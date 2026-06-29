قال مسؤول أمني إسرائيلي كبير، يوم الاثنين، إن الهجمات السيبرانية الإيرانية ضد إسرائيل شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ بدء الضربات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران هذا العام.

ونقلت صحيفة دي فيلت الألمانية عن يوسي كارادي، المدير العام للهيئة الوطنية الإسرائيلية للأمن السيبراني، قوله إن السلطات الإسرائيلية سجلت نحو 1,600 حادثة سيبرانية عدائية خلال العمليات العسكرية ضد إيران في يونيو/حزيران 2025.

وأضاف أن العدد ارتفع إلى نحو 4,800 حادثة في الشهر نفسه من هذا العام.

وقال كارادي: "بعض المجموعات تتمتع بمهارات عالية جدًا. نحن قادرون على التعامل معها، لكن علينا أن نأخذها على محمل الجد. وعلى عكس المجال العسكري التقليدي، لا يوجد وقف لإطلاق النار في الفضاء السيبراني."

وأوضح أن الهجمات استهدفت أنظمة البنية التحتية الحيوية، والمؤسسات المركزية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الجمهور، بما في ذلك مكاتب المحاماة والمحاسبة.

وأضاف: "حتى الآن - ونأمل أن يستمر الأمر كذلك - نجحنا في صد الهجمات التي استهدفت البنية التحتية الحيوية."