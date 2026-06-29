قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، خلال اجتماع كبار مسؤولي السلطة القضائية: "أصدرت تعليمات بتوثيق اعترافات المسؤولين الأميركيين بجرائمهم".
وأضاف أن معاونية الشؤون الدولية، والنيابة العامة الإيرانية، ومركز المحامين والخبراء أنجزت خطوات جيدة في مجال توثيق ما وصفها بـ"جرائم" الولايات المتحدة وإسرائيل، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التنسيق مع بقية الجهات.
وقال رئيس السلطة القضائية: "يمكننا، بالتعاون مع دول أخرى تضررت من الولايات المتحدة، وبمشاركة خبراء القانون الدوليين، إعداد لائحة اتهام متينة وموثقة وشاملة".
وفي معرض رده على رسالة المرشد مجتبى خامنئي بمناسبة أسبوع السلطة القضائية، أعلن أن جميع مكونات السلطة القضائية تعتبر نفسها ملزمة بـ "التنفيذ الدقيق والسريع ودون أي تنازل لتوجيهات" المرشد الإيراني.
ذكر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الاثنين 29 يونيو (حزيران)، بأن إيران طلبت عقد اجتماع، وأن هذا الاجتماع سينعقد في الدوحة يوم غدٍ الثلاثاء.
وكتب ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "لقد طلبت إيران عقد اجتماع، وسينعقد غدًا في الدوحة".
وأضاف أن سعر خام غرب تكساس الوسيط بلغ 69 دولاراً للبرميل، وهو مستوى أدنى من السعر الذي كان سائداً قبل بدء ما وصفه بـ "عملية نزع السلاح النووي" لإيران.
وفي منشور سابق له في وقت سابق من اليوم نفسه، أكد الرئيس الأميركي أن "إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا".
ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الجهة البريطانية المسؤولة عن تنفيذ العقوبات تدرس فرض غرامات على الشركات التي أجرت معاملات تجارية مع إيران بصورة غير قانونية. ويُعد هذا التوجه تحذيرًا جادًا للبنوك وسائر المؤسسات العاملة في قطاع الخدمات المالية.
وقال رئيس مكتب تنفيذ العقوبات المالية البريطاني، غيلز تومسون، في مقابلة نادرة مع الصحيفة، يوم الاثنين 29 يونيو (حزيران)، إن المكتب يراجع حاليًا ملفات تتعلق بانتهاك العقوبات المفروضة على طهران، ويدرس اتخاذ إجراءات محتملة بحق المخالفين.
وأضاف: "لقد توسّع نطاق العقوبات المفروضة على إيران خلال الأشهر الأخيرة، ونحن نكثّف بشكل متزايد مراجعة الحالات التي قد تستدعي اتخاذ إجراءات تنفيذية وعقابية".
ووفقًا للتقرير، ينصب التركيز الرئيسي لمكتب تنفيذ العقوبات المالية البريطاني على الشركات العاملة في قطاع الخدمات المالية.
وكانت صحيفة "تلغراف" البريطانية أيضًا قد أفادت، في 18 أبريل (نيسان)، بأن خمسة بنوك كبرى بريطانية وأميركية اتُّهمت بـ"المشاركة غير المقصودة" في عمليات غسل أموال لصالح النظام الإيراني، ومعالجة تحويلات مالية قد تكون مرتبطة بـ "شبكة معقدة للالتفاف على العقوبات".
وتأتي تصريحات تومسون في وقت تتواصل فيه التكهنات بشأن مستقبل المفاوضات بين طهران وواشنطن، ولا سيما ما يتعلق بمصير مخزونات اليورانيوم المخصّب وملف رفع العقوبات.
وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت في وقت سابق إعفاءً لمدة 60 يومًا استثنت بموجبه صادرات النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية من العقوبات حتى 21 أغسطس (آب) المقبل.
كما أعادت بريطانيا، العام الماضي، فرض عقوباتها على أفراد وشركات مرتبطين بإيران، وذلك على خلفية عدم التزام طهران بتعهداتها النووية والصاروخية.
نهج أكثر تشددًا في تطبيق العقوبات
يتبنى مكتب تنفيذ العقوبات المالية البريطاني، الذي أُسس قبل نحو عقد بهدف تعزيز الرقابة على تنفيذ العقوبات وضمان التزام الشركات بها، نهجًا أكثر صرامة خلال الأشهر الأخيرة.
ففي مطلع عام 2026، فرض المكتب غرامة قدرها 160 ألف جنيه إسترليني على مجموعة "لويدز" المصرفية بسبب فتحها حسابًا مصرفيًا لأحد المقربين من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وبعد ذلك، فرض أيضًا غرامات على شركتي "آبل" و"دويتشه بنك"؛ لانتهاكهما العقوبات البريطانية المفروضة على موسكو.
واكتسبت قضية "آبل" أهمية خاصة، إذ كانت المرة الأولى التي يفرض فيها مكتب تنفيذ العقوبات المالية البريطاني غرامة على جهة غير بريطانية بسبب انتهاكها للعقوبات.
وأضافت "فايننشال تايمز" أن الصلاحيات الحالية للمكتب فيما يتعلق بالغرامات المالية لا تزال محدودة، وأن قيمة الغرامات، مقارنة بالأرباح التي تحققها الشركات متعددة الجنسيات، مازالت منخفضة، مشيرة إلى احتمال إقرار تشريع يرفع الحد الأقصى لهذه الغرامات.
وتُعد أعلى غرامة فرضها المكتب حتى الآن تلك التي بلغت 20 مليون جنيه إسترليني على بنك ستاندرد تشارترد عام 2020.
وبموجب القوانين الحالية، يبلغ الحد الأقصى للغرامات مليون جنيه إسترليني أو 50 في المائة من قيمة المخالفة، أيهما أكبر.
وقال تومسون إنه من المتوقع أن يتم، "خلال الأشهر المقبلة"، تعديل القانون بحيث يرتفع هذا السقف إلى مليوني جنيه إسترليني أو ما يعادل 100 في المائة من قيمة المخالفة.
روسيا لا تزال الأولوية الأولى
وضح تومسون أن روسيا لا تزال "الأولوية الأولى" بالنسبة لمكتب تنفيذ العقوبات المالية البريطاني.
وأضاف أن عدد موظفي المكتب ارتفع من نحو 30 موظفًا قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا إلى 140 موظفًا حاليًا.
وأشارت "فايننشال تايمز" إلى أن منع الالتفاف على العقوبات باستخدام العملات الرقمية يمثل أيضًا أحد أبرز أولويات المكتب، إلى جانب الملفات المرتبطة بإيران وروسيا.
كما كشفت الصحيفة عن توسيع نطاق التعاون بين مكتب تنفيذ العقوبات المالية البريطاني وواشنطن، موضحة أن موظفين من المكتب البريطاني ومن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية يعملون بصفة منتدبين داخل المؤسسة النظيرة لدى كل طرف.
وكانت وكالة "بلومبرغ" قد أفادت، في 18 يونيو الجاري، نقلاً عن أربعة مصادر مطلعة، بأن وزارة العدل الأميركية تحقق في الدور المحتمل الذي لعبته بنوك بـ "وول ستريت" في بناء ما وصفته بـ "الإمبراطورية المالية" للمرشد الإيراني، مجتبى خامنئي.
حذرت صحيفة "شرق" الإيرانية، استنادًا إلى أحدث تقرير صادر عن مركز أبحاث البرلمان، من أن ظاهرة "الهبوط الأرضي" في إيران قد وصلت إلى مرحلة حرجة، مؤكدة أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى أضرار لا يمكن تداركها.
وذكرت الصحيفة، في عددها الصادر يوم الاثنين 29 يونيو (حزيران)، أن نحو 185 ألف كيلومتر مربع، ما يعادل قرابة 11 في المائة من مساحة إيران، تواجه ظاهرة الهبوط الأرضي.
ويعيش في هذه المناطق نحو 39 مليون نسمة، أي ما يقرب من 49 في المائة من سكان البلاد، حيث يتعرضون لتبعات هذه الأزمة. كما يقع أكثر من 380 مدينة و9200 قرية في مناطق متأثرة بالخسف أو في مسار تمدده.
وأضافت "شرق" أن هذه الأرقام تظهر أن الخسف الأرضي لم يعد يقتصر على بضعة سهول أو مناطق معينة، بل تحول إلى أزمة وطنية تهدد أمن الأراضي وآفاق التنمية في البلاد.
وكان الأستاذ في المعهد الدولي لهندسة الزلازل وعلم الزلازل، مهدي زارع، قد حذر في وقت سابق، وتحديدًا في شهر سبتمبر (أيلول) 2025، من أن إيران تتجه نحو "كارثة حضرية" بسبب ظاهرة هبوط الأرض.
كما أعلن رئيس منظمة المسح الخرائطي، إسكندر صيدائي، في أذر 1404 ديسمبر (كانون الأول) 2025، أنه باستثناء المحافظات الساحلية المطلة على بحر قزوين (مثل غيلان)، فإن جميع مناطق البلاد تواجه درجات متفاوتة من الهبوط الأرضي.
الأسباب الرئيسية
ونقلت "شرق" عن تقرير مركز أبحاث البرلمان أن السحب الجائر وغير المنضبط للمياه الجوفية هو العامل الرئيسي وراء الهبوط الأرضي في إيران، وهو مسار تفاقم بسبب تراجع معدلات هطول الأمطار واستمرار موجات الجفاف.
ونتيجة لهذا الضغط، تتقلص الطبقات الحاملة للمياه (الخزانات الجوفية) تدريجيًا ويهبط سطح الأرض؛ وهي عملية غير قابلة للعكس في كثير من الحالات، وتؤدي إلى تدمير دائم لقدرة هذه الخزانات على تخزين المياه.
وتشكّل هذه الظاهرة أيضًا تهديدًا للبنى التحتية الحيوية في البلاد، إذ يمكن أن تلحق أضرارًا جسيمة بالطرق، وخطوط السكك الحديدية، وشبكات المياه والغاز والكهرباء والاتصالات، والمباني، وحتى المعالم الأثرية والتاريخية.
وأضافت الصحيفة أن الهبوط الأرضي تترتب عليه تداعيات اقتصادية واجتماعية وصحية واسعة النطاق، من خلال زيادة تكاليف صيانة وإصلاح البنى التحتية، وانخفاض قيمة العقارات، واضطراب الأنشطة الاقتصادية، وتدهور جودة المياه، وتصاعد وتيرة الهجرة.
وتشير التقارير المنشورة في السنوات الأخيرة إلى أن الهبوط الأرضي بات يمثّل تهديدًا جديًا للمباني التاريخية في البلاد؛ حيث أفاد موقع "قلمرو رفاه" في 14 يونيو الجاري، بأن إيران تشهد حاليًا واحدة من أشد أزمات المياه في تاريخها المعاصر.
الوضع الحرج في طهران
وفي سياق متصل، كتبت صحيفة "شرق" أن طهران تُعد المحافظة الأكثر حرجًا في البلاد من حيث معدل الهبوط الأرضي؛ حيث تتأثر بهذه الظاهرة 12.5 في المائة من مساحتها، ما يعادل نحو 1630 كيلومترًا مربعًا.
ويتركز الخسف في طهران ضمن بؤرتين رئيسيتين: "سهل ورامين"، والمناطق الجنوبية الغربية من المحافظة التي تشمل الأحياء (17 و18 و19 و21) التابعة لبلدية طهران، بالإضافة إلى مدن إسلام شهر، وشهريار، وملارد.
ووفقًا للتقرير، فإن "الاستخراج الجائر والمكثف" للمياه الجوفية يُعد من أهم عوامل هبوط الأرض في طهران. حيث كانت حصة المياه المؤمنة من المصادر الجوفية للعاصمة في بداية العقد الماضي (أوائل عقد 2010) تبلغ نحو 26 في المائة، لكنها ارتفعت الآن لتصل إلى نحو 45 في المائة.
وتشير بعض الإحصاءات إلى أن اعتماد طهران على المصادر الجوفية يتجاوز ذلك؛ حيث يتم تأمين 62 في المائة من مياه الشرب في العاصمة من الخزانات الجوفية، في حين يتم تأمين 38 في المائة فقط من المياه السطحية.
وفي 16 يونيو الجاري، أفادت وكالة أنباء "إيسنا" بأن طهران- باعتبارها أكبر تجمع سكاني في البلاد- تواجه تحديًا كبيرًا في تأمين المياه؛ بسبب التراجع الحاد في الأمطار، ومحدودية موارد المياه المتجددة، والسحب المفرط من الخزانات الجوفية.
وأضافت أن مرور ست سنوات متتالية من الجفاف والفقر الشديد في الموارد المتجددة قد وضع طهران في وضع حرج؛ وهو تحدٍ عجزت حتى مشاريع نقل المياه بين الأحواض عن حله من جذوره، بل أدت إلى تدمير بيئي في أحواض المصدر.
صرح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، فدا حسين مالكي، لوكالة "خانه ملت" الرسمية، بأنه طالما لم تتضح وضعية طهران على طاولة المفاوضات، فإن أي تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "يفتقر إلى المشروعية".
كما طالب مالكي بمنع دخول المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، إلى إيران، عازيًا ذلك إلى ما وصفه بـ "تصريحاته غير الفنية وغير القانونية".
ولم يقدم مالكي تفاصيل إضافية بشأن ما يقصده بنتائج المفاوضات أو الإطار المحتمل لوقف التعاون مع الوكالة.
نفت وكالة "تسنيم" للأنباء، المقربة من الحرس الثوري، على لسان مساعد وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، انعقاد اجتماعات فنية لفرق العمل في الدوحة هذا الأسبوع.
وأضاف غريب آبادي أنه على الرغم من أن المشاورات مع قطر مستمرة كالمعتاد، لا سيما بشأن متابعة تنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته، إلا أن الأنباء المتداولة في بعض وسائل الإعلام حول إجراء محادثات فنية لفرق العمل في الدوحة غير مؤكدة.
وصرح قائلاً: "ستُعقد الجولة الأولى من المحادثات الفنية في إطار فرق العمل المحددة بمجرد تهيئة الظروف والاتفاق على تاريخها ومكانها، وتستمر المشاورات بهذا الشأن عبر الدول الوسيطة".
ويأتي هذا النفي في وقت أفادت فيه وسائل إعلام أجنبية بعقد مفاوضات فنية في الدوحة خلال الأيام المقبلة.