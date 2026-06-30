وزير الخارجية الإيراني: تشييع جثمان خامنئي في العراق يعزز العلاقات بين البلدين
كتب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على منصة "إكس"، أن إقامة مراسم تشييع جثمان المرشد الراحل، علي خامنئي، في العراق من شأنها أن تعزز الروابط بين البلدين بصورة أكبر.
كتب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على منصة "إكس"، أن إقامة مراسم تشييع جثمان المرشد الراحل، علي خامنئي، في العراق من شأنها أن تعزز الروابط بين البلدين بصورة أكبر.
أعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أنه بعد التعليق المؤقت للعقوبات النفطية المفروضة على بلاده، باتت إيران تبيع نفطها بسعر أعلى بنسبة 20 في المائة.
وأضاف قاليباف: "منذ اليوم الذي رُفع فيه الحصار البحري وحتى اليوم، صدرنا أكثر من 40 مليون برميل من النفط"
وكانت منصة "تانكر تراكرز" على "إكس" قد ذكرت سابقًا أن إيران صدّرت، منذ رفع القيود النفطية التي فرضتها الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين، نحو 50 مليون برميل من النفط الخام، وهو ما يعادل 1.66 مليون برميل يوميًا خلال شهر يونيو (حزيران) 2026.
انتقد جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، المطالبين بشن مزيد من الهجمات على إيران، وقال خلال برنامج تلفزيوني: "وجهة نظرهم هي: اقصفوا، ثم اقصفوا مرة أخرى. لكنهم في الحقيقة لا يستطيعون أن يوضحوا ما الهدف النهائي من ذلك".
وأضاف: «لكن ما يقوله الرئيس دونالد ترامب هو: أنا مستعد لإصدار أوامر بشن غارات جوية، وقد أثبت بوضوح أنه سيفعل ذلك إذا اقتضت الضرورة، ولكن فقط عندما يكون هذا الإجراء في خدمة تحقيق هدف محدد".
وفي جزء آخر من تصريحاته قال: "من الأمور التي أجدها مثيرة للاهتمام ومزعجة في الوقت نفسه بشأن الإيرانيين أنهم يقولون: لا، لا توجد أي محادثات سلام جارية، لكن في الوقت ذاته تُجرى مفاوضات فنية بين واشنطن وطهران بشأن اتفاق سلام. هذه تكتيكات أو أساليب تفاوض إيرانية لا أفهمها".
أفاد موقع "أكسيوس" بأن المفاوضات المتوازية التي تجريها الإدارة الأميركية بشأن إيران ولبنان أثارت ارتباكًا لدى المفاوضين الإسرائيليين واللبنانيين بشأن السياسة الحقيقية لواشنطن، رغم تأكيد مسؤولين أميركيين أن هذين المسارين لا يتعارضان.
وكتب الموقع الأميركي، يوم الثلاثاء 30 يونيو (حزيران)، أن هذا الالتباس نابع من أن واشنطن تنتهج في الوقت نفسه مسارين دبلوماسيين؛ الأول يتمحور حول طهران، ويقوده جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، والثاني يركز على لبنان وإسرائيل، ويتولى قيادته وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو.
وأضاف الموقع أن هذه الجهود تُدار في إطار ثلاثة اتفاقات: مذكرة التفاهم الموقعة في 18 يونيو الجاري بين واشنطن وطهران، والاتفاق الذي توصل إليه فانس مع إيران في سويسرا في 21 يونيو بشأن لبنان، والإطار التوافقي الذي وُقّع، بإشراف روبيو، بين إسرائيل ولبنان يوم الجمعة 26 يونيو.
وأشار "أكسيوس" إلى أن نجاح المفاوضات بين طهران وواشنطن، التي ساهمت في إعادة قدر من الاستقرار إلى أسواق النفط العالمية، يعتمد إلى حد كبير على قدرة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على تحقيق التوازن بين هذين المسارين وإدارة المصالح المتعارضة لكل من إيران وإسرائيل ولبنان.
ووفقًا للتقرير، فقد سعت الأطراف، في المسار الذي يقوده روبيو، إلى منع تدخل إيران في لبنان. أما الاتفاق الذي قاده فانس مع طهران بشأن لبنان، فقد منح إيران دورًا في مسار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.
وكتب "أكسيوس" أن هذا الاختلاف في النهج أثار ارتباك المفاوضين الإسرائيليين واللبنانيين بشأن الموقف الحقيقي لواشنطن، ما دفعهم الأسبوع الماضي إلى مطالبة الوسطاء الأميركيين بتوضيح أيٍّ من هذين المسارين يعكس السياسة الرسمية لإدارة ترامب.
وفي الوقت نفسه، قال مسؤول في البيت الأبيض لشبكة "سي إن إن" إن جاريد كوشنر، المبعوث الخاص لترامب، سيتوجه الثلاثاء إلى الدوحة للقاء رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وعدد من الوسطاء الآخرين.
وأضافت "سي إن إن" أن كوشنر لعب دورًا مهمًا في رسم سياسة إدارة ترامب تجاه الشرق الأوسط، بما في ذلك الدفع باتجاه "اتفاقات أبراهام".
ومن جانبه، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، عقد اجتماع رفيع المستوى بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين، وقال إن كوشنر وستيف ويتكوف سيتوجهان إلى قطر لإجراء محادثات مع الوسطاء.
خلاف حول دور إيران في لبنان
تنص "مذكرة التفاهم" المؤلفة من 14 بندًا بين طهران وواشنطن، بصورة ضمنية، على أن انسحاب إسرائيل من لبنان يشكّل جزءًا من الاتفاق النهائي بين الطرفين، بينما ينص الاتفاق الموقّع بين إسرائيل ولبنان على أن تنسحب القوات الإسرائيلية من لبنان على مراحل، وبشرط نزع سلاح حزب الله.
وأعلن حزب الله وحلفاؤه أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بإشراف روبيو لا يتمتع بالشرعية، وطالبوا الأطراف بالالتزام بـ "مذكرة التفاهم" بين الولايات المتحدة وإيران، التي لعب فانس دورًا في توقيعها. ومع ذلك، يؤكد المسؤولون الأميركيون أن الاتفاقين لا يتعارضان.
وقال مسؤول أميركي رفيع إن "مذكرة التفاهم" بين طهران وواشنطن تؤكد "سيادة لبنان"، كما أن الاتفاق الموقع بين إسرائيل ولبنان ينسجم مع هذا المبدأ، لأن الحكومة اللبنانية هي التي وقّعت عليه.
وفي الوقت نفسه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن إنهاء الحرب في لبنان "التزام يقع على عاتق الولايات المتحدة"، وعلى واشنطن أن تُلزم إسرائيل أيضًا بتنفيذه.
وفي المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، مخاطبًا قوات الجيش الإسرائيلي، إن حزب الله "يمثل الحلقة الأهم في محور إيران داخل لبنان"، وإنه لم يتبقَ لديه الآن سوى ثمانية في المائة من صواريخه وقذائفه الصاروخية.
وأضاف أن الإجراءات التي اتخذها الجيش الإسرائيلي أوصلت رسالة إلى إيران وحزب الله مفادها: "لا مكان لكم هنا"، معتبرًا أن ذلك يشكل ضربة قوية للمحور الإيراني.
وفي جزء آخر من تقرير "أكسيوس"، ورد أن فانس وروبيو تبنيا مواقف مختلفة خلال المناقشات الداخلية داخل الإدارة الأميركية بشأن مذكرة التفاهم الموقّعة في 18 يونيو.
ووفقًا للموقع، فقد دعم فانس التوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب، وإعادة فتح مضيق هرمز، والمساهمة في استقرار الاقتصاد الأميركي، في حين أبدى روبيو شكوكًا إزاء مذكرة التفاهم واحتمالات التوصل إلى اتفاق نووي شامل.
ومع ذلك، شدد مسؤولون بالإدارة الأميركية، في تصريحات لــ "أكسيوس"، على أنه لا توجد أي خلافات بين فانس وروبيو، وأن كليهما يعمل بتنسيق كامل وفي إطار سياسات ترامب.
وقال أحد مستشاري الإدارة إن فانس وروبيو لا ينبغي النظر إليهما على أنهما "وجهان لعملة واحدة"، بل إنهما أقرب إلى "أداتين مختلفتين في سكين سويسرية متعددة الاستخدامات"، بينما يبقى ترامب هو من يقرر أي أداة يستخدم في كل مرحلة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه المشاورات الدبلوماسية بشأن إيران ولبنان، فيما يؤكد المسؤولون الأميركيون استمرار التنسيق بين مختلف مسارات التفاوض.
قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن طهران لا تفاوض أي طرف بشأن "المقاومة وخلايا المقاومة". وأضاف أن الولايات المتحدة ضمنت بقاء "جبهة المقاومة" في لبنان.
وأشار قاليباف إلى أن طهران عضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وتتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدًا أن التخصيب حق لإيران وغير قابل للتفاوض، وكذلك الالتزام بتعهدات المعاهدة.
وأوضح رئيس البرلمان الإيراني أنه ما لم يتم تنفيذ وترسيخ البنود الخمسة الأولى من "مذكرة التفاهم"، فإن طهران لن تدخل في مفاوضات حول بقية البنود.
وقال إن أي تحرك من جانب إسرائيل أو الولايات المتحدة يخالف البند الأول من مذكرة التفاهم سيقابل برد من طهران، مضيفًا أن حزب الله في لبنان يتصرف وفقًا لذلك.
قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن المفاوضات في سويسرا لم تكن بهدف التوصل إلى اتفاق حول بنود "مذكرة التفاهم"، بل جرت من أجل بحث كيفية تنفيذ بعض بنودها.
ووصف قاليباف مذكرة التفاهم بأنها "وثيقة هزيمة للولايات المتحدة وإسرائيل"، مشيرًا إلى أن الجزء الأهم من المفاوضات في سويسرا تركز على لبنان.
وأضاف أن لجنة مشتركة ستُشكّل بين إيران والولايات المتحدة ولبنان لتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في لبنان، وأن طهران وواشنطن ستعيّنان ممثليهما للمشاركة في هذه اللجنة.
كما قال رئيس البرلمان الإيراني إن التفاوض مع الولايات المتحدة هو "تفاوض مع عدو غير موثوق ينتهز أي فرصة للتحرك ضد إيران".
وردًا على الانتقادات الداخلية لمذكرة التفاهم، قال: "من الجيد أن نرى ما يقوله نعيم قاسم وحزب الله عن هذه المذكرة، وماذا يقول بعض أصدقائنا في الداخل".
وأكد قاليباف: "أحد مفاخرنا أن قدراتنا الهجومية والصاروخية غير قابلة للتفاوض على الإطلاق".