة مع جيشها تتحمل المسؤولية عن أي تصعيد أو اتساع للحرب في المنطقة.
ونقل موقع "أكسيوس" عن مصدر خليجي رفيع أن الولايات المتحدة لم تُطلع حلفاءها في المنطقة على مقترح فرض رسوم مقابل تأمين الملاحة في مضيق هرمز.
استمرار الهجمات المتبادلة
استمرت الجولة الأخيرة من الهجمات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة، التي بدأت في 7 يوليو الجاري بإطلاق الحرس الثوري النار على سفن عابرة لمضيق هرمز، حتى ظهر الاثنين 13 يوليو.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، نقلًا عن مصدر عسكري، بأن الدفاعات الجوية الأردنية اعترضت، فجر الاثنين 13 يوليو، أربعة صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني من الأراضي الإيرانية ودمرتها.
كما ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية أن مواقع في مدن بهبهان والأهواز ودزفول وأميدية وماهشهر وأنديمشك وعبادان وشادغان تعرضت لهجمات، بالتزامن مع استهداف قاعدة عسكرية في مدينة نائين بمحافظة أصفهان بصواريخ أميركية، ما أسفر، بحسب السلطات المحلية، عن مقتل شخص.
وظهر الاثنين، أُفيد بسماع دوي انفجارات قرب بندر عباس وجزيرة قشم، قبل أن تؤكد محافظة هرمزغان تعرض مواقع في محيط المدينتين لهجمات أميركية جديدة، كما تحدثت تقارير رسمية لاحقًا عن استهداف ثلاثة مواقع في مدينة آبادان.
ومن جهته، أعلن الجيش البحريني أن إيران شنت هجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة على مناطق مدنية في البحرين، مؤكدًا أن جميعها تم اعتراضها.
وفي الوقت نفسه، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلة نفط لإطلاق نار من قِبل ركاب قارب صغير على بعد 50 ميلًا جنوب مدينة عدن اليمنية، دون تقديم تفاصيل إضافية عن هوية المهاجمين.
ترامب: مجتبى خامنئي انتهى بنسبة 90%
وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، قال ترامب، قبل منشوره على "تروث سوشال"، إن الولايات المتحدة "ستفرض سيطرتها على مضيق هرمز".
واتهم إيران بانتهاك "مذكرة التفاهم"، مضيفًا: "سنتولى مسؤولية حماية مضيق هرمز، ويجب أن نتقاضى مقابل ذلك. سنحصل على أموال لقاء حماية هذا المضيق".
وعن محاولات طهران إعادة بناء منشآتها النووية، قال ترامب: "لا فرصة لديهم. لقد أحكمنا الضغط عليهم بالكامل. دُمِّرت معظم معداتهم، كما دُمِّرت منظومات الدفاع الجوي لديهم. وفي كل مرة يرسلون فيها طائرة مسيّرة، سنرد بقوة ونوجه لهم ضربة موجعة".
ووصف ترامب مسؤولي النظام الإيراني الحاليين بأنهم "مجموعة سيئة"، وكرر حديثه عن مقتل قادة النظام، قائلًا: "لقد انتهى علي خامنئي، ومجتبى خامنئي انتهى بنسبة 90 في المائة".
كتبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على منصة «إكس»، أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تعزيز علاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت أن المناقشات مع شركاء مجلس التعاون تناولت التطورات الأخيرة في المنطقة وسبل الحفاظ على حرية الملاحة في المياه الخليجية والبحر الأحمر.
وأشارت إلى أن الشرق الأوسط عالق في دائرة خطيرة من الهجمات والردود المتبادلة ووقف إطلاق النار الهش.
ووصفّت هجمات إيران على السفن التجارية بأنها «انتهاك للقانون الدولي».
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أبلغ "الكونغرس" رسميًا باستئناف الحرب مع إيران.
وبحسب رسالة أُرسلت إلى قادة "الكونغرس"، يوم الجمعة الماضي، وحصلت عليها "نيويورك تايمز"، كتب ترامب أن القوات الأميركية نفذت قبل عدة أيام "ضربات دفاعية ضد أهداف داخل إيران".
ووفقاً لما كتبته "نيويورك تايمز"، فقد أدت هذه الرسالة مجددًا إلى تشديد الخلاف بين البيت الأبيض و"الكونغرس" حول صلاحية الرئيس في مواصلة الحرب مع إيران دون تفويض من الكونغرس.
وكان "الكونغرس" بمجلسيه قد صوّت في وقت سابق على مشروع قرار يلزم ترامب بإنهاء الحرب أو الحصول على تفويض منه لمواصلتها، إلا أن البيت الأبيض لا يزال يصر على أن ترامب يتصرف في إطار صلاحياته الدستورية كقائد أعلى للقوات المسلحة.
كتب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على منصة "إكس"، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "على حق تمامًا" بشأن تحصيل رسوم مقابل تأمين مرور السفن عبر مضيق هرمز.
وأضاف: "كل من يؤمّن العبور للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، يجب أن يتقاضى رسوماً مقابل هذه الخدمة".
وأردف عراقجي إن إيران كانت دائمًا حامية لمضيق هرمز وستظل كذلك "إلى الأبد".
وحول مقترح تحصيل رسوم بنسبة 20 في المائة من الشحنات المارة، قال: "هذه نسبة مرتفعة جدًا؛ أما نحن فسنكون منصفين".
أعلن المركز المشترك للمعلومات البحرية بقيادة البحرية الأميركية، يوم الاثنين 13 يوليو (تموز)، أن الجيش الأميركي سيبدأ تنفيذ حصار بحري على إيران، اعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء. وأوضح المركز أن الشحنات الإنسانية سيُسمح لها بالمرور بعد خضوعها للتفتيش.
كما جرى التأكيد على أن هذا الحصار لن يمنع مرور السفن المحايدة عبر مضيق هرمز المتجهة من أو إلى دول أخرى غير إيران.
وبحسب البيان، يشمل الحصار الأميركي الخط الساحلي الإيراني بأكمله، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- جميع الموانئ والمحطات النفطية الإيرانية.
كما أعلن المركز المشترك للمعلومات البحرية أن الجيش الأميركي سيبدأ تنفيذ الحصار البحري على كافة الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية اعتباراً من الساعة 23:30 بتوقيت طهران من يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو.
وأضاف المركز أن الحصار البحري سيُطبّق على جميع السفن والمراكب بغض النظر عن العلم الذي ترفعه.