أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن حسن الخميني، حفيد مؤسس الجمهورية الإسلامية، غادر مراسم تأبين المرشد الإيراني علي خامنئي في مصلى الخميني، بالتزامن مع تلاوة الآية 95 من سورة النساء، التي تبدأ بقوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ...﴾.

وتتحدث الآية عن المؤمنين الذين يتخلفون عن الجهاد من غير عذر، وتقارنهم بمن يجاهدون في سبيل الله، مؤكدة أن للمجاهدين منزلةً وأجرًا أعظم.

ووفقًا للتقارير، قام منظمو المراسم بتلاوة آيات مختلفة من القرآن الكريم أمام الوفود والهيئات الداخلية والخارجية، بحيث حملت كل مجموعة مضامين ورسائل مختلفة.

وأثار خروج حسن الخميني في اللحظة التي كانت تُتلى فيها هذه الآية تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي في إيران، وسط تباينات في تفسير دلالات الواقعة.