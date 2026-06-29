أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) على منصة "إكس" أن قائدها براد كوبر أجرى خلال زيارة إلى لبنان وإسرائيل محادثات مع كبار القادة المدنيين والعسكريين في البلدين.

وأضافت أن كوبر التقى في لبنان برئيس الجمهورية جوزيف عون وقائد الجيش اللبناني الجنرال رودولف هيكل، حيث ناقشوا "مسار تنفيذ إطار اتفاق تاريخي تم توقيعه يوم الجمعة في واشنطن".

كما أفادت بأن كوبر زار في إسرائيل القوات الأميركية المنتشرة هناك.

وأشارت (سنتكوم) إلى أن أكثر من 50 ألف جندي أميركي منتشرون حاليًا في أنحاء المنطقة ويعملون في حالة استعداد تام.