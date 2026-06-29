قال مسؤول أميركي لشبكة "سي إن إن" إن واشنطن وطهران، بعد عدة أيام من الاشتباكات وتبادل إطلاق النار قرب مضيق هرمز، ستتجنبان مؤقتًا تصعيد التوتر.
وبحسب بيانات نظام التعريف الآلي للسفن، غادرت عدة ناقلات نفط كبيرة مضيق هرمز يوم الاثنين 29 يونيو (حزيران)، واتجهت جنوبًا قرب السواحل العُمانية.
قال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، علي رضا سليمي، إنه إذا انتهت المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق أو تعهد، فيجب أن تتم المصادقة عليه من قِبل البرلمان، مضيفًا: "لن يُسمح لأحد بأن يتكرر ما حدث في الاتفاق النووي السابق وأن يُفرض علينا مرة أخرى".
وأضاف أنه في حال تحولت التفاهمات بين طهران وواشنطن إلى اتفاق، فسيتم بحثه والموافقة عليه "قطعيًا بندًا بندًا" داخل البرلمان.
وأوضح سليمي أن تفاهم طهران وواشنطن يحدد فقط الأطر العامة، وبحسب المادتين 77 و125 من الدستور، فإنه عندما يتحول هذا التفاهم إلى اتفاق، يجب أن يُصادق عليه البرلمان.
أعلنت وزارة الخارجية العُمانية أن الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين سلطنة عُمان وإيران بشأن مضيق هرمز عُقد في مسقط.
وأوضحت أن الجانبين ناقشا إدارة مستقبل المضيق، وتعزيز التنسيق، والتعاون في مجال الملاحة والخدمات البحرية، والالتزام بقواعد القانون الدولي.
وقال وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، إن مسقط لا تؤيد فرض رسوم على عبور مضيق هرمز.
وأضاف أنه سيتم إجراء مشاورات مع الدول المستفيدة بشأن الخدمات البحرية والبيئية في هذا الممر المائي، مشيرًا إلى أن أي تفاهم مستقبلي مع إيران بشأن هرمز سيكون في إطار القانون الدولي.
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن مبعوثي الرئيس ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيشاركان في الاجتماع المقرر عقده غدًا الثلاثاء في الدوحة مع إيران.
وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن محادثات فنية ستُعقد بالتزامن مع اجتماعات كبار المسؤولين.
كما أكد البيت الأبيض، في إشارة إلى محادثات الدوحة، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يرغب في استمرار مسار السلام.
قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، خلال اجتماع كبار مسؤولي السلطة القضائية: "أصدرت تعليمات بتوثيق اعترافات المسؤولين الأميركيين بجرائمهم".
وأضاف أن معاونية الشؤون الدولية، والنيابة العامة الإيرانية، ومركز المحامين والخبراء أنجزت خطوات جيدة في مجال توثيق ما وصفها بـ"جرائم" الولايات المتحدة وإسرائيل، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التنسيق مع بقية الجهات.
وقال رئيس السلطة القضائية: "يمكننا، بالتعاون مع دول أخرى تضررت من الولايات المتحدة، وبمشاركة خبراء القانون الدوليين، إعداد لائحة اتهام متينة وموثقة وشاملة".
وفي معرض رده على رسالة المرشد مجتبى خامنئي بمناسبة أسبوع السلطة القضائية، أعلن أن جميع مكونات السلطة القضائية تعتبر نفسها ملزمة بـ "التنفيذ الدقيق والسريع ودون أي تنازل لتوجيهات" المرشد الإيراني.
ذكر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الاثنين 29 يونيو (حزيران)، بأن إيران طلبت عقد اجتماع، وأن هذا الاجتماع سينعقد في الدوحة يوم غدٍ الثلاثاء.
وكتب ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "لقد طلبت إيران عقد اجتماع، وسينعقد غدًا في الدوحة".
وأضاف أن سعر خام غرب تكساس الوسيط بلغ 69 دولاراً للبرميل، وهو مستوى أدنى من السعر الذي كان سائداً قبل بدء ما وصفه بـ "عملية نزع السلاح النووي" لإيران.
وفي منشور سابق له في وقت سابق من اليوم نفسه، أكد الرئيس الأميركي أن "إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا".