قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية، حميد قنبري، في مقابلة مع موقع "اقتصاد نيوز"، إن "أي صفقة أو اتفاق بين إيران والولايات المتحدة لن يكون قابلاً للاستمرار إذا لم يحقق منفعة اقتصادية للطرف الأميركي؛ لأن أي اتفاق لا يوفر للولايات المتحدة مكاسب اقتصادية سيكون مصيره الفشل".
وفي ما يتعلق بـ "إلزام إيران بشراء بضائع أميركية"، أوضح قنبري أنه لا توجد أي إشارة أو نص يفرض شراء منتجات أميركية، مضيفًا أن "الأميركيين مضطرون إلى صياغة روايتهم الخاصة للاستهلاك الداخلي".
وعن حجم وآلية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية: "إن دبلوماسيتنا الاقتصادية أوسع بكثير من قضية الأصول المجمدة، وقد حظيت هذه المسألة باهتمام إعلامي يفوق حجمها".