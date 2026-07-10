أكد مندوب الصين لدى مجلس الأمن، مذكّرًا بأن بلاده صوتت ضد عقد جلسة اليوم، ضرورة عودة إيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات، داعيًا الطرفين إلى تجاوز العقبات، ومعالجة المخاوف المشروعة لكل منهما، والإسراع في رفع العقوبات المفروضة على طهران.

وأضاف أنه رغم وجوب التزام إيران بتعهداتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي، فإنها تحتفظ بحق استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وهو حق تؤكده الرقابة الصارمة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.