ترامب: مجتبى خامنئي قُتل بنسبة 90 %
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، يوم الاثنين 13 يوليو (تموز): "جميع قادة إيران قُتلوا. علي خامنئي انتهى، ومجتبى خامنئي أيضًا انتهى بنسبة 90 في المائة. ومع ذلك، تكتب صحيفة نيويورك تايمز أنهم يعملون على تحسين وضعهم".
وبشأن محاولات إيران إعادة بناء منشآتها النووية، قال ترامب: "ليس لديهم أي فرصة. لقد وضعناهم تحت الضغط تمامًا، فمعظم معداتهم قد دُمرت، وأنظمة دفاعهم الجوي قد أُبيدت. لقد وجهنا إليهم ضربة قاسية للغاية مساء الأحد. وفي كل مرة يرسلون فيها طائرة مسيّرة، نرد عليهم بقوة ونوجه لهم ضربة موجعة".