قال خطيب الجمعة بمدينة "الأهواز، أحمد رضا حاجتي: "إن هتاف الشعب الإيراني هو الانتقام، ونطالب كل من يملك صاروخًا أو طائرة مسيّرة بأن يطهر الأرض من دنس وجود ترامب".
وأضاف: "سيظل ظل حكم المرشد الشهيد حاضرًا، وستهبط قبضته المضمومة على الولايات المتحدة".
ذكرت شبكة "سي إن إن"، نقلاً عن مصدرين إسرائيليين، أنه بعد تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران بما يهدد اتفاق وقف إطلاق النار، لا ترغب إدارة ترامب في مشاركة إسرائيل في المواجهات، خشية فقدان السيطرة على الأوضاع واتساع نطاق الحرب.
وقال أحد المصدرين: "بنيامين نتنياهو يرغب حقًا في الانضمام إلى الهجمات الأمريكية، لكن الولايات المتحدة لا تريد في الوقت الراهن أن تنخرط إسرائيل في هذا الصراع".
وأضاف مصدر آخر أن التقييم السائد في إسرائيل هو أن الرئيس ترامب لا يرغب في العودة إلى حرب شاملة، وقد يكتفي في نهاية المطاف بإعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.
قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محمد باقر ذو القدر، في بيان ردًا على تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن أي هجوم على البنى التحتية سيُواجه بـ "رد مماثل".
وأضاف ذو القدر أن "إسرائيل المجرمة" التي تقف وراء هذه الأعمال "لن تكون بمنأى عن رد مقاتلينا".
وفي جزء آخر من بيانه، وصف دونالد ترامب بأنه "الشخصية الأكثر كراهية في العالم".
أكد مركز تنسيق وتوجيه الملاحة البحرية التابع للبحرية الأميركية، في ملحق لإشعار صادر عن مركز المعلومات البحرية المشترك، أنه لا تملك أي دولة صلاحية إغلاق مضيق هرمز أو السيطرة عليه، وأن القوات الأميركية مستعدة لحماية حرية الملاحة والرد على أي محاولة لتعطيل العبور القانوني عبر هذا الممر المائي.
كما أعلن مركز المعلومات البحرية المشترك، التابع للتحالف البحري بقيادة الولايات المتحدة، في الإشعار نفسه أن مستوى التهديد الأمني في مضيق هرمز لا يزال "شديدًا"، إلا أن المسار الجنوبي للمضيق مفتوح وقابل للاستخدام أمام جميع السفن.
ودعا الإشعار أيضًا البحارة إلى التواصل مع مركز تنسيق وتوجيه الملاحة البحرية التابع للبحرية الأمريكية أثناء عبور مضيق هرمز، والالتزام بإجراءات التنسيق والإبلاغ.
قال عضو المجلس الأعلى للأمن القومي بإيران، سعيد جليلي، في خطبة ما قبل صلاة الجمعة بمدينة مشهد: "إذا كنتم تقولون إن علينا تحرير أموال إيران، فإن الأصول الأكبر لأمتنا كانت قيادتها العزيزة، واليوم حق هذه الأمة هو الدفاع عن هذه المكانة وهذا الرأسمال الكبير بالانتقام، وواجب المسؤولين هو متابعة ذلك".
وتابع: "اليوم، شعار الانتقام لدماء الإمام الشهيد لا يخص هذا المكان فحسب، بل يتردد صداه في جميع الأزقة والشوارع والمناسبات".
وأضاف جليلي: "يجب اليوم معرفة قوة النظام الإيراني، واستخدام هذه القوة، وهذا الموقع، وهذه الفرصة لدفع الأهداف الكبرى للبلاد والثورة وتثبيتها".
قال إمام جمعة "مشهد"، أحمد علم الهدى، في خطبة صلاة الجمعة: "لديّ حديث مطول بشأن الثأر والانتقام، فهذه ليست مسألة بسيطة. يجب أن يبقى الثأر للمرشد الشهيد نصب أعين الناس، وأن يشاهد الشعب ذلك بأم عينيه، وعندها فقط يكون الثأر الحقيقي قد تحقق".
وأضاف: "العدو لم يكن يدرك حتى اليوم أن ثورتنا بلغت هذا المستوى من القوة، لكنه بات الآن يعلم أنها تمتلك القوة، وأنها توحد العالم الإسلامي وتربط المسلمين بعضهم ببعض".
وتابع علم الهدى: "علينا أن نصون الثورة التي يسعى العدو بكل قوته إلى إسقاطها، لأنه شاهد قوة الثورة في مراسم التشييع في النجف وكربلاء، وأدرك أن هذه الثورة تخص العالم الإسلامي وليست قضية إيران وحدها".