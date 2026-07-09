"آي 24": إيران لا ترغب في جرّ إسرائيل إلى تصعيد التوترات الإقليمية
نقلت قناة "آي 24" نيوز عن مصدرين إسرائيليين أن إيران، لا تُبدي في الوقت الحالي رغبة في جرّ إسرائيل إلى تصعيد التوترات الإقليمية
نقلت قناة "آي 24" نيوز عن مصدرين إسرائيليين أن إيران، لا تُبدي في الوقت الحالي رغبة في جرّ إسرائيل إلى تصعيد التوترات الإقليمية
أظهرت صور من مراسم الدفن الرسمية للمرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، في مدينة "مشهد"، شمال شرقي إيران، أن عددًا من المشاركين حملوا لافتات تدعو إلى اغتيال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وإلى تصنيع قنبلة نووية.
وجاء على إحدى اللافتات التي رُفعت خلال المراسم: "في مواجهة التهديد باغتيال المرشد مجتبى خامنئي، يجب تصنيع قنبلة نووية".
رأى مجلس هيئة تحرير صحيفة "وول ستريت جورنال"، في افتتاحية أيد فيها مواقف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأخيرة بشأن عدم جدوى المفاوضات مع إيران، أن طهران "بارعة في كسب الوقت" وتستخدم المفاوضات لخدمة أهدافها.
وذكرت الصحيفة، في افتتاحيتها المنشورة، يوم الخميس 9 يوليو (تموز)، أنه بعد مرور 20 يومًا من أصل مهلة الـ 60 يومًا المنصوص عليها في التفاهم الأخير بين طهران وواشنطن، لم تبدأ المفاوضات النووية عمليًا، في حين واصلت إيران تحركاتها في مضيق هرمز، بالتزامن مع تصديرها مليارات الدولارات من النفط.
وأضافت الصحيفة أن صورًا حديثة التقطتها الأقمار الصناعية تُظهر استمرار أعمال البناء في موقع "كلنغ كزلا" تحت الأرض قرب منشأة "نطنز" النووية في إيران، معتبرة أن ذلك يتعارض مع تعهد طهران في مذكرة التفاهم بـ"الحفاظ على الوضع القائم" لبرنامجها النووي.
وكان ترامب قد وصف، يوم الأربعاء 8 يوليو، على هامش قمة حلف "الناتو" في أنقرة، مسؤولي النظام الإيراني بأنهم "محتالون" و"كاذبون" و"مرضى"، معلنًا انتهاء وقف إطلاق النار مع طهران.
وأشار أيضًا إلى القمع الواسع للمتظاهرين خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في شهري ديسمبر (كان الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين، معتبرًا أن سلوك إيران يثبت أنه لا يمكن الوثوق بوعودها.
ورغم ذلك، رأت هيئة تحرير الصحيفة الأميركية أن التغييرات المتكررة في مواقف ترامب تجعل من غير الواضح ما إذا كان إعلانه إنهاء وقف إطلاق النار يمثل موقفًا نهائيًا.
وأضافت أن تخفيف العقوبات على إيران في بداية المفاوضات، من دون إيداع عائدات النفط الإيرانية في حساب ضمان، كان "خطأً".
ورغم توصل طهران وواشنطن إلى تفاهم لإنهاء الحرب في 18 يونيو (حزيران) الماضي، فإن التوترات الإقليمية لا تزال مستمرة.
وفي 7 يوليو الجاري، ألغت وزارة الخزانة الأميركية الترخيص المؤقت لبيع النفط الإيراني ردًا على الهجمات الأخيرة في مضيق هرمز، ومنحت مهلة عشرة أيام لإنهاء المعاملات السابقة.
أي تحرك عسكري يجب أن يكون ضمن استراتيجية واضحة
وكان ترامب قد وصف مسؤولي النظام الإيراني سابقًا بأنهم "أشخاص عقلانيون جدًا"، وقال إن التعامل معهم "ممتع".
كما اعتقد نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، كبير مفاوضي الولايات المتحدة، أن كبار قادة الحرس الثوري يرغبون في "فتح فصل جديد" في العلاقات مع الولايات المتحدة.
لكن هيئة تحرير "وول ستريت جورنال" أشارت إلى أن تفاؤل مسؤولي البيت الأبيض لم يدم سوى ثلاثة أسابيع.
وعندما سُئل ترامب عما إذا كان غيّر نظرته إلى قادة النظام الإيراني، أجاب: "عرفتهم.. ولست متأكدًا من أنني أريد إبرام اتفاق معهم بعد الآن. ربما يكون من الأفضل إنهاء الأمر".
وترى الصحيفة أن تحقيق هذا الهدف لا يمكن أن يتم عبر مفاوضات متقطعة أو ضربات انتقامية محدودة، وأن أي تحرك عسكري أميركي يجب أن يكون جزءًا من استراتيجية واضحة.
وأضافت أن التفاهم الأخير لم يمنح سوى فترة هدنة للطرفين، فيما بقيت الخيارات المطروحة أمام ترامب على حالها.
وبحسب الافتتاحية، فإن الولايات المتحدة أمام خيارين رئيسيين: إما ترك السيطرة على مضيق هرمز لطهران، أو استخدام القوة العسكرية لضمان بقاء الممر الملاحي مفتوحًا.
كما أشارت إلى أن واشنطن تستطيع استئناف سياسة "الضغط الأقصى" وفرض حصار على الموانئ الإيرانية، أو استهداف البنية التحتية النفطية ومخزونات اليورانيوم الإيراني.
وأكدت الصحيفة أن إعادة فتح مضيق هرمز تتطلب عمليات هجومية للقضاء على مصادر التهديد المتمركزة قرب المضيق، وليس الاكتفاء باعتراض الطائرات المسيّرة والصواريخ.
الخيارات المتاحة أمام ترامب
وفي ختام الافتتاحية، رأت "وول ستريت جورنال" أنه إذا أثبت ترامب أن إيران غير قادرة على تعطيل تدفق الطاقة، وأن الولايات المتحدة تستطيع، عند الضرورة، فرض حصار على الموانئ الإيرانية، فإن واشنطن ستحقق انتصارًا استراتيجيًا وستحصل على ورقة ضغط مهمة.
وأضافت أن تدمير مخزونات اليورانيوم المخصب ومنشأة "كلنغ كزلا" يمكن أن يشكل إنجازًا استراتيجيًا مماثلاً.
واختتمت الصحيفة بالقول إن الهدف النهائي ينبغي أن يكون إنهاء اعتماد الولايات المتحدة ودول المنطقة على تعاون إيران لضمان الأمن والاستقرار، معتبرة أن الخيار الأفضل لواشنطن هو إما ضمان فتح مضيق هرمز بنفسها، أو القضاء على البرنامج النووي الإيراني، ثم ترك طهران تواجه الضغوط وهي في أضعف حالاتها.
قالت عضو البرلمان البريطاني ووزيرة الخارجية في حكومة الظل، بريتي باتيل، إن النظام "الإرهابي" في طهران انتهك وقف إطلاق النار مرة أخرى.
وأضافت: "لقد هاجم هذا النظام بشكل غير قانوني السفن التجارية في مضيق هرمز، كما استهدف حلفاءنا، بمن فيهم البحرين والكويت."
وتابعت باتيل: "الهجمات الجديدة في مضيق هرمز تمثل أكبر عدد من الهجمات خلال يوم واحد منذ أواخر أبريل (نيسان) الماضي. فما هي الإجراءات التي تتخذها الحكومة البريطانية تحديدًا للمساعدة في حماية آلاف المواطنين البريطانيين في المنطقة، الذين يجدون أنفسهم مرة أخرى عرضة لهجمات الصواريخ التي يشنها النظام الإيراني؟".
أفادت تقارير، وردت إلى "إيران إنترناشيونال"، بأن الانقطاع المتكرر للمياه، وتعكرها، وطفح مياه الصرف الصحي في سجن شيبان بالأهواز، أدى إلى انتشار أمراض في العين والكلى بين السجناء.
وبحسب التقرير، يواجه السجناء السياسيون في هذا السجن نقصًا حادًا في المرافق الصحية وظروف احتجاز غير ملائمة. ففي أحد العنابر، لا يتوفر سوى حمام ومرحاض واحد للسجناء، ما يضطرهم إلى الانتظار لساعات لاستخدام هذه المرافق.
وأشار التقرير إلى أن هذا العنبر يضم، إلى جانب السجناء السياسيين، أشخاصًا يواجهون اتهامات، من بينها الانتماء إلى تنظيم "داعش".
كما أفاد التقرير بأن حجة آل محمد، أحد سجناء هذا العنبر، يعاني مشكلات صحية خطيرة، من بينها مرض في الكلى وأضرار بالغة في أسنانه، لكنه لم يحصل حتى الآن على رعاية طبية مناسبة.
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عقد اجتماع تنسيقي ضم قادة الأجهزة العسكرية والأمنية، بهدف رفع مستوى الجاهزية والاستعداد بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية، بعد الهجمات الإيرانية.
وأضافت الوزارة أن الاجتماع بحث مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات الأربع، مع التأكيد على توحيد الجهود وتعزيز التكامل بين المؤسسات العسكرية والأمنية.