قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، محمد رضا محسني ثانوي، في تصريحات لموقع "خانه ملت"، إن "الهدف الأساسي من الاتفاق الأخير بين لبنان وإسرائيل، الذي تم بوساطة الولايات المتحدة، هو نزع سلاح حزب الله، إلا أن هذا الهدف لن يتحقق أبدًا في ظل إرادة حزب الله والنظام الإيراني الداعمة لمحور المقاومة".

وأضاف أن "وجود الدولة اللبنانية الحالي والحفاظ على وحدة أراضي لبنان يعودان بشكل مباشر إلى سلاح المقاومة وصمودها".

وتابع محسني ثانوي: "من دون القدرة الردعية التي يمتلكها حزب الله، لن تكون لدى لبنان أي ضمانة للبقاء في مواجهة الأطماع التوسعية الإسرائيلية".

