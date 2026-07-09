"سي إن إن": الجيش الأميركي لا ينفذ أي هجمات على إيران حاليًا
في أعقاب سماع دوي انفجارات في مناطق بجنوب إيران، قال مسؤول أميركي لشبكة "سي إن إن" الإخبارية إن الجيش الأميركي لا ينفذ أي عمليات هجومية في الوقت الراهن.
في أعقاب سماع دوي انفجارات في مناطق بجنوب إيران، قال مسؤول أميركي لشبكة "سي إن إن" الإخبارية إن الجيش الأميركي لا ينفذ أي عمليات هجومية في الوقت الراهن.
أدان وزيرا خارجية المملكة العربية السعودية ودولة قطر الهجمات التي شنتها إيران على الكويت والبحرين والأردن.
وأكد الجانبان ضرورة تعزيز التعاون المشترك لخفض التوتر ومنع المزيد من التصعيد في المنطقة.
وفي الوقت نفسه، أجرى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، بحثا خلاله آخر التطورات الإقليمية.
أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، خلال مؤتمر صحافي، أن عدد القضايا المرتبطة بالأمن القومي ارتفع بنحو 50 في المائة مقارنة بالعام الماضي، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة تواجه في الوقت نفسه تهديدات ناجمة عن دول أجنبية معادية، إلى جانب الإرهاب والتطرف الداخلي.
وقالت إن جزءًا كبيرًا من أنشطتها بات مخصصًا للتصدي لإجراءات الدول المعادية، وذكرت في هذا السياق روسيا والصين وإيران.
كما أعلن مسؤولون أمنيون بريطانيون أن جزءًا مهمًا من موارد شرطة مكافحة الإرهاب وجهاز الأمن الداخلي البريطاني يُخصص لمواجهة محاولات إيران استهداف معارضيها داخل المملكة المتحدة.
ووفقًا لشرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، أحبطت أو أوقفت الأجهزة الأمنية منذ عام 2025 أكثر من 20 مخططًا أو قضية مرتبطة بإيران، شملت مخططات للقتل والاختطاف، وتهديدات جسدية، واستخدام عناصر بالوكالة.
أعربت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، عن قلقها إزاء تجدد المواجهة العسكرية بين طهران وواشنطن، مؤكدة أن الشعب الإيراني يجد نفسه مرة أخرى عالقًا بين الهجمات الخارجية وقمع النظام الحاكم.
وكتبت ساتو، يوم الخميس 9 يوليو (تموز)، على منصة "إكس"، أن استئناف المواجهات العسكرية بين طهران وواشنطن هذا الأسبوع، وتصاعد التوتر في أنحاء المنطقة، يبعث على قلق بالغ، معتبرة أن الضربات الأميركية على إيران "غير قانونية" من منظور القانون الدولي.
وأضافت أن تنفيذ هذه الهجمات بعد توقيع "مذكرة التفاهم" بين إيران والولايات المتحدة يجعل التطورات أكثر إثارة للقلق، إذ يدل على التخلي عن الاتفاقات وإحلال القوة محل الدبلوماسية، وهو ما يقوض، بحسب قولها، أسس السلام الدائم المتمثلة في احترام الاتفاقات والقانون الدولي.
وأشارت ساتو إلى أنها كانت قد رحبت، في 19 يونيو (حزيران) الماضي، إلى جانب عدد من خبراء الأمم المتحدة، بحذر بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية، لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن مكانة الشعب الإيراني في هذا الاتفاق كانت محدودة للغاية.
أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، خلال مؤتمر صحافي، أن عدد القضايا المرتبطة بالأمن القومي ارتفع بنحو 50 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح مسؤولون أمنيون بريطانيون أن المملكة المتحدة تواجه في الوقت نفسه طيفًا واسعًا من التهديدات، تشمل أنشطة الدول الأجنبية المعادية، والتهديدات الإرهابية، والتطرف الداخلي.
وذكرت شرطة مكافحة الإرهاب أن جزءًا كبيرًا من عملها بات مخصصًا للتصدي لأنشطة الدول المعادية، مشيرة إلى روسيا والصين إيران؛ باعتبارها أبرز هذه الدول.
وفيما يتعلق بإيران، أكدت شرطة مكافحة الإرهاب وجهاز الأمن الداخلي البريطاني (MI5) أنهما يخصصان جزءًا مهمًا من مواردهما لمواجهة محاولات النظام الإيراني استهداف معارضيه على الأراضي البريطانية.
وبحسب الشرطة، فقد أحبطت أو أوقفت الأجهزة الأمنية البريطانية منذ عام 2025 أكثر من 20 مخططًا أو قضية مرتبطة بالنظام الإيراني، شملت محاولات اغتيال، واختطاف، وتهديدات جسدية، واستخدام عناصر بالوكالة.
وفي قضية الاعتداء على الصحافي ومقدم البرامج في قناة "إيران إنترناشيونال"، بوريا زراعتي، جددت الشرطة تأكيدها أن المحكمة خلصت إلى أن الهجوم نُفذ بتكليف من النظام الإيراني، وأن هذا الاستنتاج كان عاملاً في إصدار أحكام أشد بحق المتورطين.
كما أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب أنها تتابع حاليًا نحو 800 قضية نشطة مرتبطة بالإرهاب.
وفيما يخص التهديدات الداخلية، أوضحت الشرطة أن الخطرين الرئيسيين ما زالا يتمثلان في الإرهاب والتطرف، إضافة إلى اليمين المتطرف.
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "الحرب مع المحور الذي تقوده إيران لم تنتهِ بالكامل بعد. فإلى جانب التحديات القديمة، تبرز تحديات جديدة. هناك محاور تنهار، وأخرى تتشكل".
وأضاف، في جزء آخر من كلمته خلال مراسم منح شارات التخرج لخريجي دورة الطيران في سلاح الجو الإسرائيلي: "عندما ينظر الحرس الثوري والنظام الإيراني إلى السماء، فإنهما لا يريان على جانبي الطائرات سوى شيئين: النجوم والخطوط في علم الولايات المتحدة الأميركية، ونجمة داود الإسرائيلية".
وتابع: "في هذه الحرب، لعب سلاح الجو دورًا حاسمًا في سلسلة عملياتنا: من دخول رفح، والسيطرة على محور فيلادلفيا، والقضاء على كبار قادة حماس، وتصفية حسن نصر الله وقيادة حزب الله في لبنان، وتدمير الجزء الأكبر من نحو 150 ألف صاروخ وقذيفة كانت بحوزة حزب الله عشية الحرب، فضلًا عن توجيه ضربات قوية إلى إيران".
وتابع: "أصبح المحور الذي تقوده إيران اليوم أضعف من أي وقت مضى، بينما أصبحت إسرائيل أقوى من أي وقت مضى. لقد غيّرنا معًا ليس فقط وجه الشرق الأوسط، بل غيّرنا أنفسنا أولاً. تحلّينا بالجرأة، وأمسكنا بزمام المبادرة، وبادرنا إلى الهجوم. وأثبتنا أن الذراع الطويلة لسلاح الجو الإسرائيلي قادرة على الوصول إلى أي مكان، من اليمن إلى إيران."
وأضاف: "نحن مستعدون لكل السيناريوهات، ونعرف أمرًا واحدًا: يجب أن نبقى دائمًا أقوى من أعدائنا. إن الحفاظ على التفوق الجوي الإسرائيلي يشكل أحد الركائز الأساسية لعقيدة الأمن القومي لدينا، كما أنه عنصر أساسي للحفاظ على الاستقرار في شرق أوسط مضطرب".