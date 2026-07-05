قال السفير الإيراني لدى الصين، عبد الرضا رحماني فضلي، إن إيران ستبدأ في تحصيل رسوم خدمات من السفن العابرة لمضيق هرمز بعد انتهاء مهلة الستين يومًا المنصوص عليها في التفاهم مع الولايات المتحدة.

وأضاف رحماني فضلي، السبت، خلال مشاركته في المنتدى العالمي للسلام في بكين، أن إيران تعمل بالتعاون مع سلطنة عُمان على إعداد "ترتيبات جديدة" لإدارة مضيق هرمز.

وأوضح: "بصفتنا الدولة التي يُعد مضيق هرمز جزءًا من مياهها الإقليمية، فإننا سنحصل بالتأكيد على مقابل للخدمات التي نقدمها"، مشيرًا إلى أن هذه المبالغ لن تُفرض تحت مسمى "رسوم عبور".

كما قال إن تحديد مستوى ونوعية رسوم الخدمات المفروضة على السفن العابرة سيأخذ في الاعتبار معاملة خاصة للصين وغيرها من الدول التي وصفها بـ"الصديقة".