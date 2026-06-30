قال مستشار رئيس مجلس الوزراء والمتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن المفاوضات الفنية بين طهران وواشنطن لا تزال مستمرة، لكن لا توجد حاليًا أي لقاءات رفيعة المستوى بين الجانبين.
وأضاف أن هذه المفاوضات تتناول ملفات متعددة، من بينها البرنامج النووي الإيراني، ومضيق هرمز، والتطورات الإقليمية، مشيرًا إلى أن الوفود الفنية من الطرفين تواصل محادثاتها بمشاركة الوسطاء.
وأكد الأنصاري أن قطر تواصل التأكيد على أهمية الحوار، وخفض التصعيد، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وفقًا للقانون الدولي.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، إن إيران لا تعتزم عقد أي مفاوضات مع الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف أن إرسال وفد فني برئاسة مساعد وزير الخارجية، كاظم غريب آبادي، إلى الدوحة يأتي في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم، وأن الطرف المقابل في المحادثات سيكون قطر.
وأوضح أن اجتماع الدوحة سيبحث ملف استعادة الأموال الإيرانية المجمّدة ووقف إطلاق النار في لبنان.
كما قال إن بدء المفاوضات يتطلب انتهاء الحرب في لبنان، مضيفًا أن مذكرة التفاهم الثنائية تمثل أساس العمل، وإن الولايات المتحدة ملزمة بإجبار إسرائيل على الانسحاب من لبنان.
وفيما يتعلق بحضور المسؤولين الأجانب مراسم تشييع جنازة المرشد الراحل، علي خامنئي، قال بقائي إن الدول الأوروبية "لن تنال شرف" المشاركة في هذه المراسم، لأنها خلال الحرب "لم تقف في الجانب الصحيح من التاريخ".
قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، يوم الثلاثاء 30 يونيو (حزيران)، إن الإجلاء الآمن لأكثر من 8,500 بحّار لا يزالون عالقين في مضيق هرمز يتطلب الحصول على ضمانات من إيران بعدم استهداف أي سفن.
وقال دومينغيز، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية: "بمجرد التأكد من عدم استهداف أي سفينة أثناء عمليات الإجلاء، نحن مستعدون للتحرك فورًا".
وأضاف أن المنظمة اضطرت إلى تعليق عمليات إجلاء السفن والبحّارة، بعد الهجوم، الذي نُسب إلى إيران على سفينة في مضيق هرمز، يوم الخميس الماضي 25 يونيو.
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مسؤولين ودبلوماسيين مطلعين، بأن سلطنة عُمان قدمت مقترحًا بأن تتولى طهران ومسقط تحصيل "رسوم خدمات" من السفن العابرة لمضيق هرمز.
وبحسب التقرير، قدمت عُمان هذا المقترح إلى الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، وقد أكد مسؤول أميركي أن واشنطن تسلمت الخطة وتعتزم مناقشتها مع المسؤولين العُمانيين.
وأضافت الصحيفة أن المقترح مستلهم جزئيًا من نموذج مضيقي ملقا وسنغافورة، مشيرة إلى أن أحد الدبلوماسيين وصف المدفوعات بأنها ستكون طوعية، بينما قال مسؤول إيراني إنها ستكون إلزامية.
اطّلعت "إيران إنترناشيونال" على نسخة من توجيه سري صادر عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، يطلب من وسائل الإعلام استبعاد أخبار المفاوضات من أولويات التغطية، خلال الساعات الثماني والأربعين، التي تسبق بدء مراسم تشييع جثمان المرشد الراحل، علي خامنئي، والتركيز على تغطية المراسم.
وبحسب هذا التوجيه، الذي اطّلعت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منه مساء الثلاثاء 30 يونيو (حزيران)، فقد أُبلغ رؤساء ومديرو التحرير في وسائل الإعلام بأن سبب هذه التوصية هو "بدء البرامج المرتبطة بالتشييع التاريخي لقائد الثورة الشهيد" اعتبارًا من يوم الجمعة 3 يوليو (تموز)، و"ضرورة الحفاظ على التماسك على المستوى الوطني"، و"إيجاد تركيز في إنتاج المحتوى الإعلامي".
ووفقًا لنص الرسالة، طلب المجلس الأعلى للأمن القومي من وسائل الإعلام أن تُخرج تدريجيًا من أولويات المعالجة الإعلامية، خلال الساعات الـ 48 المقبلة، الموضوعات المرتبطة بـ "متابعة مذكرة تفاهم إسلام آباد" مع الولايات المتحدة، بما في ذلك التأكيد على "التنفيذ المتوازن للالتزامات، ولا سيما في ما يتعلق بمضيق هرمز"، و"توضيح التطورات داخل لبنان والدور التخريبي لحكومة هذا البلد"، و"ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية"، و"رفض فرض الحلول من الخارج".
وفي حين أعلنت المراجع الرسمية في إيران أن يوم السبت 4 يوليو المقبل سيكون موعد بدء مراسم تشييع جنازة علي خامنئي، فإن النص السري للمجلس يشير إلى يوم الجمعة باعتباره موعد انطلاق المراسم، وهو ما يوافق 3 يوليو.
وشدد التوجيه على أن القدرات الإعلامية ينبغي تسخيرها بشكل أساسي لشرح "الأبعاد الشخصية والفكرية والثقافية والسياسية والتاريخية والوطنية لشهيد إيران"، وإبراز "حضور الشعب ووحدته"، وتغطية مراسم التشييع "بأكبر قدر ممكن من الزخم والهيبة".
كما طالب التوجيه وسائل الإعلام بأن تمتنع بشكل صارم خلال هذه الفترة عن إبراز السجالات السياسية الداخلية، والخلافات بين التيارات، والجدل الإعلامي، وأي موضوعات يرى المجلس أنها قد تؤدي إلى "الاستقطاب" وتصرف اهتمام الرأي العام عن هذه "المناسبة الوطنية والتاريخية".
وجاء في ختام الرسالة: "يوصى خلال هذه الفترة بالامتناع بشدة عن إعطاء مساحة للسجالات السياسية الداخلية، والخلافات بين التيارات، والهوامش الإعلامية، والموضوعات التي قد تؤدي إلى خلق استقطاب يصرف تركيز الرأي العام عن هذه المناسبة الوطنية والتاريخية. كما ينبغي متابعة الأخبار والتحليلات المتعلقة بالمفاوضات والاتفاق وسائر التطورات السياسية والإقليمية فقط في حدود الضرورة، دون أن تتحول إلى المحور الرئيس للمشهد الإعلامي، أو أن تسهم في إعادة إنتاج أو تضخيم الروايات الإعلامية المنافسة بشأن فشل إيران أو تراجعها."
ويُظهر هذا التوجيه السري أن الأجهزة الأمنية في إيران تسعى، قبيل مراسم تشييع خامنئي، إلى إدارة المشهد الإعلامي بصورة مركزية، وتقليل إبراز ملف المفاوضات والتطورات الإقليمية، وتوجيه الرأي العام نحو تغطية مراسم التشييع وتبنّي الرواية الرسمية للنظام بشأن خامنئي.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مخاطبًا قوات الجيش، يوم الثلاثاء 30 يونيو (حزيران): "إن حزب الله يُعدّ أهم حلقة بمحور إيران في لبنان".
وأضاف أن الحزب كان يمتلك نحو 150 ألف صاروخ وقذيفة، ولم يتبقَ منها سوى نحو 8 في المائة، مؤكدًا أن القوات الإسرائيلية دمّرت جميع البنى التحتية التي كانت تُستخدم ضد إسرائيل.
وتابع أن الإجراءات التي اتخذها الجيش أدت إلى أن لبنان وإسرائيل باتا يعترفان ببعضهما البعض، وأنه قيل لإيران وحزب الله: "اخرجوا من هنا، هذا ليس مكانكم".
واعتبر نتنياهو أن ذلك يُشكّل ضربة قوية لمحور إيران، وقد لا يمر دون رد.