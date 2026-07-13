قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، تعليقًا على التطورات المتعلقة بإيران ومضيق هرمز: "سنفرض سيطرتنا على مضيق هرمز."

وأضاف: "لقد توصلنا إلى اتفاق، لكنهم انتهكوه".

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ستتولى مسؤولية حماية مضيق هرمز، مضيفًا: "يجب أن نتقاضى مقابل ذلك. سنحصل على أموال نظير حماية هذا المضيق".

كما وصف مسؤولي النظام الإيراني بقوله: "إنهم مجموعة سيئة".

أشار ترامب، بشأن محاولات إيران‌ إعادة بناء منشآتها النووية، قائلاً: "ليس لديهم أي فرصة. لقد وضعناهم تحت الضغط تماماً. معظم معداتهم قد دُمرت. وأنظمة دفاعهم الجوي قد أُبيدت. لقد وجهنا إليهم ضربة قاسية للغاية مساء الأحد. وفي كل مرة يرسلون فيها طائرة مسيّرة، نرد عليهم بقوة ونوجه لهم ضربة موجعة".