"سي إن إن": باكستان وقطر تسعيان لإعادة طهران وواشنطن إلى طاولة المفاوضات
نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر إقليمية مطلعة أن باكستان وقطر تبذلان جهودًا لإعادة طهران وواشنطن إلى مسار المفاوضات.
نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر إقليمية مطلعة أن باكستان وقطر تبذلان جهودًا لإعادة طهران وواشنطن إلى مسار المفاوضات.
قال مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، إتش. آر. ماكماستر، لشبكة "سي بي إس نيوز"، إن إيران تعمل على إعادة بناء مخزونها الصاروخي، وقد استعادت حتى الآن نحو 50 في المائة من حجم الترسانة التي كانت تمتلكها قبل 132 يومًا، عند اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأضاف أن الحرب لم تنتهِ، بل دخلت "مرحلة جديدة".
وأوضح أن طهران تحاول، عبر مهاجمة السفن في مضيق هرمز وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة خلال الأسبوع الجاري، إحداث شرخ بين واشنطن والدول الخليجية، لدفع هذه الدول إلى التراجع، فيما تواصل إعادة بناء قدراتها الصاروخية والطائرات المسيّرة، وتسعى إلى فرض سيطرتها على مضيق هرمز.
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خلال مراسم تخريج دفعة من طلاب سلاح الجو: "إن الجيش الإسرائيلي في حالة جاهزية واستنفار لاستئناف العمليات، واستعادة التفوق الجوي، وتنفيذ هجوم إسرائيلي جديد داخل إيران لإزالة التهديدات، حتى للمرة الثالثة إذا لزم الأمر".
وأضاف: "إذا اضطررنا للعودة، فسنعود بقوة أكبر بكثير".
وتابع: "قبل عام، وفي هذا الاحتفال نفسه، وجهت رسالة مباشرة إلى (الديكتاتور) خامنئي وإلى زمرة الملالي الحاكمة في إيران ."قلت لهم إن الذراع الطويلة لإسرائيل ستصل إليكم في طهران وتبريز وأصفهان، وفي أي مكان تحاولون منه تهديد إسرائيل أو إلحاق الأذى بها. لا يوجد مكان يمكنكم الاختباء فيه"..
وأردف كاتس: "قبل نحو سبعة أشهر، عندما بدأنا الضربة الافتتاحية للعملية، تحولت تلك الرسالة إلى واقع على الأرض. وعدنا مرة أخرى للعمل في أجواء إيران، وقضينا على عدد كبير من كبار مسؤولي النظام".
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي: "في الضربة الافتتاحية التاريخية لعمليتنا، قضينا على خامنئي وأصبنا نجله بجروح بالغة. ومرة أخرى أثبتنا أن سلاح الجو الإسرائيلي، الذراع الاستراتيجية لدولة إسرائيل، قادر على الوصول إلى أي مكان يهدد مواطني إسرائيل".
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال مراسم منح شارة الطيران لخريجي دورة سلاح الجو: "قضينا على عشرين من كبار الخبراء النوويين الإيرانيين، واستهدفنا كبار القادة، ودمرنا البنية التحتية النووية، كما دمرنا البنية التحتية لإنتاج الصواريخ الباليستية".
وأضاف: "سياستنا واضحة؛ لن تمتلك إيران سلاحًا نوويًا، سواء تم التوصل إلى اتفاق أو لا".
وتابع نتنياهو: "نفذ طيارونا الأبطال آلاف الطلعات العملياتية وآلاف الضربات، ووجهوا ضربتين بالغتي القوة إلى إيران".
وأضاف: "سنبقى في المنطقة العازلة الأمنية في جنوب لبنان ما دام ذلك ضروريًا، لضمان أمن مدننا وبلداتنا في الشمال".
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال مراسم منح شارات التخرج لدفعة جديدة من طياري سلاح الجو: "سنواصل البقاء في المنطقة العازلة الأمنية في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة، لضمان أمن مدننا وبلداتنا في الشمال".
وأضاف نتنياهو: "شهدت سماء الشرق الأوسط خلال العامين الماضي والحالي نشاطًا غير مسبوق. فقد خضنا مواجهات على جبهات متعددة، ولا سيما العمليتين الناجحتين اللتين أطلقناهما ضد إيران، وكل ذلك رسّخ تفوقنا الجوي على أعدائنا".
وتابع: "لو لم نتحرك في الوقت الذي تحركنا فيه وبالقوة التي استخدمناها، لكانت إيران قد امتلكت سلاحًا نوويًا بهدف تدمير إسرائيل. هذا هو مخططهم، وكان المواطنون الإسرائيليون سيواجهون خطر إبادة واسعة النطاق. لذلك أطلقنا هذه العمليات بالتعاون مع أصدقائنا الأميركيين لإبعاد خطر الإبادة الوشيكة عنا، وكذلك لتقليص الخطر الكبير الذي كان يهدد العالم الغربي بأسره".
قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في اتصال هاتفي مع قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، يوم الخميس 9 يوليو (تموز)، إن الهجمات الأميركية الأخيرة تمثل "انتهاكًا لتفاهم إسلام آباد لإنهاء الحرب".
وأضاف عراقجي أن "أي مغامرة من جانب الجيش الأميركي ستواجه ردًا حاسمًا من القوات المسلحة الإيرانية".
وكان الجيش الأميركي قد شن، مساء الثلاثاء والأربعاء 7 و8 يوليو، هجمات طالت عدة أهداف إيرانية، من بينها "أنظمة الدفاع الجوي، ومعدات المراقبة الساحلية، ومستودعات الصواريخ والطائرات المسيّرة، وقدرات القوات البحرية، والبنية التحتية اللوجستية العسكرية على امتداد الخط الساحلي"؛ ردًا على استهداف طهران سفنًا تابعة للسعودية وقطر.