قال مستشار رئيس مجلس الوزراء والمتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن المفاوضات الفنية بين طهران وواشنطن لا تزال مستمرة، لكن لا توجد حاليًا أي لقاءات رفيعة المستوى بين الجانبين.

وأضاف أن هذه المفاوضات تتناول ملفات متعددة، من بينها البرنامج النووي الإيراني، ومضيق هرمز، والتطورات الإقليمية، مشيرًا إلى أن الوفود الفنية من الطرفين تواصل محادثاتها بمشاركة الوسطاء.

وأكد الأنصاري أن قطر تواصل التأكيد على أهمية الحوار، وخفض التصعيد، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وفقًا للقانون الدولي.