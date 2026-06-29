قال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، علي رضا سليمي، إنه إذا انتهت المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق أو تعهد، فيجب أن تتم المصادقة عليه من قِبل البرلمان، مضيفًا: "لن يُسمح لأحد بأن يتكرر ما حدث في الاتفاق النووي السابق وأن يُفرض علينا مرة أخرى".

وأضاف أنه في حال تحولت التفاهمات بين طهران وواشنطن إلى اتفاق، فسيتم بحثه والموافقة عليه "قطعيًا بندًا بندًا" داخل البرلمان.

وأوضح سليمي أن تفاهم طهران وواشنطن يحدد فقط الأطر العامة، وبحسب المادتين 77 و125 من الدستور، فإنه عندما يتحول هذا التفاهم إلى اتفاق، يجب أن يُصادق عليه البرلمان.

