أفادت شبكة "سي إن إن" بأن الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي أدرجت عددًا من المؤسسات المالية التابعة لـحزب الله، إلى جانب عدد من مسؤولي الحزب، على قوائم العقوبات المرتبطة بالإرهاب.

وجاءت هذه الخطوة المشتركة من أعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب، الذي يضم البحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، وشملت خمس مؤسسات و16 شخصًا.

ومن بين الكيانات التي فُرضت عليها العقوبات مؤسسة "القرض الحسن" و"بيت المال"، الذي يُوصف بأنه الخزانة غير الرسمية لحزب الله.

كما أُضيف كل من رئيس الوحدة المالية المركزية في حزب الله، إبراهيم علي ضاهر، والمدير المالي لمؤسسة "القرض الحسن"، أحمد محمد يزبك، إلى قائمة العقوبات.