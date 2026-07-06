نشر حساب "دولت بهار" على تطبيق "تلغرام"، المقرب من الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، صورًا تُظهر مشاركته في مراسم التشييع الرسمية للمرشد الراحل، علي خامنئي.
وجاء حضور أحمدي نجاد في هذه المراسم رغم أن علاقته بأوساط داخل النظام الإيراني شهدت توترات خلال السنوات الأخيرة، كما أثارت بعض مواقفه وتصريحاته ردود فعل من مسؤولين في إيران.
قال عضو المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني في إيران، عزت الله ضرغامي، إن المفاوضات تُجرى "من باب أكل الميتة"، مضيفًا أنه إذا جرى التفاوض، فإنه يتم "بدافع الضرورة".
وأضاف: "أولويتنا هي الانتقام؛ انتقام يكون من شأنه تأديب الأعداء وتهدئة مشاعر الشعب إزاء المصاب الذي لحق به".
وأكد رئيس وكالة "مؤسسة الإذاعة والتلفزيون" الإيرانية السابق أن على فريق التفاوض أن يدرك أن الشعب "لن يرضى إلا بانتقام جاد وواضح وحاسم".
واعتبر ضرغامي أن مشاركة مؤيدي النظام الإيراني في مراسم تشييع ودفن المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، تمثل "تجسيدًا لمفهوم بعثة الشعب"، مضيفًا أنهم تحدثوا بكل قوة عن الانتقام والثأر، وأن حضورهم الجماهيري وجّه رسالة إلى العالم مفادها أن الإيرانيين يسعون إلى الانتقام ولن ينسوا هذا الأمر أبدًا.
أفادت وكالة "فارس" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، بأن المرجع الديني الموالي للنظام الإيراني، حسين نوري همداني، قال خلال لقائه عددًا من المشاركين في مراسم تشييع علي خامنئي: "ليعلم مرتكبو هذه الجريمة أن القصاص منهم أمر حتمي".
وأضافت الوكالة أن مدير مكتب نوري همداني كان قد أعلن، في مارس 2026، أن المرجع الديني أصدر فتوى أكد فيها أن من الواجب على كل مسلم، أينما كان، الانتقام من المسؤولين عن مقتل المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي.
وأشار مدير مكتبه، في حينه، إلى أن هذا الموقف أُعلن على عدة مراحل، مؤكدًا أن "حكم الجهاد في هذا الشأن صريح وواضح".
نشرت وكالة "تسنيم" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، صوراً للمشاركين في اليوم الرابع من مراسم تشييع جنازة المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، تظهر فيها عبارة "سوف نقتل ترامب".
وكتبت هذه الوسيلة الإعلامية التابعة للحرس الثوري في وصفها للصورة: "سنقتل ترامب؛ لافتة رفعها الشعب طلباً للثأر لعلي خامنئي".
يُذكر أن اليوم الرابع من مراسم تشييع الجنازة والدفن التي تستمر أسبوعاً لخامنئي، قد بدأ منذ صباح اليوم الاثنين 6 يوليو في طهران.
نقلت قناة "آي 24" عن مصدر مطلع قوله إن الخيار العسكري ضد إيران لا يزال مطروحاً على الطاولة.
وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن يتوجه مسؤول إسرائيلي رفيع إلى واشنطن خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة لإجراء محادثات رفيعة المستوى.
وبحسب التقرير، لا تزال إسرائيل تعتبر العمل العسكري ضد إيران خياراً وارداً في حال فشل المسار الدبلوماسي.
أفادت شبكة "سي إن إن" نقلاً عن مسؤول أميركي رفيع، بأنه من المتوقع أن يكون أمن مضيق هرمز أحد محاور النقاش بين قادة حلف شمال الأطلسي "الناتو" خلال قمة هذا الأسبوع في أنقرة.
وقال المسؤول: "من المؤكد أن قضية مضيق هرمز وحماية حركة الملاحة في هذا الممر المائي ستُطرح للنقاش".
وأضاف أن عدداً من الدول الأعضاء في "الناتو" أبدى استعداده للمشاركة في تأمين الأمن البحري، إلا أن كثيراً منها "لا يمتلك السفن أو المعدات اللازمة لأداء دور فعّال في مهمة بحرية".