قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن إعلان إنهاء الحرب من قِبل رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، وكذلك تغريدة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن رفع الحصار البحري، يُعدّان من أبرز إنجازات "مذكرة التفاهم".

وأضاف أنه يتم متابعة مسار المفاوضات لتنفيذ المادة 13 من "مذكرة التفاهم"، مؤكدًا أن حدوث خلافات في عملية تنفيذ إنهاء الحرب أمر لا مفر منه.

وقال قاليباف إن الولايات المتحدة التزمت بإنهاء الحرب في لبنان، مضيفًا: "هذا انتصار كبير يجب أن يتحقق، ونحن نسعى إلى تنفيذه بشكل كامل".

وأشار إلى أن ما يحدث هذه الليالي في المياه الخليجية يمثل خرقًا لاتفاق إنهاء الحرب، مؤكدًا أن إيران سترد عليه، وأن الولايات المتحدة سترد أيضًا، واصفًا هذه الهجمات المتبادلة بأنها "طبيعية".

وأضاف رئيس البرلمان الإيراني أن الهجمات في جنوب لبنان تراجعت بشكل كبير بعد توقيع "مذكرة التفاهم"، محذرًا: "إذا لم يلتزم الطرف الآخر بتعهداته في المفاوضات، فنحن مستعدون للحرب".