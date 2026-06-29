وأوضح كرادي أنه خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً، تعرضت إسرائيل لـ1600 هجوم إلكتروني نفذها قراصنة مرتبطون بالنظام الإيراني، مشيراً إلى أن هذا العدد ارتفع في الحرب الأخيرة إلى 4800 هجوم.

وقال كارادي: "بعض المجموعات تتمتع بمهارات عالية جدًا. نحن قادرون على التعامل معها، لكن علينا أن نأخذها على محمل الجد. وعلى عكس المجال العسكري التقليدي، لا يوجد وقف لإطلاق النار في الفضاء السيبراني."

وأوضح أن الهجمات استهدفت أنظمة البنية التحتية الحيوية، والمؤسسات المركزية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الجمهور، بما في ذلك مكاتب المحاماة والمحاسبة.

وأضاف: "حتى الآن - ونأمل أن يستمر الأمر كذلك - نجحنا في صد الهجمات التي استهدفت البنية التحتية الحيوية."