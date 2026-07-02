قال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، إن طهران هاجمت سفنًا تجارية تعود إلى دول لم يكن لها أي دور في الهجوم على إيران.

وأضاف أنه بعد مطالبة الإيرانيين بـ "إيران مختلفة"، صعّد النظام حملات القمع مجددًا، ولا يزال ينفق ملايين الدولارات لتقييد الوصول إلى الإنترنت. كما أشار إلى أن وتيرة الإعدامات في إيران ارتفعت رغم قطع الإنترنت، مستشهدًا بإعدام الطالبين جواد زماني وصيادي، اللذين قال إنهما حوكما أمام المحكمة الثورية دون الحصول على حق الدفاع القانوني، وأُعدما بتهمة "المحاربة".

ووجّه السفير الأميركي حديثه إلى ممثل إيران لدى الأمم المتحدة قائلاً: "لا أعلم كيف تنام ليلاً وضميرك مرتاح؟!".

وأضاف أن العالم، والشعب الإيراني، وجيران إيران لا يدعمون نظامها الحاكم.. مجددًا دعوته للعودة إلى مسار السلام والحوار.