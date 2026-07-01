قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، إن جلسات الوفد الإيراني في الدوحة عُقدت بشكل مشترك وثلاثي مع الوفدين القطري والباكستاني، ودون حضور الوفد الأميركي، وذلك لمتابعة تنفيذ بنود "مذكرة التفاهم"، ولا سيما ما يتعلق بلبنان والإفراج عن الأصول المجمدة.
قالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كلي، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "في كل الأحوال، لقد مهدت الولايات المتحدة الطريق لنزع السلاح النووي من إيران".
وأضافت: "لقد تم تدمير صواريخهم الباليستية، والقضاء على قدراتهم العسكرية بالكامل. كما أن المفاوضات مستمرة للتوصل إلى اتفاق نهائي، وومِن ثمّ فإن الولايات المتحدة أصبحت أكثر أمانًا بعد الانتصار".
وتابعت: "لكن الرئيس ترامب قال بوضوح إننا إذا تعرضنا لإطلاق نار فسوف نرد. ومع ذلك، فهو يعتقد أن الولايات المتحدة وإيران لديهما فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق يضمن القضاء على القدرات النووية الإيرانية".
قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إن "وقت السلام مع لبنان قد حان، وقد كنا نأمل الوصول إليه منذ سنوات طويلة. أقول لكل المسؤولين اللبنانيين: الآن هو وقت السلام. كفى حربًا وصراعًا، وقد حان الوقت لأن يُدار لبنان بيد الشعب اللبناني".
وأضاف، في مقابلة مع وسيلة إعلام لبنانية، يوم الأربعاء 1 يوليو (تموز)، أن "الجميع يعرف من يعارض هذا الاتفاق. هذه الأصوات ليست من داخل لبنان، بل تأتي من طهران ومن حزب الله. إنهم يخشون هذا الاتفاق، ولديهم سبب وجيه لذلك. إذا طُبّق هذا الاتفاق، فإن حزب الله سيُجبر على الخروج على الأقل من جنوب لبنان، وربما من كل لبنان".
وتابع دانون: "إذا بقي حزب الله في لبنان، فإنه سيجلب المزيد من السلاح وعدم الاستقرار، وسيهاجم إسرائيل، التي سترد أيضًا، وسيواصل اللبنانيون والإسرائيليون دفع ثمن باهظ".
أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدرين إيرانيين، بأن طهران تسعى إلى إضفاء صفة رسمية على سيطرتها على مضيق هرمز، وحقها في فرض رسوم على السفن العابرة منه، ولا تستبعد اللجوء إلى القوة لتحقيق هذا الهدف.
وبموجب "مذكرة التفاهم" الأخيرة بين طهران وواشنطن، فقد وافقت إيران على السماح للسفن بالعبور عبر مضيق هرمز لمدة 60 يومًا دون دفع أي رسوم.
ومع ذلك، ترى طهران أن نص "مذكرة التفاهم" صيغ بطريقة تضمن بقاء صلاحية اتخاذ القرار بشأن السفن المسموح لها بالعبور، والمسارات التي تسلكها داخل هذا الممر المائي الضيق، بيد إيران.
وقال المصدران الإيرانيان لوكالة "رويترز"، يوم الأربعاء 1 يوليو (تموز)، إن طهران ما زالت تصر على أن يُعترف رسميًا وعلى نحو دائم، على المستوى الدولي، بسيطرتها على مضيق هرمز بعد انتهاء فترة الاتفاق المؤقت.
وبحسب التقرير، فإن وفد التفاوض الإيراني لن يكون مستعدًا لمناقشة القضايا الخلافية الأخرى مع واشنطن قبل حسم هذه المسألة.
وأضاف المصدران أنه إذا انتهى الاتفاق المؤقت دون تمديده، فإن إيران ستبدأ، اعتبارًا من أواخر أغسطس (آب) المقبل، في فرض رسوم على السفن مقابل عبورها مضيق هرمز.
ومع ذلك، لم تُحدد حتى الآن قيمة هذه الرسوم أو آلية احتسابها.
وكانت إيران قد أغلقت مضيق هرمز بعد اندلاع الحرب الأخيرة.
وبحسب مسؤولين إيرانيين، فقد كانت تُستوفى سابقًا من بعض السفن «رسوم ملاحة» أو رسوم أخرى مقابل الإبحار في المياه الخليجية.
موقف طهران وواشنطن بشأن فرض الرسوم
يُعد مضيق هرمز ممرًا ملاحيًا دوليًا بين إيران وسلطنة عُمان، وكانت السفن تعبره قبل الحرب دون دفع أي رسوم، إلا أن طهران عطلت عمليًا حركة الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي خلال النزاع، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة العالمية.
ولم يخضع العبور عبر مضيق هرمز لأي رسوم في أي وقت مضى، كما أن موقف طهران يتعارض مباشرة مع تفسير واشنطن لـ "مذكرة التفاهم"، وكذلك مع الرؤية الأميركية للترتيبات النهائية لما بعد الحرب.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن الأسبوع الماضي أنه لن تُفرض أي رسوم على عبور هذا الممر المائي ما لم تقرر واشنطن بنفسها فرضها.
وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في 23 يونيو (حزيران) الماضي، خلال زيارته إلى دول خليجية، إنه لا يحق لأي دولة إغلاق حركة الملاحة في ممر مائي دولي أو فرض رسوم أو رسوم عبور على السفن المارة فيه.
وذكرت "رويترز" أن إيران تفسر الاتفاق المؤقت على أنه يحفظ لطهران «حق» التحكم في حركة الملاحة داخل مضيق هرمز، رغم أنها لن تفرض أي رسوم خلال فترة تنفيذ الاتفاق.
كما ترى طهران أنه، رغم ضرورة التشاور مع الدول الخليجية بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز، فإنها ليست ملزمة بالتوصل إلى اتفاق معها.
موقف سلطنة عُمان من مطالب طهران
من المتوقع أن تجري سلطنة عُمان، التي تمتد سواحلها على الجانب الجنوبي من مضيق هرمز، مفاوضات مع إيران بشأن تحديد مسارات الملاحة في المضيق.
وفي حين تشير تقارير إلى احتمال عدم موافقة مسقط على المشاركة في فرض رسوم على السفن في هذا الممر الاستراتيجي، حذر مساعد وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، في 29 يونيو الماضي، من أنه إذا لم تُبدِ سلطنة عُمان رغبة في المشاركة في إدارة مضيق هرمز، فإن طهران ستتولى ذلك بمفردها.
وكانت السلطات الإيرانية قد أطلقت، الأسبوع الماضي، النار على أربع سفن حاولت عبور الجزء العُماني من مضيق هرمز دون الحصول على تصريح من طهران، وهو ما أدى إلى مواجهة قصيرة مع الولايات المتحدة.
أعلن الديوان الأميري القطري، الأربعاء 1 يوليو (تموز)، أن أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، التقى في قصر لوسيل المبعوثين الأميركيين، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.
وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر التطورات في المنطقة، ولا سيما مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في إطار "مذكرة التفاهم" بين الطرفين، إضافة إلى الأوضاع في لبنان. كما أكدا أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بما يحفظ وحدة لبنان وسيادته واستقراره.
وأضاف البيان أن أمير قطر شدد على مواصلة جهود الوساطة التي تبذلها بلاده بمشاركة باكستان، ودعم جميع مسارات الحوار المنبثقة عن مذكرة التفاهم، وصولاً إلى اتفاق شامل ومستدام يعزز أمن المنطقة والسلام الدولي.
من جانبهما، أعرب مبعوثا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن تقديرهما لدور قطر وباكستان في دفع المفاوضات وتقريب وجهات النظر، مؤكدين التزام الولايات المتحدة بمواصلة مسار المفاوضات والجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق شامل.
أثار قطع بث مقابلة رئيس البرلمان ورئيس وفد التفاوض الإيراني، محمد باقر قاليباف، على قناة الأخبار التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية، مجددًا الخلافات المتصاعدة داخل أروقة السلطة، وأثار ردود فعل واسعة في وسائل الإعلام المحلية.
وأعلن المركز الإعلامي للبرلمان الإيراني، في بيان، أن المقابلة كانت قد سُلّمت إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون، يوم الثلاثاء 30 يونيو، قبل موعد بثها بنحو ساعتين، إلا أن بثها أُوقف في منتصف البرنامج.
وجاء في البيان: «كانت هذه المقابلة مسجلة مسبقًا، وكان الحد الأدنى من واجب مسؤولي هيئة الإذاعة والتلفزيون، إذا قرروا خلافًا للإجراءات المتبعة عدم بث جزء من المقابلة، أن ينسقوا ذلك مع هذا المركز».
وبحسب بيان المركز الإعلامي للبرلمان، فإن الأجزاء التي لم تُبث تضمنت رد قاليباف على «الادعاء الكاذب» بشأن قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المنشآت النووية، وتفاصيل متابعة الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، والاعتماد المالي البالغ 300 مليار دولار المخصص لإعادة الإعمار في مذكرة التفاهم، و«كشف حقيقة أكاذيب ترامب»، و«توضيح الرسالة الاستراتيجية» التي وجهها المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، في 18 يونيو الماضي.
وخلال الأسابيع الأخيرة، أشارت تقارير إلى وجود انقسام داخل نظام الحكم في إيران بشأن مسار المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة، ولا سيما فيما يتعلق بالملف النووي ومستقبل مخزون اليورانيوم المخصب.
وفي الوقت نفسه، زاد غياب مجتبى خامنئي عن الظهور العلني من الغموض بشأن حجم دوره في المفاوضات، كما عمّق أزمة شرعية النظام.
بسبب انتقاد حكومة رئيسي
وصف موقع انتخاب الإخباري وقف بث مقابلة قاليباف بأنه «سابقة جديدة في تلفزيون جليلي- جبلي»، في إشارة إلى رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، بيمان جبلي، ونائبه وحيد جليلي.
وكتب الموقع: «قطعت هيئة الإذاعة والتلفزيون مقابلة قاليباف في اللحظة التي كان يتحدث فيها عن الاتفاق الفاشل الذي أبرمته حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي مع الولايات المتحدة لنقل ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية من كوريا الجنوبية إلى قطر لاستخدامها في الأغراض الإنسانية (الغذاء والدواء)».
وفي الوقت نفسه، وصف موقع "تابناك" هذه الواقعة بأنها «حدث مذهل»، وكتب أن المقابلة قُطعت عندما كشف قاليباف عن اتفاق الحكومة الثالثة عشرة على «شراء الحبوب والقمح» باستخدام الأموال الإيرانية المجمدة.
كما اعتبر موقع "فرارو" الإخباري هذه الخطوة دليلاً على «الاحتكار الفئوي، وتجاوز خط أحمر جديد، والإضرار الإعلامي بالنفس في واحدة من أكثر المراحل السياسية حساسية».
وأضاف الموقع: «أهم ما يثبته هذا الحدث هو هيمنة تيار سياسي معين، وتحديدًا المقربين من سعيد جليلي وجبهة الصمود (جبهة بايداري)، على المفاصل الرئيسية لهيئة الإذاعة والتلفزيون».
وبحسب تقرير "فرارو"، فإن هيئة الإذاعة والتلفزيون «لم تعد تتحمل حتى الرواية الرسمية التي يقدمها رئيس البرلمان الأصولي».
تصاعد الانقسام داخل السلطة
أفادت "إيران إنترناشيونال"، في 20 أبريل (نيسان) الماضي، بأن قاليباف انتقد بشدة، خلال اجتماع مع مستشاريه، معارضي الاتفاق مع الولايات المتحدة و«بعض الناشطين المحسوبين على جبهة بايداري».
ووفقًا لهذه المعلومات، وصف قاليباف شخصيات، مثل سعيد جليلي وأمير حسين ثابتي بأنهم «شبه عسكريين متطرفين»، محذرًا من أنهم «سيدمرون إيران».
تصاعد الخلافات عشية تشييع جنازة خامنئي
وانتقدت صحيفة فرهيختكان، التابعة لجامعة آزاد الإسلامية، أداء هيئة الإذاعة والتلفزيون، وكتبت أن مسؤولي النظام، عشية تشييع جنازة علي خامنئي، نقلوا خلافاتهم بشأن التفاوض مع الولايات المتحدة إلى «الساحة الاجتماعية».
وجاء في المقال: «من غير المعقول أنه في هذه المرحلة التاريخية الحساسة، يتم، عبر قطع مقابلة مسجلة، تحويل الهامش إلى متن، والإعلان بصوت مرتفع عن خلاف مديري التلفزيون مع رئيس البرلمان بشأن قضية وطنية».
وفي المقابل، أفادت وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، نقلاً عن هيئة الإذاعة والتلفزيون، بأن الجزء الثاني من مقابلة قاليباف سيُبث مساء اليوم الأربعاء 1 يوليو (تموز).