وأضاف أن "عددًا كبيرًا من السجناء كان بإمكانهم أيضًا الفرار من السجن، لكنهم لم يفعلوا، فيما عاد بعض الذين غادروا من تلقاء أنفسهم".

وأشار رئيس السلطة القضائية إلى أن "إحدى القضايا الأساسية في ظل هذه الظروف الحربية هي ترسيخ الهدوء في المجتمع، وقد ساهمت مختلف مؤسسات السلطة القضائية في تحقيق هذا الهدوء".

وأكد كذلك أنه "طوال فترة الحرب، لم نسمح بأن تتعطل أي من معاملات المواطنين أو تبقى دون إنجاز".

