وأضاف أن إرسال وفد فني برئاسة مساعد وزير الخارجية، كاظم غريب‌ آبادي، إلى الدوحة يأتي في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم، وأن الطرف المقابل في المحادثات سيكون قطر.

وأوضح أن اجتماع الدوحة سيبحث ملف استعادة الأموال الإيرانية المجمّدة ووقف إطلاق النار في لبنان.

كما قال إن بدء المفاوضات يتطلب انتهاء الحرب في لبنان، مضيفًا أن مذكرة التفاهم الثنائية تمثل أساس العمل، وإن الولايات المتحدة ملزمة بإجبار إسرائيل على الانسحاب من لبنان.

وفيما يتعلق بحضور المسؤولين الأجانب مراسم تشييع جنازة المرشد الراحل، علي خامنئي، قال بقائي إن الدول الأوروبية "لن تنال شرف" المشاركة في هذه المراسم، لأنها خلال الحرب "لم تقف في الجانب الصحيح من التاريخ".