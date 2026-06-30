نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، وجود ترتيبات لعقد اجتماع رفيع المستوى بين مسؤولين أميركيين وإيران، موضحًا أن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، المبعوثين الخاصين للرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيزوران قطر للقاء الوسطاء ومناقشة مسار المفاوضات.
وقال الأنصاري، خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء 30 يونيو، إنه لا توجد أي اجتماعات رفيعة المستوى مخطط لها بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفًا أن ويتكوف وكوشنر لن يعقدا في الوقت الحالي لقاءات مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين.
كما نفى الأنصاري صحة الأنباء بشأن تحويل ستة مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة إلى الحسابات المصرفية الإيرانية، مؤكدًا أن هذه الأموال لا تزال خاضعة لاتفاق عام 2023، وأن استخدامها يقتصر على شراء السلع ذات الطابع الإنساني.