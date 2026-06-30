قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، في مقابلة مع وكالة "مؤسسة الإذاعة والتلفزيون" الإيرانية، إن القدرات الصاروخية والطائرات المسيّرة لإيران تمثل "خطاً أحمر"، ولن تخضع لأي تسوية أو قيود.

وأضاف أن مضيق هرمز جزء لا يتجزأ من سيادة إيران، وأن إدارة المضيق تقع حصراً ضمن صلاحيات إيران.

وفي معرض حديثه عن الدور الأميركي في المنطقة، قال عزيزي: "لقد انتهى عصر التدخل الأميركي في شؤون المنطقة، ولن يحقق العائدون بعد هزيمتهم أي إنجاز".

