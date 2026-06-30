قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال لقائه أعضاء جمعية مدرّسي الحوزة الدينية في قم، إن "الاتفاق الأخير أُنجز في إطار السياسات العامة للنظام، وبتنسيق كامل مع المرشد، وبدعم من المجلس الأعلى للأمن القومي".

وأكد بزشكيان أن جميع مراحل المفاوضات جرت بتنسيق كامل مع "المرشد"، وفي إطار الآليات والإجراءات المعتمدة.

وأضاف: "تحاول بعض التيارات من خلال تشويه صورة فريق التفاوض والتشكيك في القرارات الوطنية، تهيئة الأجواء لإضعاف ما تحقق من إنجازات".