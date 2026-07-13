وبحسب رسالة أُرسلت إلى قادة "الكونغرس"، يوم الجمعة الماضي، وحصلت عليها "نيويورك تايمز"، كتب ترامب أن القوات الأميركية نفذت قبل عدة أيام "ضربات دفاعية ضد أهداف داخل إيران".

ووفقاً لما كتبته "نيويورك تايمز"، فقد أدت هذه الرسالة مجددًا إلى تشديد الخلاف بين البيت الأبيض و"الكونغرس" حول صلاحية الرئيس في مواصلة الحرب مع إيران دون تفويض من الكونغرس.

وكان "الكونغرس" بمجلسيه قد صوّت في وقت سابق على مشروع قرار يلزم ترامب بإنهاء الحرب أو الحصول على تفويض منه لمواصلتها، إلا أن البيت الأبيض لا يزال يصر على أن ترامب يتصرف في إطار صلاحياته الدستورية كقائد أعلى للقوات المسلحة.