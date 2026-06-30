انتقد جيه دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، المطالبين بشن مزيد من الهجمات على إيران، وقال خلال برنامج تلفزيوني: "وجهة نظرهم هي: اقصفوا، ثم اقصفوا مرة أخرى. لكنهم في الحقيقة لا يستطيعون أن يوضحوا ما الهدف النهائي من ذلك".

وأضاف: «لكن ما يقوله الرئيس دونالد ترامب هو: أنا مستعد لإصدار أوامر بشن غارات جوية، وقد أثبت بوضوح أنه سيفعل ذلك إذا اقتضت الضرورة، ولكن فقط عندما يكون هذا الإجراء في خدمة تحقيق هدف محدد".

وفي جزء آخر من تصريحاته قال: "من الأمور التي أجدها مثيرة للاهتمام ومزعجة في الوقت نفسه بشأن الإيرانيين أنهم يقولون: لا، لا توجد أي محادثات سلام جارية، لكن في الوقت ذاته تُجرى مفاوضات فنية بين واشنطن وطهران بشأن اتفاق سلام. هذه تكتيكات أو أساليب تفاوض إيرانية لا أفهمها".