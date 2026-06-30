أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في حديث للقناة 14 العبرية، بالإنجازات العسكرية التي حققتها بلاده في السنوات الأخيرة، قائلاً: «إن معارك إسرائيل لا تنتهي أبدًا، ولا يزال هناك عمل يتعين القيام به ضد المحور الإيراني».
وفي ردّه على سؤال عما إذا كان من الممكن اعتبار حروب إسرائيل ضد إيران وحماس وحزب الله قد انتهت أو كُللت بالانتصار، قال نتنياهو: "هذه المعارك لا تنتهي أبدًا. إذا كنت تريد العيش في الشرق الأوسط والعالم، فعليك أن تكون قويًا جدًا".
وأضاف: "لقد تبلورت تفاهمات مع لبنان لم يكن أحد يتوقعها. كما أننا على اتصال بدول أخرى، لكنني لا أستطيع تقديم المزيد من التفاصيل. عندما تكون قويًا، يتحالف الآخرون معك، وفي النهاية يصنعون السلام معك أيضًا".