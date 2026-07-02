أعلن قائد قوات "الحشد الشعبي" في العراق، فاتح الفياض، في كلمة ألقاها، أن 110 مقرات تابعة للحشد الشعبي تعرضت لهجمات خلال حرب إيران، ما أسفر عن مقتل 100 من عناصر القوات.
وأضاف: "يحظى الحشد الشعبي بدعم جميع مكونات الشعب العراقي، وأسهم في رأب الانقسامات الطائفية، وكانت أكبر حصيلة قتلى هذه القوة خلال السنوات الثلاث الماضية من محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار".
قال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، إن طهران هاجمت سفنًا تجارية تعود إلى دول لم يكن لها أي دور في الهجوم على إيران.
وأضاف أنه بعد مطالبة الإيرانيين بـ "إيران مختلفة"، صعّد النظام حملات القمع مجددًا، ولا يزال ينفق ملايين الدولارات لتقييد الوصول إلى الإنترنت. كما أشار إلى أن وتيرة الإعدامات في إيران ارتفعت رغم قطع الإنترنت، مستشهدًا بإعدام الطالبين جواد زماني وصيادي، اللذين قال إنهما حوكما أمام المحكمة الثورية دون الحصول على حق الدفاع القانوني، وأُعدما بتهمة "المحاربة".
ووجّه السفير الأميركي حديثه إلى ممثل إيران لدى الأمم المتحدة قائلاً: "لا أعلم كيف تنام ليلاً وضميرك مرتاح؟!".
وأضاف أن العالم، والشعب الإيراني، وجيران إيران لا يدعمون نظامها الحاكم.. مجددًا دعوته للعودة إلى مسار السلام والحوار.
قال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، ردًا على ممثل إيران في مجلس الأمن: "هنا ليست طهران، بل الولايات المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ولن تتمكنوا من إسكات هذا المجلس".
ورفض والتز تصريحات ممثل إيران، التي وصف فيها مواقف المسؤولين البحرينيين والأميركيين بأنها "أكاذيب"، مؤكدًا أن الهجمات الإيرانية على المناطق السكنية والفنادق وفرق الإنقاذ والسفن التجارية وقائع ثابتة لا يمكن إنكارها.
وأضاف أن إغلاق الممرات المائية الدولية ومهاجمة السفن التجارية "لا يُعد دفاعًا مشروعًا عن النفس". وأشار إلى الهجمات على سفن ترفع علمي سنغافورة وبنما، قائلاً إن هاتين الدولتين لم تهاجما إيران، ومِن ثمّ لا يمكن اعتبار هذه الأعمال دفاعًا عن النفس.
واتهم السفير الأميركي إيران بمحاولة "ابتزاز العالم" عبر رفع أسعار الطاقة، وزيادة كلفة المواد الغذائية، وعرقلة وصول المساعدات الحيوية إلى 61 دولة نامية، داعيًا مجلس الأمن إلى محاسبة إيران على هذه الأفعال.
قالت سفيرة اليونان لدى الأمم المتحدة، أغلائيا بالتا،، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط: "إن شركاءنا في مجلس التعاون الخليجي لم يسعوا إلى الانجرار إلى هذا النزاع، ولا ينبغي أن يتعرضوا لهجمات تستهدف أراضيهم أو شعوبهم أو بنيتهم التحتية الحيوية".
وأضافت: "في هذا الواقع الجديد في الشرق الأوسط، تُعد دول مجلس التعاون الخليجي شركاء لا غنى عنهم للعمل الجماعي من أجل بناء منظومة أمن إقليمي تضمن الأمن والاستقرار على المدى الطويل".
وشددت على أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحًا نوويًا مطلقًا، داعية إلى الاستئناف السريع للتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
قال جيمس كاريوكي، نائب المندوب الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن: "من الضروري للغاية أن يبقى مضيق هرمز بمنأى عن تهديدات العنف وأي عوائق أو قيود غير قانونية، وأن تلتزم جميع الأطراف بتعهداتها بموجب القانون الدولي".
وأضاف: "المملكة المتحدة ملتزمة بالإسهام في تحقيق هذا الهدف، بما في ذلك من خلال مهمة عسكرية متعددة الجنسيات ذات طابع دفاعي بحت ومستقلة، تُدار بالشراكة مع شركائنا الفرنسيين، بهدف طمأنة حركة الملاحة التجارية".
وأعرب عن دعم بلاده لتنفيذ "مذكرة التفاهم" بين الولايات المتحدة وإيران، وكذلك للمفاوضات الجارية.
وأشار إلى أن لندن ستواصل أيضًا تقديم الدعم العملي لتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية لشركائها في المنطقة.
ودعا إلى استعادة حق المرور في مضيق هرمز بشكل كامل، بما يتوافق مع القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وفي ختام كلمته قال: "تدعم المملكة المتحدة بقوة جهود المنظمة البحرية الدولية لإجلاء السفن والبحارة العالقين، وهي الجهود التي مكنت عددًا من السفن، بعد أشهر من بقائها عالقة، من مغادرة المضيق بأمان".
قال ممثل إيران في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني: "في خضم المفاوضات، خانت الولايات المتحدة، إلى جانب إسرائيل، المسار الدبلوماسي مرتين، وشنتا، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، حربين عدوانيتين ضد إيران".
وأضاف إيرواني: "تجاهل بعض الأعضاء الغربيين في مجلس الأمن وممثل البحرين الاعتداءات غير القانونية التي تعرضت لها إيران، والتزموا الصمت إزاء هذه الانتهاكات الجسيمة، وحاولوا تحميل الضحية مسؤولية ما جرى".
وتابع: "خلال الهجمات، استهدفت الولايات المتحدة عمدًا المدنيين والبنى التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمنشآت الرياضية والمدارس والمواقع الثقافية".
وقال إيرواني: "إن الهجمات الإيرانية على القواعد الأميركية كانت دفاعًا مشروعًا عن النفس".