قال رئيس بلدية طهران، علي رضا زاكاني، في برنامج على التلفزيون الرسمي الإيراني: "هناك نحو 25 مليار دولار نقدًا خارج الدورة الاقتصادية بحوزة المواطنين، فلماذا تبقى هذه الأموال مكدسة دون استخدام؟".
وأضاف: "يمكننا إشراك المواطنين في إدارة شؤون البلاد، مع تحقيق عوائد جيدة لهم أيضًا".
حذر السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، يوم الخميس 2 يوليو (تموز)، من أن صبر الرئيس دونالد ترامب تجاه إيران "ليس بلا حدود"، متهمًا طهران باحتجاز الاقتصاد العالمي كرهينة من خلال عرقلة حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز.
وقال والتز خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، عُقدت لمناقشة تصاعد التوترات في الخليج العربي عقب الهجمات الإيرانية الأخيرة على البحرين والكويت: "لا يمكن لإيران، ولن نسمح لها، باحتجاز الاقتصاد العالمي كرهينة".
وأوضح والتز أن إيران منعت السفن من العبور في مضيق هرمز بغض النظر عما إذا كانت تحمل "الأسمدة للمزارعين في أفريقيا، أو المساعدات للسودان، أو الوقود لليابان"، أو ما إذا كانت طرفًا في هذا الصراع.
وأضاف أن على إيران وقف هجماتها على جاراتها والإبقاء على الممر المائي الدولي مفتوحاً، مشيراً إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) خلص إلى أن إغلاق إيران للمضيق ستكون له آثار دائمة على الاقتصادات النامية.
وقال والتز إنه على الرغم من الجهود الدبلوماسية، بما في ذلك مذكرة التفاهم التي وُقعت قبل أسبوعين، فإن إيران لم تظهر "الحد الأدنى من اللياقة والاحترام".
واختتم قائلاً: "لا يمكنني التأكيد بما فيه الكفاية على أن هناك فرصة إيجابية حقيقية وتحولية مطروحة على الطاولة من أجل أمة وشعب إيران"، مستدركاً: " لكن صبر الرئيس ترامب ليس بلا حدود".
قال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، في اجتماع لمجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط: "عندما تجرأ الشعب الإيراني على المطالبة بإيران جديدة، قام النظام بقمعه وسفك دمائه".
وأضاف: "حتى اليوم، ينفق النظام الإيراني ملايين الدولارات لحرمان مواطنيه من الوصول إلى الإنترنت".
وقال والتز: "العالم ليس إلى جانب هذا النظام. الشعب الإيراني ليس إلى جانب هذا النظام. والعديد من جيران إيران ليسوا إلى جانب هذا النظام أيضًا".
قال أحد قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني لـ "إيران إنترناشيونال" إن 5 من مقاتلي البيشمركة التابعين للحزب، إضافة إلى سائق المركبة التي كانت تقلهم، قُتلوا في اشتباك مع قوات الحرس الثوري الإيراني في المنطقة الحدودية بمدينة بيرانشهر.
ويدوره أكد الحرس الثوري مقتل خمسة عناصر تابعين للحزب أيضًا.
وأضاف هذا القيادي بالحزب الكردستاني الإيراني، يوم الخميس 2 يوليو (تموز)، أن عناصر الحزب كانوا موجودين داخل الأراضي الإيرانية منذ فترة، وأنهم وقعوا في كمين نصبته قوات مقر "حمزة سيد الشهداء" التابع للحرس الثوري في الساعات الأخيرة من مساء الأربعاء 1 يوليو بمدينة بيرانشهر.
كما نفى التقارير التي تحدثت عن مقتل عناصر من الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في منطقة سردشت، موضحًا أن الأشخاص الأربعة الذين لقوا حتفهم في منطقة موسالان بسردشت كانوا من أعضاء حزب الحياة الحرة الكردستانية "بيجاك"، وقُتلوا في اشتباكات مع قوات الحرس الثوري الإيراني.
ونشر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني أسماء وصور مقاتلي البيشمركة الخمسة الذين قُتلوا في "بيرانشهر".
وفي سياق متصل، أكدت أحزاب كردستان إيران، مساء أمس الأربعاء، تعرض مقارها في أربيل وسوران بإقليم كردستان العراق لهجمات صاروخية وبطائرات مسيّرة، دون أن تسفر عن خسائر بشرية، بحسب التقارير.
ومن جهتها، أفادت منظمة "هانا" لحقوق الإنسان، الخميس 2 يوليو، بوقوع اشتباكين مسلحين منفصلين بين قوات الحرس الثوري وعناصر من الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض في المنطقتين الحدوديتين لـ "بيرانشهر" وسردشت.
وبحسب تقرير منظمة "هانا" لحقوق الإنسان، استُهدفت المركبة التي كانت تقل مجموعة من مقاتلي البيشمركة التابعين للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني بصاروخ "آر بي جي" في الاشتباك الأول، الذي وقع قرب قرية قزقابان التابعة لمدينة بيرانشهر، ما أسفر عن مقتل خمسة من أعضاء الحزب.
وأعلنت "هانا" أن القتلى هم: عبد الله حاجي عبد الله، وفردين جنكيزي، ومحمد كركولي، وتوانا عثماني، وكارو هورمزياري.
وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان صدر الخميس 2 يوليو، أن فريقًا مؤلفًا من خمسة عناصر من الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني استُهدف في عملية نفذتها قوات مقر "حمزة سيد الشهداء" التابع للقوات البرية للحرس الثوري في المرتفعات الحدودية التابعة لقضاء "بيرانشهر".
وأضاف البيان أن جميع أفراد الفريق الخمسة قُتلوا، وأن جثامينهم، إلى جانب أسلحتهم ومعداتهم، باتت في حوزة قوات الحرس الثوري. كما حذر من أن أي محاولة "لزعزعة الأمن على الحدود الشمالية الغربية لإيران ستواجه برد حاسم".
وفي الصورة، التي نشرها الحرس الثوري مرفقة بالبيان، تظهر جثامين خمسة أشخاص، ويمكن قراءة أسماء محمد خاكي، وعبد الله محمد بور، وتوانا عثماني على البطاقات الموضوعة فوق جثامين ثلاثة منهم.
وقد شهدت المناطق الحدودية خلال السنوات الماضية اشتباكات متكررة بين الحرس الثوري والأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة، أسفرت مرارًا عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين، إلى جانب هجمات متبادلة.
وخلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك عقب الحربين اللتين استمرتا 12 يومًا و40 يومًا بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وكذلك بعد احتجاجات الشعبية الأخيرة في ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني)والأسابيع التي تلتها، شن الحرس الثوري عشرات الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيّرة على مقار الأحزاب الكردية الإيرانية ومعسكرات تمركز أعضائها وعائلاتهم في إقليم كردستان العراق.
وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل وإصابة عدد من أعضاء تلك الأحزاب ومدنيين، فضلاً عن إلحاق أضرار بهذه المقار.
قال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، إن طهران هاجمت سفنًا تجارية تعود إلى دول لم يكن لها أي دور في الهجوم على إيران.
وأضاف أنه بعد مطالبة الإيرانيين بـ "إيران مختلفة"، صعّد النظام حملات القمع مجددًا، ولا يزال ينفق ملايين الدولارات لتقييد الوصول إلى الإنترنت. كما أشار إلى أن وتيرة الإعدامات في إيران ارتفعت رغم قطع الإنترنت، مستشهدًا بإعدام الطالبين جواد زماني وصيادي، اللذين قال إنهما حوكما أمام المحكمة الثورية دون الحصول على حق الدفاع القانوني، وأُعدما بتهمة "المحاربة".
ووجّه السفير الأميركي حديثه إلى ممثل إيران لدى الأمم المتحدة قائلاً: "لا أعلم كيف تنام ليلاً وضميرك مرتاح؟!".
وأضاف أن العالم، والشعب الإيراني، وجيران إيران لا يدعمون نظامها الحاكم.. مجددًا دعوته للعودة إلى مسار السلام والحوار.
قال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، ردًا على ممثل إيران في مجلس الأمن: "هنا ليست طهران، بل الولايات المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ولن تتمكنوا من إسكات هذا المجلس".
ورفض والتز تصريحات ممثل إيران، التي وصف فيها مواقف المسؤولين البحرينيين والأميركيين بأنها "أكاذيب"، مؤكدًا أن الهجمات الإيرانية على المناطق السكنية والفنادق وفرق الإنقاذ والسفن التجارية وقائع ثابتة لا يمكن إنكارها.
وأضاف أن إغلاق الممرات المائية الدولية ومهاجمة السفن التجارية "لا يُعد دفاعًا مشروعًا عن النفس". وأشار إلى الهجمات على سفن ترفع علمي سنغافورة وبنما، قائلاً إن هاتين الدولتين لم تهاجما إيران، ومِن ثمّ لا يمكن اعتبار هذه الأعمال دفاعًا عن النفس.
واتهم السفير الأميركي إيران بمحاولة "ابتزاز العالم" عبر رفع أسعار الطاقة، وزيادة كلفة المواد الغذائية، وعرقلة وصول المساعدات الحيوية إلى 61 دولة نامية، داعيًا مجلس الأمن إلى محاسبة إيران على هذه الأفعال.