نشرت وسائل إعلام إيرانية صورًا تُظهر القائد العام للحرس الثوري الإيراني، أحمد وحيدي، خلال حضوره مراسم الدفن الرسمية للمرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، التي أُقيمت اليوم الأحد 5 يوليو في مصلى طهران.
وكان وحيدي قد ظهر أيضًا مساء الخميس الماضي في مراسم أُقيمت لعلي خامنئي بالقرب من حسينية الإمام الخميني.
أفادت وكالة "إيسنا" الإيرانية بأن "الناشط الثقافي والمصور الإسباني" بيدرو جي. ساودرا، الموجود في طهران، يتولى تغطية مراسم التشييع والدفن الرسمية للمرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي.
وفي إحدى الصور التي نشرها ساودرا عبر خاصية "القصص" على حسابه في "إنستغرام"، ظهر أحد المشاركين في مراسم خامنئي وهو يحمل صورة للرئيس الأميركي دونالد ترامب كُتب عليها عبارة: "الانتقام فقط".
وتُظهر اللافتة صورة لترامب برأس مقطوع وملطخ بالدماء.
وخلال الأيام الماضية، ومع إقامة مراسم "الوداع" لتوابيت علي خامنئي وأفراد من عائلته، تحدث عدد من قادة الحرس الثوري وأعضاء البرلمان وخطباء الجمعة عن "انتقام قاسٍ وحتمي" ومعاقبة المسؤولين عن مقتل خامنئي.
أفادت وكالة "إيسنا" الإيرانية بأن "الناشط الثقافي والمصور الإسباني" بيدرو جي. ساودرا، الموجود في طهران، يتولى تغطية مراسم التشييع والدفن الرسمية للمرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي.
وفي إحدى الصور التي نشرها ساودرا عبر خاصية "القصص" على حسابه في "إنستغرام"، ظهر أحد المشاركين في مراسم خامنئي وهو يحمل صورة للرئيس الأميركي دونالد ترامب كُتب عليها عبارة: "الانتقام فقط".
وتُظهر اللافتة صورة لترامب برأس مقطوع وملطخ بالدماء.
وخلال الأيام الماضية، ومع إقامة مراسم "الوداع" لتوابيت علي خامنئي وأفراد من عائلته، تحدث عدد من قادة الحرس الثوري وأعضاء البرلمان وخطباء الجمعة عن "انتقام قاسٍ وحتمي" ومعاقبة المسؤولين عن مقتل خامنئي.
قال يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إن إسرائيل كان ينبغي أن تقصف البنية التحتية النفطية وقطاع الطاقة في إيران خلال الحرب الأخيرة، معتبرًا أن الحكومة ارتكبت خطأً بإحجامها عن تنفيذ مثل هذه الهجمات.
وأضاف زعيم حزب "يش عتيد" للقناة 12 الإسرائيلية: لو كنت مكان الحكومة الحالية لقصف جميع منشآت الطاقة الرئيسية وجميع حقول النفط الإيرانية.
وقال لابيد: إذا كنتم تريدون إسقاط النظام الإيراني، فعليكم شلّ الاقتصاد الإيراني، وعندها سيضطر النظام التالي إلى إعادة بنائه من الصفر على مدى سنوات.
انتقد محمد علي أبطحي، نائب الرئيس الإيراني الأسبق في عهد محمد خاتمي، عدم توجيه دعوات إلى شخصيات سياسية، من بينهم رؤساء الجمهورية السابقون، لحضور مراسم دفن علي خامنئي، معتبراً أن المناسبة كانت «أهم فرصة تاريخية لإظهار التماسك الداخلي».
وأضاف أبطحي أنه كان يتمنى توجيه دعوات رسمية إلى رؤساء الجمهورية السابقين، ورؤساء البرلمان، والوزراء، وغيرهم من الشخصيات السياسية والثقافية التي كان يُعتقد بوجود خلافات بينها وبين خامنئي، للمشاركة في مراسم التشييع.
وبالتزامن مع اليوم الثاني من مراسم دفن علي خامنئي، لم يظهر حتى وقت نشر هذا التقرير كل من محمد خاتمي، ومحمود أحمدي نجاد، وحسن روحاني في أي من المراسم الرسمية.
وأشار أبطحي إلى أن حضور المسؤولين الحاليين في مراسم التشييع أمر طبيعي، لكن مشاركة شخصيات ذات توجهات وآراء مختلفة كانت ستعزز إيصال «رسالة الوحدة الوطنية».
انتقد محمد علي أبطحي، نائب الرئيس الإيراني الأسبق في عهد محمد خاتمي، عدم توجيه دعوات إلى شخصيات سياسية، من بينهم رؤساء الجمهورية السابقون، لحضور مراسم دفن علي خامنئي، معتبراً أن المناسبة كانت «أهم فرصة تاريخية لإظهار التماسك الداخلي».
وأضاف أبطحي أنه كان يتمنى توجيه دعوات رسمية إلى رؤساء الجمهورية السابقين، ورؤساء البرلمان، والوزراء، وغيرهم من الشخصيات السياسية والثقافية التي كان يُعتقد بوجود خلافات بينها وبين خامنئي، للمشاركة في مراسم التشييع.
وبالتزامن مع اليوم الثاني من مراسم دفن علي خامنئي، لم يظهر حتى وقت نشر هذا التقرير كل من محمد خاتمي، ومحمود أحمدي نجاد، وحسن روحاني في أي من المراسم الرسمية.
وأشار أبطحي إلى أن حضور المسؤولين الحاليين في مراسم التشييع أمر طبيعي، لكن مشاركة شخصيات ذات توجهات وآراء مختلفة كانت ستعزز إيصال «رسالة الوحدة الوطنية».