أفاد القائد العام للجيش الإيراني، أمير حاتمي، في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، بأن الجيش سيسير بعد علي خامنئي "خلف مجتبى خامنئي دون أدنى ذرة شك".وأضاف حاتمي أنه وعد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي بأن من قتلوا والده علي خامنئي لن يفلتوا من العقاب.
قال السفير الإيراني لدى الصين، عبد الرضا رحماني فضلي، إن إيران ستبدأ في تحصيل رسوم خدمات من السفن العابرة لمضيق هرمز بعد انتهاء مهلة الستين يومًا المنصوص عليها في التفاهم مع الولايات المتحدة.
وأضاف رحماني فضلي، السبت، خلال مشاركته في المنتدى العالمي للسلام في بكين، أن إيران تعمل بالتعاون مع سلطنة عُمان على إعداد "ترتيبات جديدة" لإدارة مضيق هرمز.
وأوضح: "بصفتنا الدولة التي يُعد مضيق هرمز جزءًا من مياهها الإقليمية، فإننا سنحصل بالتأكيد على مقابل للخدمات التي نقدمها"، مشيرًا إلى أن هذه المبالغ لن تُفرض تحت مسمى "رسوم عبور".
كما قال إن تحديد مستوى ونوعية رسوم الخدمات المفروضة على السفن العابرة سيأخذ في الاعتبار معاملة خاصة للصين وغيرها من الدول التي وصفها بـ"الصديقة".
أكد عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، ميثم ظهوريان، أن التفاهمات ومسار المفاوضات يمثلان مسارًا منفصلًا وموازيًا لملف الانتقام من المسؤولين عن مقتل علي خامنئي، سواء المنفذين أو من أصدروا الأوامر، مشددًا على أن المفاوضات لا تشكل عائقًا أمام هذا المسار ولا تُعد بديلًا عنه.
وجاء تصريح ظهوريان في منشور على منصة "إكس" ردًا على البيان الصادر عن أعضاء في مجلس خبراء القيادة الإيراني بشأن المفاوضات، والذي شدد على ضرورة الالتزام بالثوابت التي حددها المرشد.
وقال ظهوريان إن أبرز ما ورد في بيان مجلس خبراء القيادة هو أن التفاهمات ومسار المفاوضات يسيران بالتوازي مع ملف "الثأر لدم علي خامنئي"، مضيفًا أن البيان يؤكد بوضوح أن المفاوضات لا تمنع ملاحقة المسؤولين عن مقتله، ولا تمثل بديلًا عن هذا المسار.
وكان 66 عضوًا في مجلس خبراء القيادة الإيراني قد أصدروا بيانًا تناول المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، أكدوا فيه أن "الالتزام بالخطوط الحمراء التي رسمها المرشد واجب شرعي، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تجاوزها".
قال المرجع الديني الموالي للنظام الإيراني، ناصر مكارم شيرازي، في رسالة بمناسبة مراسم الدفن الرسمية للمرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، إنه لا ينبغي الاعتقاد بأن الحرب قد انتهت، مؤكدًا أن المواجهة مع ما وصفها بـ"جبهة الاستكبار" لا تزال مستمرة.
وأضاف مكارم شيرازي، في جزء آخر من رسالته، أن المسؤولين عن مقتل علي خامنئي وسائر ضحايا الحرب "لن يفلتوا من العقاب الإلهي والجزاء العادل".
ودعا المسؤولين والقوات المسلحة وصناع القرار في إيران إلى الثبات في مواجهة ما وصفه بـ"العدو" على المستويات العسكرية والدبلوماسية وغيرها من المجالات.
كما وصف مكارم شيرازي مبدأ ولاية الفقيه بأنه "محور الوحدة" و"الركيزة الراسخة للنظام"، مؤكدًا أن الحفاظ على الوحدة والتلاحم الوطني بات أكثر ضرورة من أي وقت مضى.
قال عضو المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، سعيد جليلي، على هامش مراسم دفن المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، إن "الثأر" لعلي خامنئي يعد واجبًا يقع على عاتق المسؤولين.
وتزامنًا مع مراسم الدفن في مصلى طهران، تداولت وسائل إعلام إيرانية رسائل أطلقها بعض المشاركين في المراسم تدعو إلى "الانتقام لعلي خامنئي".
كما نشرت قناة صحيفة "كيهان" على تطبيق "تليغرام" صورة لكتابة على أحد الجدران جاء فيها: "سنقتل ترامب".
من جانبه، أكد مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حميد رضا مقدم فر، على ضرورة "الثأر" لعلي خامنئي، وقال: "القصاص من العدو واجب تاريخي على جميع أبناء الشعب والمسؤولين، وحتى إذا استمرت المفاوضات، فإن مطلب الانتقام سيظل قائمًا".
قال عضو المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، سعيد جليلي، على هامش مراسم دفن المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، إن "الثأر" لعلي خامنئي يعد واجبًا يقع على عاتق المسؤولين.
وتزامنًا مع مراسم الدفن في مصلى طهران، تداولت وسائل إعلام إيرانية رسائل أطلقها بعض المشاركين في المراسم تدعو إلى "الانتقام لعلي خامنئي".
كما نشرت قناة صحيفة "كيهان" على تطبيق "تليغرام" صورة لكتابة على أحد الجدران جاء فيها: "سنقتل ترامب".
من جانبه، أكد مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حميد رضا مقدم فر، على ضرورة "الثأر" لعلي خامنئي، وقال: "القصاص من العدو واجب تاريخي على جميع أبناء الشعب والمسؤولين، وحتى إذا استمرت المفاوضات، فإن مطلب الانتقام سيظل قائمًا".