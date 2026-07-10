ذكرت شبكة "سي إن إن"، نقلاً عن مصدرين إسرائيليين، أنه بعد تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران بما يهدد اتفاق وقف إطلاق النار، لا ترغب إدارة ترامب في مشاركة إسرائيل في المواجهات، خشية فقدان السيطرة على الأوضاع واتساع نطاق الحرب.

وقال أحد المصدرين: "بنيامين نتنياهو يرغب حقًا في الانضمام إلى الهجمات الأمريكية، لكن الولايات المتحدة لا تريد في الوقت الراهن أن تنخرط إسرائيل في هذا الصراع".

وأضاف مصدر آخر أن التقييم السائد في إسرائيل هو أن الرئيس ترامب لا يرغب في العودة إلى حرب شاملة، وقد يكتفي في نهاية المطاف بإعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.

