قال القائم بأعمال وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة في إيران، مجيد ابن ‌الرضا، خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع في قطر، سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، إن "إيران لا تثق بالعدو، وأيدينا على الزناد، وفي حال وقوع أي خرق لوقف إطلاق النار، فسنتخذ الإجراءات اللازمة وسنرد بما يتناسب مع الموقف".

وأضاف أن مضيق هرمز يجب ألا يكون عرضة لاستغلال الدول من خارج المنطقة، مشيرًا إلى أن وجود القوات "الأجنبية" لا يسهم في تعزيز الأمن، بل يؤدي إلى زيادة سوء الفهم وانعدام الثقة وتصاعد حالة عدم الاستقرار.

وفي ختام تصريحاته، قال القائم بأعمال وزير الدفاع: "لن تنسى إيران أبدًا مقتل خامنئي والقادة العسكريين".